Dansk prestisjepris til norsk sanger

Mezzosopran Christina Sofia af Klinteberg Herresthal fikk nylig Léonie Sonnings Talentpris. Sist gang en norsk sanger mottok den danske prisen var for ti år siden, da den gikk til Lise Davidsen.

Mezzosopranen Christina Sofia af Klinteberg Herresthal er født i Oslo i 1997, med norsk-svensk bakgrunn. Hun har i følge eget resymé en forkjærlighet for kammermusikk, barokkrepertoar og samtidskomponister, og med den danske talentprisen fra Léonie Sonning får hun mulighet til å utforske både disse feltene og flere til.

I sosiale medier kommenterer Christina af Klinteberg Herresthal prisen slik:

Very happy, humbled and proud to recieve Léonie Sonnings Talent Prize 2024! Feels very special that the jury thought of me and chose to give me this encouraging acknowledgment and financial support – af hjertet tak!

Prisen er på DKK 100 000, om lag NOK 155 000. Herresthal har mange planer med prispengene, forteller hun: De skal brukes på fordypningsreiser til Brussel, Wien, Salzburg, Helsinki og London, i tillegg til en studiereise til komponist Maya Miro Johnson ved Yale University, New York, der Herresthal skal bli med på utviklingen av en kammeropera med en hovedrolle som skrives til henne. Videre skal prisvinneren til Oslo og jobbe med et forskningsprosjekt ved Norges musikkhøgskole (NMH), oppholde seg i Paris for å forbedre franskkunnskaper og delta i barokksangskonkurranser for å bygge kontaktnett innen det europeiske tidligmusikkmiljøet.

Ballade skrev om Christina af Klinteberg Herresthal tidligere i år, i forbindelse med en konsertserie hun og faren, fiolinisten Peter Herresthal, satte i gang i kirkesamlingen ved Norsk Folkemuseum i Oslo, Ny lyd i kirkesamlingen på Bygdøy.

Det er ti år siden sist en norsk sanger sist mottok den prestisjetunge, danske prisen, da Lise Davidsen fikk den i 2014. Les mer om prisen og prisvinneren på hjemmesidene til Léonie Sonnings Talentpris.