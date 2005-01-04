Dugnad 2005: Stort engasjement for flomofrene

Nå har også Oslo Konserthus, Smuget og Last Train i Oslo blitt med på Dugnad-innsatsen for flomofrene i Sørøst-Asia. I Bergen og Trondheim er både Hulen, Kvarteret og Studentersamfundet kommet til. Norsk Rockforbund oppfordrer sine medlemmer til å engasjere seg for ofrene etter flomkatastrofen, mens Spellemannprisen har tatt initiativ til en ny veldedighetsplate etter modell av «Sammen for Livet». Alt fredag blir det en stor støttekonsert i Drammens Teater, mens en enkelt støttekonsert i Domkirken i Kristiansand lørdag bragte inn hele 230 000 kroner.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Daglig leder i Norsk Rockforbund, Monica Larsson, gikk mandag ettermiddag ut med uforbeholden støtte til initiativet til Dugnad.net, som Ballade skrev om i går.

— Norsk Rockforbund oppfordrer sine medlemmer til å engasjere seg for ofrene etter flomkatastrofen, sier Monica Larson i en appell på NRFs hjemmesider. – Ønsker dere å arrangere støttekonserter eller arrangementer til inntekt for flomofrene, råder vi dere til å legge dere inn under paraplyen Dugnad.net. Dette vil bidra til at arrangør-Norge står samlet i innsamlingsaksjonen, men har også praktisk betydning da Dugnad har utviklet egne artistkontrakter og TONO-fritak.

Norsk Rockforbund har alt donert penger til flomofrene, og er ellers stolt over å være med på en musikalsk dugnad for dem som har mistet alt.

— At arrangører og musikkbransjen står sammen og engasjerer seg, gir også publikum mulighet til å oppsøke gode konserter i en tung tid – og samtidig støtte en god sak. Vi oppfordrer herved publikum over hele landet til å gå mann av huse for å støtte opp om konserter og arrangementer til inntekt for Sørøst-Asia, sier Larsson.

Spellemannsprisen hadde på forhånd forkynt at de tirsdag formiddag ville gjøre rede for «et samlet initiativ fra Musikk-Norge» – i dette tilfellet representert ved GramArt, IFP og FONO. På en pressekonferanse på Bristol klokken tolv ble det kjent at en rekke norske artister vil gå sammen for å lage en oppfølger til «Sammen for livet»-prosjektet fra 1986, som avdøde Helge Gaarder var en avv initiativtagerne til. Espen Lind og Lene Marlin skal i følge NRK.no lage hovedlåten sammen. Hele prosjektet vil være i samarbeid med Røde Kors, og gå uavkortet til støtte for de nærmere 200 000 ofrene etter flomkatastrofen.

Et lignende initiativ er – som i tilfellet med «Sammen for Livet» – alt kommet fra Stavangerkanten. I følge VG vil artister som Janove Ottesen, Thomas Dybdahl, Kjartan Salvesen, Vidar Johnsen, Rita Eriksen, Reidar Larsen, Hanne «Paris» Sørvåg, Kjeført i pennen av Svein Tang Wa. VG melder at initiativtagerne Siv Langøy og Inge Enoksen selv har skrevet låtens melodi, og at artistene vil kompes av en besetning fra band som The September When, Ingenting og The Tramps.

Alt førstkommende fredag står en rekke norske artister på scenen i Drammens Teater for å samle inn penger til ofrene etter flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia. CC Cowboys, Jonas Fjeld, Ole Paus, Jan Werner Danielsen, Sigurd Brennhaug, The Queen Bees (Marianne Antonsen, Anita Skorgan og Rita Eriksen), Tiger City Jukes, Freddy Dahl og Mulens Portland Combo er de bekreftede navnene så langt, mens det i følge NRK.no arbeides fortløpende for å få bekreftet ytterligere navn på plakaten. Initiativtaker til støttekonserten er Frode Larsen, mens byens lyd- og lysteknikermiljø, Drammen Lyd og Drammens Teater er blant bidragsyterne.

Billettene legges ut for salg mandag og koster 300 kroner. Det legges også ut billetter pålydende 500 kroner for dem som ønsker å gi et ekstrabidrag. Alle inntekter går uavkortet til Leger Uten Grenser, og billetter kan kjøpes her.

Siden i går har oversikten over arrangørsteder på hjemmesidene til Dugnad.net har vokst med følgende navn: Oslo Konserthus, Smuget, Last Train, Stratos, Cafe Kaos og Gamla i Oslo, samt Kameleon, Hulen og Kvarteret i Bergen. I Trondheim er også Studentersamfundet kommet med, samt Folken of Stavanger Konserthus. I andre byer er foreløpig Baråtti på Strømmen og Ski Kirke i Ski kommet på banen.

For øvrig har alle ansatte på Cafe Mono, som er en av initiativtagerne bak Dugnad.net-aksjonen, valgt å gi årets julegratiale fra arbeidsgiver direkte til Norges Røde Kors’ innsamlingsaksjon.

Også i Kristiansand meldes det om stor giverglede og mobilisering blant kulturfolket. En enkelt støttekonsert i Domkirken i Kristiansand lørdag bragte inn hele 230 000 kroner, mens artister som Rune Edvardsen, Thom Hell og Bjørn Ole Rasch i disse dager har gått sammen og laget plate til inntekt for flomofrene i Sørøst-Asia. Inntektene skal også her gå uavkortet til katastrofeområdene, og innspillingen skjer hos det lokale selskapet Lynor. Jan Bang er produsent, mens den anerkjente fotokunstneren Per Fronth står for coveret.

Tony Drozdjek er koordinator for det hele, og den som i følge Fedrelandsvennen på rekordtid satte sammen et låtskriverteam bestående av Tom Hugo Hermansen (Hûgo), Stein Roger Sordal (Tørst, Green Carnation) og Mark Bjorvand (The Bjorvands og The Flush).

Prosjektet i Kristiansand er kanskje spesielt følelseladd, siden svært mange av de medvirkende hadde et nært forhold til saxofonist Sigurd Køhn, som dessverre er på listen over de savnede i Thailand.

— Jeg så på TV at Sigurd var savnet, og prøvde å ringe ham på mobilen. Jeg fikk bare svareren, men jeg klarte likevel ikke helt å tro at han er borte. Det er uvirkelig, uttaler Mark Bjorvand til Ferdrelandsvennen.no.

Også denne innspillingen vil være en del av det landsomfattende nettverket dugnad.net.

På sine hjemmesider har medlemmene The Real Thing, som Sigurd Køhn var en del av, i dag lagt ut følgende oppdatering:

«Vi begynner å innse at så og si alt håp er ute for Sigurd Køhn og sønnen Simen. Våre tanker går til Heidi og øvrig familie. Sigurd hadde planlagt release-konsert for sin nye plate «This Place» mandag den 17. januar. Vi planlegger derfor å arrangere en minnekonsert på Cosmopolite denne dagen, der det også blir release av hans nye plate. Vi kommer tilbake til de artistene som skal delta.»