Bransjen

Harmonisering av kunstutdanningene i Norge

Publisert
07.05.2002
Skrevet av
Jens T. Larsen

Dekanusene ved høyskolene i Stavanger og i Kristiansand Jens Torolf Larsen og Per Kjetil Farstad støtter i dette innlegget Kristin Clemets Stortinsforslag til omlegging av musikkutdanningen i Norge. De peker på at dette vil harmonisere musikkutdannelsene i Norge og med det åpne for både større regional spredning av musikkkompetanse og for at flere kan få ta del i musikkstudier. De mener også at dette er en mer og mer gjeldende trend i europeisk sammenheng at musikkstudiene følger en slik 3+2 modell som man her snakker om med tre årig bachelor-studie før en to årig mastergrad.

Stortingsmelding nr. 18 (2001 – 2002) er kommet. Det blir bachelor- og mastergrad også for kunstutdanningene. Regjeringen går dermed inn for at musikk- og danseutdanningen skal ha en gradsstruktur basert på en 3-årig bachelor- og en 2-årig mastergrad. For de fleste kunstfagene vil dette samlet sett bety en utvidelse av studieløpet. Dette er kjernepunktet i stortingsmeldingen. Normert studietid blir tre år på lavere grad og to år på høyere grad. Mastergrader er en forutsetning for videre faglig utvikling, heter det i meldingen. For å komme opp på høyeste kunstnerisk-estetiske nivå, blir det nå viktig at det legges til rette for videreutvikling av fagene tilsvarende doktorgradsnivå.

Dette er godt nytt for utdanningene i musikk og dans ved Høgskolen i Stavanger, og meldingen er som hånd i hanske i forhold til den eksisterende strukturen. Musikkonservatorieutdanningen har helt siden 1970-tallet gitt 2, 3, 4 og 5 års utdanninger innen musikk. Høgskolen er allerede godt i gang med å utvikle et mastergradsstudium i utøvende musikkutdanning.

Både i forhold til arbeidsmarkedets behov for kunstfaglig personell og søker-massen, er det i dag for få studie-plasser på høyere -grads studier i kunstfag ved norske utdannings-institusjoner. Mange studenter søker derfor opptak på slik utdanning i andre land, særlig i Danmark, Sverige, Nederland og Storbritannia. Et mastergradsstudium i musikk ved HiS vil derfor for mange være et interessant tilbud og også et alternativ til eksisterende høyere grads studier i musikk både ved norske og utenlandske utdannings-institusjoner.

Jeg kan ikke se det på annen måte enn at en 3 + 2 struktur vil føre til en harmonisering av musikkutdanningen i Norge. Det blir nå mulig å ta bachelor- og mastergrader i musikk over hele landet. Innen EU pågår det også en utvikling i retning av 3+2-årige studieforløp. Denne modellen er allerede innført i Belgia, og flere land ventes å følge etter. Dette vil gi større muligheter for internasjonalisering og utveksling av studenter på tvers av landegrensene. Dessuten har departementet forlengst gitt signaler om at Kvalitetsreformen i høyere utdanning forventes å gi effektivitetsgevinster ved at en blant annet skal intensivere oppfølgingen av studentene og ha større fokus på resultater. Departementet ønsker en større gjennomstrømning av studenter. Det betyr et 5-årig løp til lektorkompetanse i stedet for nåværende 6 år. For bl.a. å får dette til uten nivåsenkning økes studieåret til 10 mnd. Studentene skal altså jobbe mer mens de studerer.
Musikk- og dansestudenter har generelt et høyt nivå ved opptak. Etter 5 års studier burde alle studenter ha den nødvendige kompetanse til å kunne stå på egne ben rent kunstnerisk.

Musikk- og dansefagets betydning for denne regionen er svært viktig. Avdeling for kunstfag ved HiS utdanner personell til alle skoleslag; førskole, grunnskole, videregående skole, kulturskoler, musikkskoler, folkehøgskoler og fritidsmusikklivet. Det utdannes også til arbeidslivet for utøvende musikere og dansere, både til regionen og landet forøvrig. Betydningen som vår regionale kunstutdanning har for landsdelen kan eksemplifiseres ved Knut Olsengs undersøkelse (Olseng 1995) som sier at det er god distriktspolitikk å utdanne musikkpedagoger ved distriktskonservatoriene. Undersøkelsen viser at studenter som kommer fra landsdelen oftest også blir i landsdelen

Jeg er glad for den klare og framsynte linje som departementet legger i stortingsmelding 18. Det er en seier for kunstfagutdanningene i regionene at det åpnes for bachelor- og mastergradsutdanning. En like klar seier er det for de studerende som nå kan velge sitt studiested i visshet om at en master er en master uansett hvor den tas i landet. Dette er ikke bare en harmoniseringen av kunstfagutdanningen i Norge men også en harmonisering i takt med tilsvarende utdanningsløp i utlandet.

Jens Torolf Larsen
Dekanus ved Avdeling for kunstfag,
Høgskolen i Stavanger

og

Per Kjetil Farstad
Dekanus ved Avdeling for kunstfag, Musikkkonservatoriet
Høgskolen i Agder

BransjeDebattEssaysPolitikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Borg Hot Jazz

Kortere musikkutdannelse vekker debatt

Det er sterkt delte meninger innenfor landets musikkutdannelser om hvorvidt statsråd Kristin Clemets (H) forslag om å redusere den høyere...

Bodvar Lotsberg

Økonomisk rekviem for musikkhøgskolene?

– Politikere, ta til fornuft! Gi Musikklinjene ved Høgskolene i Bergen og Hedemark 1,5 millioner hver, dette angår den oppvoksende...

Torild Wagle Christensen, Høgskolen i Telemark

Nytt fleksibelt deltidsstudium i Musikk- og kulturadministrasjon

Høgskolen i Telemark i Bø tilbyr fra høsten 2004 et nytt og fleksibelt deltidsstudium i musikk- og kulturadministrasjon. Temaer i...

Unge musikere (Foto: Barratt Due Musikkinstitutt)

Nytt tilbud for unge talenter

Unge Musikere er et nytt talentutviklingsprogram i regi av de statlige, høyere musikkutdanningsinstitusjonene, initiert og finansiert av Utdannings- og forskningsdepartementet....

Høgskolen i Nesna logo

Unikt studietilbud for nordområdene

Høgskolen i Nesna oppretter masterutdanning i musikkvitenskap, med vekt på studiet av musikkulturer på Nordkalotten.

Flere saker

Sondre Mæland. Stillbilde fra video opptak på Nordic Black Theatre

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Sondre Mæland

Ny uke med live-video fra Samspill Sessions! Nå står Sondre Mæland og hans «Opp og Stå» for tur.

Terje Nilsen

Stjernelag skal hylle Terje Nilsen i Stormen

Inntektene går til Nilsens minnefond, som skal dele ut stipend til neste generasjon kunstnere.

Anita Wisloff Foto: Privat

Falske forhåpninger om relevante jobber

Hvor ligger ansvaret om Erlend Bilsbak har rett i at det få stillinger å søke, og går vi glipp av...