TONO vil inspirere miljøet til handling etter å ha presentert dystre tall fra strømmetjenestene.

Fredag la TONO for første gang frem nøyaktige tall for norskandelen i strømmetjenestene i Norge.

I følge deres målinger lå norskandelen i 2013 på 12,2 prosent i de store og etablerte strømmetjenestene i Norge (Spotify, WiMP og beat.no).

— Vi synes norskandelen er helt merkelig lav, særlig når vi sammenlikner oss med de andre nordiske landene, sier informasjonssjef i TONO, Willy Martinsen, som i går satte i gang en twitteraksjon for norsk musikk.

«Hva sier dere? Skal vi gi norske låtskrivere en digital klem ved å streame norsk i dag? Oppfordringen er gitt! RT gjerne.» Medingen fikk 90 retweets, noe Martinsen betegner som overveldende.

— Tweeten var et spontant hjertesukk på bakgrunn av tallene vi hadde presentert. Vi opplevde et enormt engasjement, og ser at mange delte norske spillelister.

Meningen fra TONOs side er å snu fokus fra statistikk til handling, forteller han.

— Strømmedebattene på forrige by:Larm handlet mye om sorg over lav norskandel. Kanskje vi i enda større grad fremover skal snakke om hvordan vi kan bevisstgjøre lytterne om norsk musikk, oppfordrer Martinsen.

TONOs beregninger er målt ut fra deres definisjon av norsk musikk, altså musikk med norske opphavspersoner. Mer om utregningene her.