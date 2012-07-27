Bransjen

Endringer i Ballade

Publisert
27.07.2012
Skrevet av
- Red.

Ny redaktør og nye vikarer i høst.

Etter to år som redaktør i Ballade, går Espen A. Eik nå over i ny jobb. Carl Kristian Johansen overtar som konstituert redaktør fra og med i dag.

Vi har i sommer søkt etter nye vikarer. Vi fikk inn mange gode søknader, og er nå glade for å ha på plass avtaler med journalister som skal bidra til å holde Ballade relevant både som nyhetsorgan og debattflate i tiden fremover. Mer permanente løsninger vil komme på plass når en vet mer om hvilken retning Ballade tas i.

Ballade er i dag eid og gitt ut av MIC Norsk Musikkinformasjon. I forbindelse med sammenslåingen av MIC og Musix Export Norway til det nye selskapet Music Norway, har . Det er nå opp til styret i Music Norway å finne den beste løsningen for Ballade.

Det er uansett viktigere enn noen gang for oss å høre fra leserne våre. Har du tips til saker? Innspill? Kritikk eller ros? Hva bør vi skrive mer om, hvem bør vi snakke med, hvor bør vi være tilstede? Send innspill på mail, eller meld deg inn i Facebook-gruppa vår og diskuter det der. Vi ser frem til å høre fra dere, og til en bra høst.

MIC og MEN

MIC og MEN blir Music Norway

Kulturdepartementet lager ny stiftelse. Ballade og notevirksomheten skilles ut.

Balladecover

Nødvendige granskinger

Behovet for en undersøkende musikkjournalistikk er ikke mindre i dag enn da Ballade startet, mener Ballades første redaktør, Synne Skouen.

Ballade faksimile – 1. september

Ballade – verdt å feire!

Nettutgaven av Ballade ble en stor suksess fra første øyeblikk. Tidligere redaktør Arvid Skancke-Knutsen gir her et personlig tilbakeblikk på...

Kari Beate Tandberg, sept.

Et beskjedent konkurransemenneske. Eller p for prosess, pling og piano.

Kari Beate Tandberg er et av Norsk Komponistforenings 338 medlemmer. Hun har skrevet musikk i nærmere tretti år. Hva er...

Hei kalas skulle ha spilt under Festspillene i Bergen

Koronasituasjonen: Ingen kulturarrangement før 15. juni

Ingen Miniøya i Oslo eller Nattjazz i Bergen i år, men Festspillene i Bergen jobber med alternative løsninger.

Rikskons

Rikskonsertene blir Kulturtanken

Organisasjonens nye, fullstendige navn, blir Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.