Twitteraksjon for norsk musikk

05.03.2014
TONO vil inspirere miljøet til handling etter å ha presentert dystre tall fra strømmetjenestene.

Fredag la TONO for første gang frem nøyaktige tall for norskandelen i strømmetjenestene i Norge.

I følge deres målinger lå norskandelen i 2013 på 12,2 prosent i de store og etablerte strømmetjenestene i Norge (Spotify, WiMP og beat.no).

—  Vi synes norskandelen er helt merkelig lav, særlig når vi sammenlikner oss med de andre nordiske landene, sier informasjonssjef i TONO, Willy Martinsen, som i går satte i gang en twitteraksjon for norsk musikk.

«Hva sier dere? Skal vi gi norske låtskrivere en digital klem ved å streame norsk i dag? Oppfordringen er gitt! RT gjerne.» Medingen fikk 90 retweets, noe Martinsen betegner som overveldende.

— Tweeten var et spontant hjertesukk på bakgrunn av tallene vi hadde presentert. Vi opplevde et enormt engasjement, og ser at mange delte norske spillelister.

Meningen fra TONOs side er å snu fokus fra statistikk til handling, forteller han.

— Strømmedebattene på forrige by:Larm handlet mye om sorg over lav norskandel. Kanskje vi i enda større grad fremover skal snakke om hvordan vi kan bevisstgjøre lytterne om norsk musikk, oppfordrer Martinsen.

TONOs beregninger er målt ut fra deres definisjon av norsk musikk, altså musikk med norske opphavspersoner. Mer om utregningene her.

Relaterte saker

Illustrasjon nye norske album i WiMP

Hvordan øke norskandelen i streamingmarkedet?

KOMMENTAR/by:Larm: Før CD-salget stupte, bikket norskandelen 50% av omsetningen av innspilt musikk i Norge. I streamingtjenestenes tid ligger norskandelen på...

Illustrasjon publikum

Festivaler i en strømmeverden

KOMMENTAR: Festivaler som By:Larm er viktige for artister som vil bli oppdaget. Hvordan påvirker festivalene lyttingen til nye artister i...

Arnt Maasø

Strømmer flere norske artister

– Frykten for at gammel musikk dominerer strømmetjenestene er overdrevet, sier Arnt Maasø, førsteamanuensis og prosjektleder for strømmestudien i Sky...

Flere saker

Nordlysfestivalen concerto grosso

Sergej Schroeter ny sjef for Nordlysfestivalen

Sergej Schroeter går fra Tromsø Jazzfestival til musikk- og kulturarrangementet Nordlysfestivalen.

Gaffa

Slutt for GAFFA i Norge

Musikkmagasinet GAFFA.no legger ned knappe to år etter at papirutgaven gikk inn.

AURORA er en av de tre norske Keychange ambassadørene.

Millionstrømminger for låt i spillet Assasin’s Creed for Aurora

Aurora i Assasins Creed og Oda Tilset i Tokyo. Få med deg de ferskeste nyhetene innen norsk musikk og lyd...