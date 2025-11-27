En fersk dom i Tyskland kan endre spillereglene for hele den europeiske KI-økonomien, og gi musikkskapere langt sterkere rettigheter.

Tysk rett har slått fast at OpenAI brøt opphavsretten ved å bruke sangtekster i treningen av sin KI-modell uten tillatelse. Saken ble reist av GEMA, det tyske søsterselskapet til Tono.

– Dette er «big news», sier Willy Martinsen i Tono. Administrerende direktør i Tono Karl Vestli kaller dommen «en historisk seier for musikkskapere».

Hvis dommen i München blir stående, kan den danne grunnlag for en felles europeisk praksis og få betydning langt utover Tysklands grenser. Samtidig bekrefter den Tonos linje om at lisensiering og åpenhet må ligge til grunn for all kunstig intelligens som bruker musikk og kreative verk

Dommen er ikke rettskraftig ennå, men er et viktig steg for å lukke det nye verdigapet som har oppstått med fremveksten av kunstig intelligens.