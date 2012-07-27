Endringer i Ballade

Ny redaktør og nye vikarer i høst.

Etter to år som redaktør i Ballade, går Espen A. Eik nå over i ny jobb. Carl Kristian Johansen overtar som konstituert redaktør fra og med i dag.

Vi har i sommer søkt etter nye vikarer. Vi fikk inn mange gode søknader, og er nå glade for å ha på plass avtaler med journalister som skal bidra til å holde Ballade relevant både som nyhetsorgan og debattflate i tiden fremover. Mer permanente løsninger vil komme på plass når en vet mer om hvilken retning Ballade tas i.

Ballade er i dag eid og gitt ut av MIC Norsk Musikkinformasjon. I forbindelse med sammenslåingen av MIC og Musix Export Norway til det nye selskapet Music Norway, har . Det er nå opp til styret i Music Norway å finne den beste løsningen for Ballade.

Det er uansett viktigere enn noen gang for oss å høre fra leserne våre. Har du tips til saker? Innspill? Kritikk eller ros? Hva bør vi skrive mer om, hvem bør vi snakke med, hvor bør vi være tilstede? Send innspill på mail, eller meld deg inn i Facebook-gruppa vår og diskuter det der. Vi ser frem til å høre fra dere, og til en bra høst.