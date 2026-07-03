Master and Commander Stavanger kunst- og musikkfestival

Om arrangøren

Stavanger kunst og musikkfestival startet i 2010 med klassisk kammermusikk. Den har utviklet seg og integrerer nå flere sjangre, inkludert jazz, latin-amerikansk musikk og folkemusikk. Festivalen arrangerer konserter og forestillinger på flere viktige scener i Rogaland, og har de siste årene også presentert kunst og musikk i Polen med støtte av EØS-midler. Festivalen tilbyr et svært innholdsrik og variert program som kan appellere til mange. Et stjerneteam av utøvere skaper hvert år uforglemmelige opplevelser i Stavanger, Sandnes, Eigersund, Sola, Randaberg og Strand kommune. Festivalen samarbeider med flere ambassader, stiftelser og bedrifter.