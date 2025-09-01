Kulturrådet: – Naivt å si at man ikke har makt

Kulturrådet søker innspill til nye medlemmer i sine fag- og vurderingsutvalg for perioden 2026–2027. – Hvis man vil være med å påvirke eller vet om noen man synes burde ha mer styring i Kultur-Norge, så har man sjansen til å foreslå dem nå, oppfordrer nåværende medlem og artist Peder Niilas Tårnesvik.

Kulturrådets 15 fagutvalg og ni vurderingsutvalg, inkludert områder som visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern, forskning, tidsskrift- og kritikkområdene, samt tverrgående støtteordninger, har rundt 135 medlemmer.

– Disse behandler de 10 000 søknadene som kommer til Kulturrådet hvert år. Nå skal halvparten av disse medlemmene byttes ut, sier Kulturrådets leder, Sigmund Løvåsen, til Ballade.

Artist Peder Niilas Tårnesvik har vært medlem i snart fire år, og har hørt igjennom og analysert 600 plater i året for å finne de som er gode nok for Kulturrådets støtteordninger. Han er selv del av musikkutvalget for publiseringsstøtte og fonograminnspillinger, og har vært det i fire år.

– Når man er med på å bestemme hvilke plater eller prosjekter som skal få penger, føler du at du har makt over dine egne kolleger?

– Jeg hadde nok vært naiv om jeg sa at jeg ikke følte noe makt. Men vi er mange i utvalget, og diskusjonene er veldig åpne og ærlige. Det er sjelden at noen sier absolutt nei og andre sier absolutt ja, det er gjennom dialog at vi når en samlet forståelse, forklarer Tårnesvik.

Løvåsen avviser heller ikke at det er makt i utvalgsmedlemmenes hender.

– Man har jo i og for seg makt over pengestrømmen, som er avgjørende for at folk kan virke, skape utøve og formidle. Så det ligger jo en makt i å sitte i et sånt utvalg, men det er en makt som er fordelt på flere mennesker, understreker også han.

Løvåsen er også tydelig på at rådet også ofte mottar kritikk for både tildelinger og avslag.

– Når det er 10 000 søknader som skal behandles, så oppstår det kritikk av avgjørelsene vi gjør. Men det tenker jeg er riktig og viktig. Det er fint at folk i feltet, organisasjoner eller enkeltmennesker, sier fra og går inn og pirker i Kulturrådets vurderinger.

Tårnesvik forteller at det har vært lærerikt for han selv som artist å være med. Han har blant annet lært mye av å lese andres søknader, og har begynt å justere sine egne basert på det han har sett gjennom arbeidet i fagutvalget.

– Når du skal lese 200 søknader blir du raskt mettet på generelle beskrivelser. Vær konkret og tydelig: hva skal du gjøre, hvordan og hvorfor? Vis at prosjektet ditt skjer, uansett om du får støtte eller ikke. Det gir inntrykk av handlekraft og troverdighet, mener Tårnesvik.

Enhver kan foreslå andre, eller seg selv, til ett eller flere utvalg. I forslaget må du angi kandidatens relevante erfaring og kompetanse.

– Hva er det Kulturrådet ser etter når de skal velge personer til utvalgene?

– Vi ser etter personer med erfaring fra ulike sjangere og kunstneriske uttrykk, men også ting som bosted, ulike typer bakgrunner og aldersspenn, slik at vi får flest mulig perspektiver, forteller Løvåsen.

– Og så sier det seg selv at når vi skal ha fem eller seks medlemmer i hvert utvalg, så vil vi ikke kunne ha medlemmer som representerer absolutt alle sider av det norske kunst- og kulturfeltet. Men det er derfor viktig at det skjer en utskifting hvert andre år, sånn at man får flere perspektiver inn i søknadsvurderingen, i hvert fall over tid, og at det ikke er et bestemt kunstsyn for eksempel som fester seg i et utvalg, men at det heller kommer stemmer og perspektiver inn som bryter med det som har vært gjeldende, mener Løvåsen.

Tårnesvik, som har sittet rundt bordet og diskutert tusenvis av prosjekter, har ett konkret råd til de som kan tenke seg å være med:

– Det er avgjørende at du føler deg trygg nok til å delta aktivt og si hva du mener, ellers risikerer du å bli del av en ubevisst konsensus. Derfor bør man kun nominere personer som virkelig kjenner seg komfortabel i den rollen. Jeg har erfaring fra juryer, utvalg og mange presentasjoner og foredrag, det gjorde at jeg har følt meg trygg til å si hva jeg faktisk mener.

Løvåsen mener det ikke er noen skam å foreslå seg selv heller. Tvert imot.

– Vi er veldig for at folk foreslår seg selv, vi vil ha motiverte folk inn!

Alle forslag må være inne innen 31. oktober.

– Jeg syns Kulturrådet gjør en kjempegod jobb, og hvis man vil være med å påvirke eller vet om noen man synes burde ha mer styring i Kultur-Norge, så har man sjansen til å foreslå dem nå, oppfordrer Tårnesvik.

