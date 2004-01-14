Idealismen er tilbake: Wuha!

Wuha-festivalen er en nyvinning på den norske festivalhimmelen. Den er arrangert av en gruppe som kaller seg Dugnad 2004, med formål å samle inn penger til bistandsprosjekter i Etiopia og Eritrea. – Men hovedpoenget med Wuha-festivalen er rett og slett å lage en god festival, intet mindre, sier Simen Joner, initiativtaker og ildsjel bak begge prosjektene, som på ni måneder har klart å stable på benene et meget bredt program som strekker seg fra Bjørn Eidsvåg til Bugge Wesseltoft. Hvordan i all verden klarer man i disse dager å få nok artister til å stille opp gratis? Er idealismen på vei tilbake? I første del av dette intervjuet, som Ballade publiserer i dag, svarer Joner på dette og andre spørsmål.

Av Kyrre Tromm Lindvig

Bugge Wesseltoft, Home Groan, Wibutee, Equicez, Farout Fishing, Shining, Askil Holm, Fe-Mail, Don Juan Dracula, Furia, Surferosa, Frost, Palace of Pleasure, Briskeby, Maria Solheim, og Bjørn Eidsvåg – det er bare toppen av artist-isfjellet som på rekordtid har sagt seg villig til å opptre under Wuha-festivalen. Festivalen varer i hele seks dager, og foregår rundt om på et drøyt dusin utesteder i hovedstaden.

— Responsen har vært overveldende, det er over 30 band som ikke får plass på programmet, og det ramler inn flere vi dessverre er nødt til å si nei til. For oss er dette kjempebra, vi er veldig fornøyde med at så mange vil stille opp for en god sak, sier Joner.

Han medgir at det ikke har vært lett å få et så omfattende program opp og gå, særlig når man tar i betraktning at han og hans medhjelpere bare har jobbet med dette siden april i fjor.

— Men det har gått, og det er ene og alene fordi vi har hatt mange bra medhjelpere på dette prosjektet, folk som har pushet på band og utesteder og fått dem til å stille opp, forteller Joner.

Etter at sultkatastrofen i Eritrea og Etiopia fanget hans interesse i januar 2003 begynte Joner først og fremst å gjøre grundig research på hva som kunne gjøres. Møter med hjelpe – og bistandsorganisasjoner fulgte og etter en stund fant han i samråd med eksperter fra et tverrfaglig ekspertpanel – deriblant Trygve Berg fra Noragric, Norges Landbrukshøgskole, John Jones fra Institutt for Globalt Nettverkssamarbeid, Informasjon og Studier og Axel Borchgrevink Norsk Utenrikspolitisk Institutt – hvilke prosjekter de skulle støtte.

Joner er imidlertid meget opptatt av at denne festivalen skal være noe man har lyst til å gå på, ikke noe man vil støtte på grunn av dårlig samvittighet.

— Jeg har merket meg at bistand og veldedighet nesten alltid vekker en litt guffen bismak i munnen hos folk. Se for eksempel på de folkene som forsøker å få inn penger på gaten til diverse bistandsorganisasjoner, folk går jo i ring rundt dem! Det er viktig for oss i Dugnad 2004 å fokusere på det positive, dette er en kulturfestival, her skal folk ha det gøy, betoner han.

Wuha-festivalen har fått tak i mange artister, og flere skulle gjerne vært med. Er det en slags ny bølge av idealisme blant norske artister i dag?

— Det kan virke slik! Mitt inntrykk er at de fleste artistene viser ganske så mye engasjement, hvis man spør dem virker det som om de virkelig ser poenget med hele prosjektet vårt. Vi prøver å revitalisere artistene! Noe av forklaringen på den gode mottagelsen vi har fått kan være at vi i stor grad har gått direkte til artistene, uten å gå omveien om managementet.

— Managementene rundt omkring virker kun opptatt av penger, selv om det er en del som har blitt ganske hjelpsomme etter hvert. Men det kan jo være fordi de ser at denne festivalen blir såpass stor at det blir en del PR-gevinst å hente her, sier Joner.

Dugnad 2004 har søkt mange aktører, både innen det private og offentlige om hjelp og har til nå ikke mottatt én eneste krone. Av de som ikke har ansett festivalen som går til inntekt til sultende i Etiopia og Eritrea som verdig til støtte, finner vi blant annet Anders Jahres stiftelse, Scheiblers Legat, Sigv. Bergersen d.y. legat og O. Kavli og Knut Kavlis legat.

— Men det er noen instanser vi fremdeles venter på svar fra, særlig fra det offentlige. Denne festivalen ble til på rekordtid og vi kunne jo ikke søke før vi hadde noe mer håndfast å komme med, forklarer Joner.

Ballade kommer i tiden frem til Wuha-festivalen, som finner sted mellom 26.januar til 1. februar til å bringe mer info om selve programmet og artistene.