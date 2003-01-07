Alarmbandene er klare

Alle band som skal spille under Alarm-showet, samt Alarmnominerte band som spiller under by:Larm 2003 i Trondheim, er nå klare. Under selve showet og prisutdelingen vil Gåte, We, Gatas Parlament, JR Ewing og Ralph Myerz & The Jack Herren Band opptre. – Målsetningen er også å utvikle by:Larm til å bli mer åpen for det vanlige publikummet, og ikke bare bransjen, forteller Svein Bjørge. – Vi ønsker å fylle alle klubber til randen hver kveld, og anspore til mer musikkinteresse generelt.

Gåte, We, Ralph Myerz & The Jack Herren Band, Gatas Parlament og JR Ewing opptrer alle på på Alarm-showet på Samfunnet, lørdag 15. februar 2003, der prisene for Beste rockalbum, Beste popalbum, Metal-album, Beste hip hop-/rapalbum, Beste electronica-album, Jazz-album, Årets låt og Årets live-opplevelse, samt Årets video, som er en utdeling i samarbeid med ZTV.

Følgende Alarm-nominerte band spiller dessuten på forskjellige Trondheimsscener under de tre dagene som by:Larm Live varer: Dadafon, Equicez, Red Harvest, Surferosa, Thomas Dybdahl, Ugress, Jim Stärk, Safariari og Paperboys. Disse blir da stokket inn mellom by:Larms vanlige tilbud av artister, som i år teller nærmere hundre navn.

I mellomtiden går stemmegivningen varm på Alarms egne web-sider. I følge Alarm-general Svein Bjørge er engasjementet og pågangen større enn noen gang.

— Før jul passerte vi 500.000 treff på siden, og nærmere 100.000 stemmer på de nominerte bandene. 50.000 av disse kom inn den første uken alene, forteller en strålende fornøyd Bjørge, som presiserer at da er det snakk om unike IP-adresser.

Utdelingen av Alarm-prisene finner sted først på den siste kvelden, men Alarm kommer som nevnt til å eksistere innimellom og samtidig med by:Larm hele helgen – hvordan kommer man så til å synliggjøre Alarm i forkant av utdelingen?

— Vi kommer til å være svært synlige. På listene over hvem som skal spille hvor, vil Alarm-bandene være merket med et flagg, og vi vil i tillegg ha egne postere som forteller hvor våre band spiller, sier Bjørge, som er uenig i kritikken som har gått ut på at by:Larm bandene blir devaluert, og stående igjen som oppvarmingsband for Alarm-artistene.

— By:Larm trekker også fordeler av at Alarm-band kommer til å «toppe» på de fleste konsertene. Dette passer bra, for by:Larm-bandene er det ikke nødvendigvis så mange som kjenner til, mens flere har hørt om Alarm-bandene. Sånn sett kan By:Larm konsentrere seg om å få frem de mindre artistene, mener Bjørge, som også ser en annen nyttig funksjon av årets ordning.

— Målsetningen er også å utvikle by:Larm til å bli mer åpen for det vanlige publikummet, og ikke bare bransjen. Vi ønsker å fylle alle klubber til randen hver kveld, og anspore til mer musikkinteresse generelt. Kommer man for å se en artist man kjenner til, skal man også kunne få med seg flere band som man kanskje liker.

Gjennom samlokaliseringen håper Bjørge å kunne forlenge den såkalte by:Larm-effekten:

— Du vil se at det er flere band som spilte på bylarm i fjor, som er Alarm-band i år.

Så planen er å legge inn to trappetrinn på veien til en artistkarriere – som kanskje er lettere å nå gradvis enn få platekontrakt fra scratch?

— Helt riktig, på by:Larm får helt ukjente artister muligheten til å presentere seg. Neste trinn er Alarm. Da har artisten kanskje kommet litt lenger, selv om det fremdeles er mange som har kontrakter med små selskaper, og ønsker å ta steget videre.

Bjørge har tidligere kalt Alarm-prisen for «Et ulønnet hobbyprosjekt som belønner kvalitet». Nå som festivalen har vokst så fort – har fristelsen vært der til å omgjøre Alarm til et kommersielt, lønnsomt foretak?

Nei, aldri i livet. Dette er fryktelig mye jobb, og ingen får betalt. Men vi er en bra gjeng på ni stykker, der hver har sitt spesielle felt til daglig, som de bruker i Alarm-øyemed. Vi leier riktig nok inn en del folk, men det er ingen flere frivillige – vi gjør alt fra organisering til bæring av bruskasser til backstage og plakatoppheng selv.

Bjørge nevner også muligheten med å trekke inn en sponsor, som kan ønske å spytte penger inn i prispotten:

— Det er viktig for oss at sponsoren er riktig for oss, og at pengene kan gis uten noen som helst føringar, gjerne etter modell av for eksempel Mercury Music Awards, som er en rent sponset greie. Planen er at overskudd fra festivalen, i tillegg til eventuelle sponsorer, skal utgjøre en stadig stigende pott, som etter hvert vil kunne utgjøre såpass at den vil bety en del for artisten.

«Alarm er ikke for de mange, men for de få» har vært et motto for Alarm fra begynnelsen. Nå virker det som enkelte bekymrer seg for at Alarm-prisen er i ferd med å ete seg innpå Spellemannsprisen. Er det på tide å forandre det sloganet?

— Alarm har vokst ekstremt fort, og er vel ikkje lenger for de få. Men vi er heller ikke noe som likner på Spellemannsprisen, mener Bjørge:

— Det virker som enkelte innen bransjen har fått lit panikk, fordi de ser oss som en utfordrer til Noregs eldste og mest etablerte musikkprisutdeling. For meg føles dette absurd. Alarm er en pop-rock-pris, som nomineres av musikkjournalister, mens Spellmannsprisen dekker alt som er av genre.

Bjørge stiller seg likevel ikke helt uforstående til de som sier at prisene i fjor hadde for mange likhetstrekk:

— Jeg kan til em viss grad forstå de som mente at de to prisene liknet for mye på hverandre, men sammenlikningene var etter mitt syn overdrevne. Vi har likevel tatt kritikken til etterretning, og redusert antallet journalister som får lov til å nominere fra 90 til 60. Grunnen er at vi så at en del av de såkalte musikkjournalistene hadde dårlig peiling på norsk musikk, så nå inviterer vi i folk som jobber som musikkjournalister på heltid.

Dere har blitt kontaktet av flere TV-kanaler som ville overføre Alarm-prisen?

— Ja, det stemmer, vi har blitt kontaktet av de fleste, noen sa at alt som manglet forrige gang var at kameraene var skrudd på. Men vi sa nei.

Redd for å tirre Spellemannsprisen?

— Nei, vi føler bare ikke at Alarm-prisen er klar for TV enda. Den er bra som den er. Men vi lukker ikke døra. Vi ønsker å fortsette å være litt sære & smale, så hvis vi skal på TV, skal vi gjøre det i tråd med Alarm-ånden, og beholde kontrollen. Vi må bli langt mer etablerte før vi vurderer TV, det er reelt sett det andre året vi gjør dette Du skal huske på at vi bare er en liten gjeng mennesker som jobber på dugnadsånd. Hvis vi føler at vi mister styringen, forsvinner også mye av moroa.

Interesserte har fremdeles mulighet til å være med på å stemme frem sine Alarm-favoritter, ved å gå til denne nettsiden.