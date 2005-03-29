Gunnar Hordvik er død

En av de store bakmennene i norsk musikkliv, Gunnar Hordvik, døde under en kanotur ved ved familiens hytte på Fjellværøy i påsken. Hordvik har vært fødselshjelper for mer enn 300 plateutgivelser siden 1975 – bl.a. med sentrale trønderartister som Åge Aleksandersen, Terje Tysland og Hans Rotmo. – Gunnar var en jeg kunne fortelle alt til, du har bare noen få slike i livet ditt, uttaler en sorgtynget Åge Aleksandersen til Adresseavisen. Han mener ellers at Hordvik «bevisstgjorde mange på at språket og dialekten er en vesentlig del av vår identitet».

Av Arvid Skancke-Knutsen

Gunnar Hordvik var med på å starte opp og utvikle selskaper som Artic Records, Norsk Plateselskap/Norsk Plateproduksjon, Norske Gram og Norwave.

Hordvik var bare 23 år gammel da han startet Arctic Records, hvis første utgivelse var Prudences avskjedsplate ”Takk te dokk” i 1975. I 1980 ble han daglig leder av Plateselskapet, som var eid av Åge Aleksandersen, Terje Tysland og Hans Rotmo. Nettopp Hordvik og Åge Aleksandersen skulle med tiden bli svært nære venner – og Aleksandersen var da også fadder til et av Hordviks barn.

— Gunnar var en jeg kunne fortelle alt til, du har bare noen få slike i livet ditt, uttalte Åge Aleksandersen til Adresseavisen, da påskens tragiske ulykke var blitt gjort kjent. – Vi har vært i lag når liv har komme te, og vi har vært i lag når folk har dødd.

Hans Rotmo: – En institusjon i trøndersk musikkliv

Med mer enn 300 plateutgivelser bak seg etterlater Gunnar Hordvik seg betydelige spor i norsk musikkbransje. Ikke minst i forhold til det trønderske musikkmiljøet, som han var en sentral pådriver for.

— Gunnar bevisstgjorde mange på at språket og dialekten var en vesentlig del av vår identitet. Han revolusjonerte også på mange måter platebransjen. Han var den første så vidt jeg vet som satte inn en helsides annonse i VG og starta med tv-reklame av artister. Dette er vanlig i dag, men Gunnar var den første i bransjen, sier Aleksandersen til Adresseavisen.

Også Hans Rotmo er full av lovord om mannen som har blitt kalt Trønderrockens gudfar:

— Ingen har betydd mer for trøndersk musikkliv enn Gunnar Hordvik. Han ble en institusjon, sier Hans Rotmo til Adressa.no.

Store oppturer og stå på-vilje

Samtidig hadde Hordviks innsats for norsk musikkliv også en betydning langt ut over Trøndelag og midt-Norge. Plateselskapet fikk da også snart en underavdeling i Oslo i form av Norsk Plateproduksjon, der Ivar Dyrhaug ble platedirektør, med store suksessutgivelserer med bl.a. Dance With A Stranger, Steinar Albrigtsen og Arve Tellefsen.

Plateselskapet AS ble til Norske Gram i Trondheim i 1993. Norske Gram ble etter hvert solgt til EMI, via en mellomperiode med TV2 som hovedeier. I 2002 la EMI ned selskapet, hvorpå Gunnar Hordvik og flere startet opp selskapet Norwave AS, som bl.a. har artister som Nidarosdomens guttekor og Elisabeth Andreasen i stallen.

Adresseavisen anslår at Hordvik gjennom 30 år har vært med på å selge godt over tre millioner plater her hjemme.

”Gunnar Hordvik hadde den suverene kombinasjonen av kommersielt instinkt og et brennende engasjert hjerte”, skriver Ole Jacob Hoel i sitt minneord i Adresseavisen. ”Å vise at norsk kulturliv er mer enn Oslo var en ledetråd gjennom hele hans virke. For uavhengig norsk musikkbransje viste han at det var et liv utenfor de internasjonale selskapene. Hordvik var en superpatriot. At han brukte all sin kunnskap, sitt engasjement og gjennomslagskraft i Trondheim var for ham en selvfølge.”

Lokal forankring – og nasjonal gjennomslagskraft

Også Stein Østbø i VG bruker i dag sin faste spalte til å hedre Gunnar Hordvik og hans engasjement for norsk musikkbransje. Også Østbø understreker at Hordviks innsats fikk nasjonal betydning, nettopp ved å være lokalt forankret:

”Hordvik fikk suksess med sin klokkertro på at man ikke må bo i Oslo for å slå igjennom i norsk platebransje. Ingen har som Hordvik bevist troen på å ha et lokalt, norsk plateselskap i en pengesterk, sentralisert multimedieverden med dominante vegger som heter Universal, EMI, Virgin, Sony og BMG”, skriver Østbø i minneordet.

Gunnar Hordvik døde askeonsdag, 23. mars, og ble 53 år gammel.