Yesterdaze spiller på Folk

Yesterdaze leverer punch-rock fylt med energi, kaos og heftige melodier.

Bandet, som Gaffa beskrev som «et rockeband med brutal nerve og internasjonalt potensiale», har raskt tatt norske klubbscener med storm og fått strålende live-anmeldelser Norge rundt. Med inspirasjon fra Foo Fighters og Muse inviterer Yesterdaze til konserter som kombinerer allsang, anarki og intense mosh-pits.

Bandet, som slapp debutalbumet «Sentences» i 2024, står nå klare med en flunkende ny EP, «Animalysis». Singlene «wait/NOW» og “«Analysing Animals» viser bandets kompromissløse energi og unike lyd, fra hypnotisk driv til eksplosiv galskap. Her får du enda tyngre riff og enda større refrenger, levert med kompromissløs energi. Musikalsk strekker EP-en seg fra den hypnotiske driven til Kasabian til den eksplosive galskapen til System of a Down. Likevel er det umiskjennelig Yesterdaze.

Dørene åpner kl 18:00. Konsertstart kl 19:00.