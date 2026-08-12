Geir Lysne

– Sammen skal vi forske og finne den fine middelveien mellom klassisk rytmikk og groovy jazzrytmikk, sier Geir Lysne om å jobbe med rytmisk musikk for orkesteret med klassiske musikere.(Foto: Sveinung Hoel Bjorå)

NotisBransjen

Geir Lysne ny sjefdirigent i Blåseensemblet: Skal løfte satsingen på rytmisk musikk

Publisert
12.08.2026 16:48
Skrevet av
- Red.

Fra denne høsten og i tre år fremover skal Lysne lede og videreutvikle ensemblets arbeid med rytmisk musikk og impro. Første konsert med Geir Lysne som sjefdirigent blir på konserten med den amerikanske saksofonisten Ben Wendel under Oslo Jazzfestival denne uka, melder Blåseensemblet.

– Jeg gleder meg til å få jobbe med rytmisk musikk for dette orkesteret med klassiske musikere. Sammen skal vi forske og finne den fine middelveien mellom klassisk rytmikk og groovy jazzrytmikk. Det er en gave å få jobbe med dette over tid med den samme gjengen musikere, sier Geir Lysne.

Lysne kjenner Blåseensemblet godt, som kurator for ensemblets sanntidsmusikk siden 2013. Nå utvides samarbeidet til også å omfatte rytmisk musikk, som pop og jazz. Lysne blir dermed den første sjefdirigenten for dette feltet i ensemblet.

Blåseensemblet knytter til seg kunstneriske ledere på ulike felt, opplyser de, og nevner irske Peter Whelan som leder for den tidlige klassiske musikken.

– Vi har hatt stor glede av samarbeidet med Geir gjennom mange år. Da vi ønsket å styrke satsingen på rytmisk musikk, var det naturlig å spørre Geir om å ta et større ansvar. Han har bygget en imponerende internasjonal karriere som dirigent og komponist, og har en helt egen kompetanse i møtet mellom det skrevne og det improviserte. Det blir viktig når vi nå skal utvikle dette feltet videre, sier direktør
Thorstein Granly.

BlåseensembletDet Norske BlåseensembletGeir LysneThorstein Granly

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