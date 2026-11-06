Helene Bøksle nominert til amerikansk musikkpris

Bøksle og komponist Knut Avenstroup Haugen er nominert til Hollywood Music in Media Awards.

Musikken til Helene Bøksle og Knut Avenstroup Haugen ble fremført av Kringkastingsorkesteret og sendt på NRK i oktober.

Nå er de nominert i kategorien «Live Concert for Visual Media» til årets Hollywood Music in Media Awards (HMMA), en pris som hedrer originalmusikk for visuelle medier.

– Jeg kan nesten ikke tro det er sant. Det er en stor ære å bli nominert til Hollywood Music in Media Awards, kommenterer Bøksle.

– Denne musikken og konserten har en stor plass i mitt hjerte, og at den nå blir anerkjent internasjonalt betyr mye for meg og alle involverte.

I dag slipper Bøksle også ny musikk med den norske komponisten Thomas Bergersen, som er internasjonalt kjent for musikk til filmtrailere, blant dem Avatar, Pirates of the Caribbean, Twilight-serien, Harry Potter-filmer og The Dark Knight.

Låten de to gir ut i dag heter «Nordljos», og omtales av Bøksle som «en hyllest til nordlyset, naturen og de gamle eventyrene»:

– Thomas sin musikk treffer millioner av mennesker, og jeg er dypt imponert over hans evne til å komponere musikk som både er storslått og sårbar på samme tid. Det føltes som en gammel sang som alltid hadde vært der. Som en drøm om å bli løftet opp over vindene og inn i lyset, beskriver Helene Bøksle.

Thomas Bergersen har komponert musikken til «Nordljos».

– Med Helenes tekst på gammelnorsk, og den klare og bærende stemmen hun har, fikk musikken et språk som hører hjemme der nordlyset er, i Norge, kommenterer han.