Populærmusikk

Nattmat med D.D.E.

Publisert
14.05.2001
Skrevet av
- Red.

D.D.E. gjør stor suksess med albumet «Vi Ska Fæst», som debuterte på 1. plass på VG-listen for to uker siden. I forbindelse med den forestående turneen, som har offisielt startskudd på Selbu 16. mai, er det satt opp buss fra Lerkendal og Trondheim sentrum, der fansen får både middag, konsert og nattmat med D.D.E.

D.D.E. ga ut sin første plate, «Rai-Rai», i 1993, og har gjennom hele nittitallet vært et av Norges mest populære band. Namsosmusikerne har frem til i dag solgt over 800 000 plater, og spilt rundt 70 konserter i året i gjennomsnitt. Også denne gangen har de valgt å legge ut på en omfattende turné, som altså starter i Selbu kvelden før nasjonaldagen.Det blir satt opp buss fra Lerkendal og Trondheim Sentrum til konserten, der de påmeldte vil spise middag med D.D.E. Etter opptredenen på Gimle konserlokale vil det hele avsluttes med nattmat med Bjarne Brøndbo & co., rundt klokken ett.

Slik ser de neste tre månedene ut for Namsosbandet:

Mai:
16.05: Selbu, Gimle, Turnéåpning
18.05: Arendal, Club Papparazzi
19.05: Vallset, Festplassen
23.05: Sotra, «Oksen»
24.05: Sarpsborg, Gleng Musikkfestival
25.05: Eikelandsosen, Samfunnshus
26.05: Ålesund, Blindheimsdagane

Juni:
01.06: Storås, Plattdans
02.06: Namsos, Namsen EXPO
07.06: Lillestrøm, Byfesten
08.06: Begna, Sør-Aurdalmarken
09.06: Harestua, Kloppstockfestivalen
09.06: Rakkestad, Kulturfestivalen 2001
15.06: Vanvikan, Festplassen
16.06: Lom, Stafetten for alle
22.06: Gransherad, Høvleriet
23.06: Sigdal, Strandefjordsparken
30.06: Lillesand, Lillesanddagene

Juli:
06.07: Langesund, Wrightegaarden
07.07: Skudeneshavn, Skudefestivalen
27.07: Kapp, Melkefabrikken
28.07: Søre Osen, Paviljongen

«Vi Ska Fæst» er utgitt av Norske Gram, som i begynnelsen av mai også kunne vise til solide salgstall for flere av sine artister, da utgivelser av både D.D.E., Gunnar Wiklund og Helmut Lotti lå inne på VG-lista Topp 15. Forrige uke kunne det Trondheimsbaserte selskapet slippe nok en garantert publikumssuksess: Det nye albumet «Walk Right Back» med fjorårets danske Grand Prix-vinnere Olsen Brothers.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

