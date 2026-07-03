Corrected master og commander

Master and Commander Stavanger kunst- og musikkfestival

Når

20.07.2026 kl. 19:00

Prisinfo

350

Billetter
Om arrangøren

Stavanger kunst og musikkfestival startet i 2010 med klassisk kammermusikk. Den har utviklet seg og integrerer nå flere sjangre, inkludert jazz, latin-amerikansk musikk og folkemusikk. Festivalen arrangerer konserter og forestillinger på flere viktige scener i Rogaland, og har de siste årene også presentert kunst og musikk i Polen med støtte av EØS-midler. Festivalen tilbyr et svært innholdsrik og variert program som kan appellere til mange. Et stjerneteam av utøvere skaper hvert år uforglemmelige opplevelser i Stavanger, Sandnes, Eigersund, Sola, Randaberg og Strand kommune. Festivalen samarbeider med flere ambassader, stiftelser og bedrifter.

Fylke

Rogaland

Konserten arrangeres i forbindelse med Tall Ships Races, som foregår samme uke.

Luigi Boccherini ( 1743-1805)
Strykekvintett op. 30 nr. 6 i C-dur « La Musica notturna delle strade di Madrid»
Eyvind Alnæs (1872-1932)
Siste reise til tekst av Wergeland
Franz Schubert (1797-1828)
Meeres Stille D.216
Auf dem See D.543
Strykekvintett i C-dur opus posth. 163

Utøvere:
Philippe Graffin, fiolin
Laurens Weinhold, fiolin
Elena Cotrone, fiolin
Jozefien Dumortier, bratsj
Pierre Doumenge , cello
Laura Armstrong, cello
Aksel Rykkvin, baryton
Christian Sommerfelt, klaver

Varighet: ca. 1 time

Arrangør: Stavanger kunst- og musikkfestival

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