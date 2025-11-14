Hopalong AKA spiller i bakgården på Folk

Hopalong AKA er den siste inkarnasjonen av samarbeidet mellom Trondheims ska-legender Hopalong Knut og Oslos rap-veteraner Gatas Parlament. Med sin eksplosive, fandenivoldske blanding av ska, rap og rocksteady leverer de et show som får selv de mest surmaga og værbitte pønkere til å trekke på smilebåndet og vrikke på dansefoten.

I løpet av en konsert kan du forvente skarpe politiske stikk, eksistensiell grubling og ømme kjærlighetserklæringer – alt pakka inn i rytmer som treffer både hodet, hjertet og hofta. Har du sett Hopalong Knut eller Gatas Parlament live er du sliten i halsen, støl i lårene og berørt for livet. Og Hopalong AKA? Gang det med ti! Noen hundre år med sammenlagt sceneerfaring gjør Hopalong AKA til et liveband av de helt sjeldne.

22. august kommer de endelig tilbake til bakgården på Folk i Storgata. Tidligere år har det vært stinn brakke, så her lønner det seg å være tidlig ute med å sikre seg billett.

Dagens Hopalong AKA består av Aslak Borgersrud (vokal), Kristin Jensen (vokal), Einar Mellingsæter (gitar), Gjermund Walstad (bass), Kriss Stemland (tangenter), Rolf Johan Bye (saksofon), Asle Gauteplass (trompet), Jon Anders Lied (trombone) og Ørjan Berre (trommer).

Dørene åpner kl 19:00. Konsertstart kl 20:00.