Solidaritet med Bagdad Symfoniorkester

Musikerne i Stavanger symfoniorkester tok i påsken initiativ til solidaritetsaksjonen «Instrumenter til Bagdad» for bl.a. å hjelpe Bagdad symfoniorkester, som fikk ødelagt alle instrumentene sine under plyndringene nylig. – Vi ønsker å bidra på det området vi kan, og samtidig vet vi at kulturlivet ofte vil måtte klare seg selv i så lang tid under et lands gjenoppbygging at tradisjonene og pådriverne mer eller mindre blir borte, uttaler representanter for SSO.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Initiativet fra musikere i SSO kom i følge deres hjemmesider som en direkte følge av TV-reportasjer laget av NRKs Lars Erik Sunnanå. Den siste reportasjen viste institusjonens direktør fortvile over lokaler der alt av inventar, instrumenter, noter og kontor-utstyr var blitt ramponert og knust. Direktøren var naturlig nok dypt fortvilet over dette synet, og uttalte at han hadde mest lyst til å forlate landet etter at hans livsverk var blitt lagt i grus.

SSO har nå nedsatt en støttegruppe til gjenoppbygning av orkesteret og musikkutdanningen i Bagdad.

— Disse TV-bildene gjorde sterkt inntrykk på musikere som vet hvilket arbeid som blir lagt ned i Irak, og hvor viktig også denne delen av kulturen er for landet. En gruppe musikere i Stavanger Symfoniorkester besluttet å gjøre noe med det, og ved hjelp av NRK fikk de overbrakt en øyeblikkelig støtte til direktøren, heter det.

Støtteaksjonen har mottatt stor velvilje fra flere hold, og har nå et fondsstyre bestående av følgende personer: Arve Tellefsen, Håkon Berge (Norsk komponistforening), Arnfinn Bjerkestrand (Musikernes fellesorganisasjon), Marianne Bremnes (Norsk kulturskoleråd) og Ivar Atle Fjordheim (Stavanger Symfoniorkester).

Fondet er allerede oppe i ca. 60.000 norske kroner. I tillegg er det mottatt en piccolofløyte.

— Vi vet selvfølgelig at det akkurat nå er mange behov som skal tilfredstilles i Bagdad og Irak, og at vårt prosjekt ikke kommer i første rekke, skriver SSO. – Men vi ønsker å bidra på det området vi kan, og samtidig vet vi at kulturlivet ofte vil måtte klare seg selv i så lang tid under et lands gjenoppbygging at tradisjonene og pådriverne mer eller mindre blir borte. Ved å være beredt til å bidra med støtte så snart som mulig, vil vi kunne gjøre disse institusjonene i stand til fortsatt å drive sitt verdifulle kulturarbeid.

Forsendelse av penger og instrumenter/utstyr går via operative hjelpeorganisasjoner, og støtteorganisasjonen har en representant i Bagdad som ser til at støtten kommer frem til mottager. Det er institusjonen selv og de som vet «hvor skoen trykker» som tar hånd om oppbyggingen.

Også Ballade-lesere har mulighet til å støtte dette arbeidet ved å benytte bankgiro-nummer: 3201.32.99426

Studentutvalget ved Norges musikkhøgskole har ellers alt tatt utfordringen fra SSO, og samler ulike krefter ved skolen til solidaritetskonsert i Gamle Logen 5. mai kl. 19.30. Inntektene kommer til å gå til musikkhøgskolen i Bagdad. Gamle Logen stiller gratis med lokaler. Studentutvalget har dessuten fått flere andre aktører til å stille opp med ulike tjenster, bl.a stemming av flygel, blomsterleveranse, tegning og trykking av plakat. Programmet skal være ferdig i løpet av noen få dager.

Følgende utøvere deltar på konserten: Håkan Hagegård, Tor Espen Aspaas, Kjell Tore Innervik, Mona Julsrud, Hans Christian Bræin, Per Arne Frantzen, Aksel Kolstad, Yorrick Troman, Pål Størset, Gjertrud Pedersen og Unni Løvlid. I tillegg medvirker gruppene Majorstuen (Synnøve S. Bjørset, Ragnhild Furebotten, Tove Hagen, Jorun Marie R. Kvernberg, Gjermund Larsen, Andreas S. Ljones) og Seraphin tangoensemble (Espen Alfred Leite, Andre Bongard, Andreas Karlsen, Steinar Haugerud, Jon Mehus).

Konferansier for evenementet er Knut Skram, og billettene vil koste henholdsvis 200 og 100 kroner.