D.D.E. gjør stor suksess med albumet «Vi Ska Fæst», som debuterte på 1. plass på VG-listen for to uker siden. I forbindelse med den forestående turneen, som har offisielt startskudd på Selbu 16. mai, er det satt opp buss fra Lerkendal og Trondheim sentrum, der fansen får både middag, konsert og nattmat med D.D.E.

D.D.E. ga ut sin første plate, «Rai-Rai», i 1993, og har gjennom hele nittitallet vært et av Norges mest populære band. Namsosmusikerne har frem til i dag solgt over 800 000 plater, og spilt rundt 70 konserter i året i gjennomsnitt. Også denne gangen har de valgt å legge ut på en omfattende turné, som altså starter i Selbu kvelden før nasjonaldagen.Det blir satt opp buss fra Lerkendal og Trondheim Sentrum til konserten, der de påmeldte vil spise middag med D.D.E. Etter opptredenen på Gimle konserlokale vil det hele avsluttes med nattmat med Bjarne Brøndbo & co., rundt klokken ett.

Slik ser de neste tre månedene ut for Namsosbandet:

Mai:

16.05: Selbu, Gimle, Turnéåpning

18.05: Arendal, Club Papparazzi

19.05: Vallset, Festplassen

23.05: Sotra, «Oksen»

24.05: Sarpsborg, Gleng Musikkfestival

25.05: Eikelandsosen, Samfunnshus

26.05: Ålesund, Blindheimsdagane

Juni:

01.06: Storås, Plattdans

02.06: Namsos, Namsen EXPO

07.06: Lillestrøm, Byfesten

08.06: Begna, Sør-Aurdalmarken

09.06: Harestua, Kloppstockfestivalen

09.06: Rakkestad, Kulturfestivalen 2001

15.06: Vanvikan, Festplassen

16.06: Lom, Stafetten for alle

22.06: Gransherad, Høvleriet

23.06: Sigdal, Strandefjordsparken

30.06: Lillesand, Lillesanddagene

Juli:

06.07: Langesund, Wrightegaarden

07.07: Skudeneshavn, Skudefestivalen

27.07: Kapp, Melkefabrikken

28.07: Søre Osen, Paviljongen

«Vi Ska Fæst» er utgitt av Norske Gram, som i begynnelsen av mai også kunne vise til solide salgstall for flere av sine artister, da utgivelser av både D.D.E., Gunnar Wiklund og Helmut Lotti lå inne på VG-lista Topp 15. Forrige uke kunne det Trondheimsbaserte selskapet slippe nok en garantert publikumssuksess: Det nye albumet «Walk Right Back» med fjorårets danske Grand Prix-vinnere Olsen Brothers.