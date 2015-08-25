Fiolinist Terje Tønnesen utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

Utmerkelsen er gitt for hans innsats for norsk musikkliv.

Utmerkelsen Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden er gitt Terje Tønnesen for hans innsats for norsk musikkliv.

Terje Tønnesen debuterte i Aulaen som 17-åring i 1972. Han har siden da vært forbilde for unge norske strykere, motivert dem og utviklet dem både som kunstnerisk leder av Det Norske Kammerorkester, som konsertmester i Oslo Filharmonien, som solist, og ren individuell inspirator og læremester.

Han var med fra starten da Det Norske Kammerorkester ble stiftet i 1977. Han er fremdelses orkesterets kunstneriske leder etter det som nærmer seg 40 år i rollen.I tillegg har han vært 1. konsertmester i Oslo Filharmonien siden 1983, og er kunstnerisk leder for orkesteret Camerata Nordica i Sverige. I tillegg har hans musikalske bearbeidelser nådd langt utenfor Norges grenser. Han har også komponert musikk for teater.

Terje Tønnesens har fornyet den klassiske konsertprogrammeringen. Nye fremføringsformer har endret både publikums forventninger og musikernes innstilling til og bevissthet rundt konsertopplevelsen.

Hans arbeid med Det Norske Kammerorkester har ifølge orkesterdirektør Per Erik Kise Larsen gjort at orkesteret i dag er fullt på høyde med de ledende kammerorkestre på den internasjonale arena. I melding takker han og styrelder Amund W. Skou i Det norske kammerorkester ham for dette, og uttrykker stolthet over sin kunstneriske leder.

Dekorasjonen vil bli overrakt fiolinisten ved et arrangement i Universitetets aula i Oslo tirsdag 15. september klokken 19.00.

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten». St. Olavs Orden ble innstiftet av Kong Oscar I i 1847. H.M. Kongen er ordenens Stormester.

Ordenen er Olav er inndelt i tre grader og to klasser.