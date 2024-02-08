«Doddo» ny styreleder for Vestnorsk jazzsenter

Eduardo «Doddo» Andersen vil at flere skal få øynene opp for det mangfoldige musikkmiljøet Vestnorsk jazzsenter skaper i Bergen og regionen.

«Doddoen» er musiker, sangdikter og låtskriver, forfatter og lokalpolitiker i – og fra – Bergen. Nå blir han også øverste leder av jazzsenteret på Vestlandet.

Eduardo «Doddo» Andersen er kjent fra bandet Unge frustrerte menn og som soloartist. Han lager låter med samfunnsengasjerte sanger om samtiden vår, og i 2018 fikk han Spellemannprisen i kategorien Årets tekstforfatter for albumet La oss ta en idealist. I 2020 ga han ut plata Tunge tider, og i 2022 kom Ballader fra et ekteskap. På Vestlandet er Andersen også en svært kjent Brann-supporter, og et engasjert medlem av sportsredaksjonen i Bergens Tidene og avisens podkast, «Ballspark». Høsten 2022 ble han utnevnt som byråd for kultur, frivillighet og inkludering i Bergen, en posisjon han hadde til det politiske skiftet i byen høsten 2023.

Det var på styremøtet til Stiftelsen Vestnorsk jazzsenter tirsdag 6. februar Eduardo «Doddo» Andersen ble valgt til styreleder. I en pressemelding fra jazzsentret sier han at han gleder seg spesielt til å gjøre en innsats for å synliggjøre jazzsenteret og den gode aktiviteten senteret bidrar til å skape i hele regionen, og trekker særlig fram verdien Vestnorsk jazzsenter har for hele jazzmiljøet på Vestlandet.

– Vestnorsk jazzsenter er en sentral brikke i det vestnorske jazzmiljøet, ikke bare for unge talenter og profesjonelle musikere, men også for arrangører og innovative

prosjekter. Jeg er mildt sagt imponert over arbeidet som er lagt ned. Mitt ønske er at Bergen og hele Vestlandet skal få øynene opp for det mangfoldige musikkmiljøet

Vestnorsk jazzsenter skaper. Det er en målsetting er at flere skal bli oppmerksom på den drivkraften Vestnorsk jazzsenter er.

