Master and Commander Stavanger kunst- og musikkfestival
Konserten arrangeres i forbindelse med Tall Ships Races, som foregår samme uke.
Luigi Boccherini ( 1743-1805)
Strykekvintett op. 30 nr. 6 i C-dur « La Musica notturna delle strade di Madrid»
Eyvind Alnæs (1872-1932)
Siste reise til tekst av Wergeland
Franz Schubert (1797-1828)
Meeres Stille D.216
Auf dem See D.543
Strykekvintett i C-dur opus posth. 163
Utøvere:
Philippe Graffin, fiolin
Laurens Weinhold, fiolin
Elena Cotrone, fiolin
Jozefien Dumortier, bratsj
Pierre Doumenge , cello
Laura Armstrong, cello
Aksel Rykkvin, baryton
Christian Sommerfelt, klaver
Varighet: ca. 1 time
Arrangør: Stavanger kunst- og musikkfestival