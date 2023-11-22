Eirik Brevik ny leder for Pstereo-festivalen i Trondheim

Brevik går fra bransjetreffet Trondheim Calling til festivalen Pstereo. – Det skal være gøy å gå på festival. Da må vi legge til rette for det både på scenen, blant publikum og i et ellers variert program, sier han om den nye stillingen.

– Jeg gjør en helomvending og starter i ny jobb som daglig leder for Pstereo i april, skrev Eirik Brevik i en epost til Ballade tirsdag ettermiddag.

Breivik begynte i jobben som leder for showcase- og bransjefestivalen Trondheim Calling i februar i år. Fra 1. april 2024 blir han daglig leder i den større musikk- og kulturfestivalen Pstereo, som betyr at han vil lede neste års festival i august.

– I en verden i endring stilles det stadig større krav til opplevelsesnæring. Pstereo er en bauta i norsk festivalsammenheng, og har gjennom mange år bygget et solid fundament som det blir spennende å jobbe videre med, og utvikle. Det som i hvert fall er sikkert, er at det skal være gøy å gå på festival. Da må vi legge til rette for det både på scenen, blant publikum og i et ellers variert program. Vi trenger litt krydder i hverdagen, jeg er veldig glad i krydder. Masse krydder.

– For å være helt ærlig ble jeg tatt litt på senga da forespørselen kom, fortsetter Brevik i sin kommentar til Ballade.

– Hodet mitt har vært innstilt på å jobbe med Trondheim Calling i en del år fremover, og jeg har hatt det utrolig fint i jobben så langt. Likevel er det ikke hver dag det kommer slike muligheter, og da måtte jeg bare takke ja. Pstereo er for meg den festivalen i Trøndelag og kanskje også Norge som i størst grad har evnet å utfordre festivalbegrepet. Det er en tankegang som har gjort at Pstereo har vært min favoritt siden jeg var gammel nok til å gå på festival. Det blir utrolig gøy å nå få lov til å ta del i utformingen av de kommende årene.

– Jobben i Trondheim Calling har gitt meg innsikt i deler av musikkbransjen jeg ikke har kjent så godt til fra tidligere arbeider, både i form av kunstnerisk mangfold og bransjens mange interessenter. Det har vært utrolig lærerikt, så det blir både leit og spennende å gi jobben videre, understreker den nye daglige lederen for Pstereo.

Brevik tar over daglig leder-stillingen etter Merete Moum Lo. Bård Flikke fortsetter i stillingen som festivalsjef. Eirik Breviks inntreden som daglig leder for Pstereo markerer en ny fase for festivalen, kommenterer styret i festivalen:

– Eirik Brevik var førstevalget i jakten på en ny daglig leder. Med hans rike erfaring med kultur- og arrangement, lidenskap for musikk og evne til å skape uforglemmelige opplevelser, ser vi i Pstereo fram til å få Brevik med på laget, sier styreleder Kjell Sagen Berg.

Pstereo arrangeres på området Marinen i Trondheim, og kombinerer musikk, mat og kunst i tilbudet, med et spesielt fokus på store konsertopplevelser. Neste års festival går av stabelen 16.-17. august.