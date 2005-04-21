Særpreget dansekompani med puls fra Sibirsk samtid

21.04.2005
Arvid Skancke-Knutsen

Olga Pona og hennes kompani The Chelyabinsk Contemporary Dance Theatre besøker Norge for første gang med forestillingene «Does The English Queen Know What Real Life is About?» og «Staring into Eternity». – De komplekse koreografiske strukturene Pona benytter er et resultat av kompleksiteten i livet i et postkommunistisk Russland, sier Dansens Hus, som viser forestillingene torsdag, fredag og lørdag.

Ifølge Dansens Hus, som midlertidig holder til i Det Norske Teatret i Oslo, har Olga Pona har skapt sitt danseriske utrykk langt fra vestlig samtidsdans.

— Fra sin utpost har hun utviklet et ytterst personlig bevegelsesvokabular. Dansernes virtuositet er ikke definert av stilistisk perfeksjon, men av en skisseliknende kroppslighet. De komplekse koreografiske strukturene hun benytter er ikke et resultat av en postmodernistisk teori, snarere av kompleksiteten i livet i et postkommunistisk Russland, heter det i forhåndsomtalen.

— Med sitt kompani bestående av ti fantastiske dansere og to sangere, følger hun ikke noen av de vestlige samtidstradisjonene: I stedet for å søke renhet, tilstreber hun å samle det som er nyttig for å fortelle sine historier – historier hun henter fra sitt nærmiljø.

«Karakterene» i arbeidet til Olga Pona er menneskene fra Chelyabinsk, en «landsby» med en og en halv million innbyggere, eller fra den lille byen på grensen til Kazakhstan hvor hun vokste opp. Hun forteller historiene til disse menneskene, deres forhold til fortid og nåtid, deres håp og forventninger.

— På denne måten knytter arbeidet hennes seg til den store russiske litteraturtradisjonen; det kan leses som en enkel historie , men det finnes også et abstakt filosofisk nivå som forbinder det med samtidskunst.

— Med gjestespillet fra denne markante og prisbelønnede russiske koreografen åpner Dansens Hus døren til en frodig og ny danseopplevelse fra øst, heter det avslutningsvis.

Dansens Hus, Prøvesalen, Det Norske Teatret:

Torsdag 21. april og fredag 22. april kl. 19.30

lørdag 23. april kl 17.30

Interesserte finner mer informasjon på http://www.dansenshus.com.

En nærmere gjennomgang av stykkene, og Olga Ponas kunstneriske virke så langt, kan du lese på denne siden fra Det Norske Teatret.

Fra forestillingen "Memento Mori",

«Memento Mori» med musikk av Bjørn Kruse

Danseforestillingen «Memento Mori» har premére på Dansens Hus, Prøvesalen, Det Norske Teater den 12. februar 2005. Forestillingen byr på komponert...

Hotel Pro Forma: Calling Clavigo

Det teatrale kinderegget

I år presenterer Ultima fem scenekunstforestillinger som representerer samtiden og samtidens scenekunst på hver sin måte. Inspirasjonen er hentet fra...

Dansens Hus: Illustrasjonsfoto

Dansens Hus: Nasjonal scene for dans åpner

Endelig kan Oslo skilte med et eget Dansens Hus – riktignok i foreløpige lokaler utlånt av Det Norske Teatret. Daglig...

Merce Cunningham Dance Company, FiB,

Tilfeldighet – ikke bare tilfeldig for Cunningham og Cage

Festspillene er mye mer enn bare konserter og musikk. Denne artikkelen, anmeldelsen, eller essayet av Magnus Andersson, handler for så...

The Diaries of Vaslav Nijinsky (fra Dans For Kamera 2004)

Ultima Film – Dans for Kamera 2004

Selv om den rent musikalske delen av Ultimafestivalen først tar til onsdag 6. oktober, med oppføringen av Michel van der...

Dans for kamera: Meg Stuart – "Somewhere inbetween", Foto: © Regards Productions

Seks dager med filmkoreografiske juveler

Dans for kamera går i år av stabelen for åttende gang, med start søndag. Ballade har snakket med en febersyk,...

Standard for øverom på plass etter mange års arbeid

Standard for øverom på plass etter mange års arbeid

Arbeidet for minstekrav til øvingsrom vinner fram. – Uegnede lokaler gir dårlige musikkopplevelser og helseskader, sier styreleder i Norsk musikkråd.

Lillebjørn Nilsen på scenen.

Lillebjørn Nilsen får St. Hallvard-medaljen

Nilsen får Oslo bys høyeste utmerkelse fredag, for sangene og musikken han har skapt som forteller om og skildrer livet...

Mats Borch Bugge

Noe å være en del av

INNLEGG: Malin Pettersen og Frode Fossvold-Jørum skriver i Ballade om NRKs endringer i musikkporteføljen, med spesifikk henvisning til endringene som...