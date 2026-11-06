Helene Bøksle og KORK

– Jeg kan nesten ikke tro det er sant. Det er en stor ære å bli nominert til Hollywood Music in Media Awards, sier sanger og tekstforfatter Helene Bøksle.(Foto: André Løyning)

NotisSpillmusikk

Helene Bøksle nominert til amerikansk musikkpris

Publisert
06.11.2026 14:29
Skrevet av
- Red.

Bøksle og komponist Knut Avenstroup Haugen er nominert til Hollywood Music in Media Awards.

Musikken til Helene Bøksle og Knut Avenstroup Haugen ble fremført av Kringkastingsorkesteret og sendt på NRK i oktober.

Nå er de nominert i kategorien «Live Concert for Visual Media» til årets Hollywood Music in Media Awards (HMMA), en pris som hedrer originalmusikk for visuelle medier.

– Jeg kan nesten ikke tro det er sant. Det er en stor ære å bli nominert til Hollywood Music in Media Awards, kommenterer Bøksle.
– Denne musikken og konserten har en stor plass i mitt hjerte, og at den nå blir anerkjent internasjonalt betyr mye for meg og alle involverte.

I dag slipper Bøksle også ny musikk med den norske komponisten Thomas Bergersen, som er internasjonalt kjent for musikk til filmtrailere, blant dem Avatar, Pirates of the Caribbean, Twilight-serien, Harry Potter-filmer og The Dark Knight.

Låten de to gir ut i dag heter «Nordljos», og omtales av Bøksle som «en hyllest til nordlyset, naturen og de gamle eventyrene»:

– Thomas sin musikk treffer millioner av mennesker, og jeg er dypt imponert over hans evne til å komponere musikk som både er storslått og sårbar på samme tid. Det føltes som en gammel sang som alltid hadde vært der. Som en drøm om å bli løftet opp over vindene og inn i lyset, beskriver Helene Bøksle.

Thomas Bergersen har komponert musikken til «Nordljos».

– Med Helenes tekst på gammelnorsk, og den klare og bærende stemmen hun har, fikk musikken et språk som hører hjemme der nordlyset er, i Norge, kommenterer han.

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