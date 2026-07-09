SILDAJAZZ 2026: Signe Førre Kvartett

Signe Førre Kvartett er et meget spennende band med musikere fra ulike sjanger-bakgrunner som spiller en tilgjengelig blanding av jazz og folkemusikk fra ulike kulturer. Signe Førre er en særdeles dyktig komponist, bassist og vokalist som blander og behersker mange ulike musikktradisjoner og språk, noe som gir publikum en musikalsk reise fra blant annet Norge, via Serbia, Bulgaria, Makedonia, Bosnia og Tyrkia.

Signe Førre er i ferd med å stake ut en veldig spennende musikalsk karriere og spiller på festivaler i Asia, Europa og i Norge fremover. Med på veien har hun fått med seg et flott band med etterspurte musikere som har bakgrunn fra en lang rekke med band/artister som Vamp, Ole Paus, Anne Grethe Preus, Bjørn Eidsvåg, Tindra, Tore Brunborg, Helene Bøksle, Nils Økland for å nevne noen veldig få.

Signe Førre Kvartett består av:

Signe Førre – kontrabass, vokal

Torbjørn Økland – trompet, bouzouki, gitarer

Irene Tillung – trekkspill

Stein Inge Brækhus – trommer, perkusjon

Turné støttet av FLB/Kulturdirektoratet, Norsk Jazzforum og FFUK.

Musikk fra album FAGERT på Ta:lik Records.