Særpreget dansekompani med puls fra Sibirsk samtid

Olga Pona og hennes kompani The Chelyabinsk Contemporary Dance Theatre besøker Norge for første gang med forestillingene «Does The English Queen Know What Real Life is About?» og «Staring into Eternity». – De komplekse koreografiske strukturene Pona benytter er et resultat av kompleksiteten i livet i et postkommunistisk Russland, sier Dansens Hus, som viser forestillingene torsdag, fredag og lørdag.

Ifølge Dansens Hus, som midlertidig holder til i Det Norske Teatret i Oslo, har Olga Pona har skapt sitt danseriske utrykk langt fra vestlig samtidsdans.

— Fra sin utpost har hun utviklet et ytterst personlig bevegelsesvokabular. Dansernes virtuositet er ikke definert av stilistisk perfeksjon, men av en skisseliknende kroppslighet. De komplekse koreografiske strukturene hun benytter er ikke et resultat av en postmodernistisk teori, snarere av kompleksiteten i livet i et postkommunistisk Russland, heter det i forhåndsomtalen.

— Med sitt kompani bestående av ti fantastiske dansere og to sangere, følger hun ikke noen av de vestlige samtidstradisjonene: I stedet for å søke renhet, tilstreber hun å samle det som er nyttig for å fortelle sine historier – historier hun henter fra sitt nærmiljø.

«Karakterene» i arbeidet til Olga Pona er menneskene fra Chelyabinsk, en «landsby» med en og en halv million innbyggere, eller fra den lille byen på grensen til Kazakhstan hvor hun vokste opp. Hun forteller historiene til disse menneskene, deres forhold til fortid og nåtid, deres håp og forventninger.

— På denne måten knytter arbeidet hennes seg til den store russiske litteraturtradisjonen; det kan leses som en enkel historie , men det finnes også et abstakt filosofisk nivå som forbinder det med samtidskunst.

— Med gjestespillet fra denne markante og prisbelønnede russiske koreografen åpner Dansens Hus døren til en frodig og ny danseopplevelse fra øst, heter det avslutningsvis.

Dansens Hus, Prøvesalen, Det Norske Teatret:

Torsdag 21. april og fredag 22. april kl. 19.30

lørdag 23. april kl 17.30

Interesserte finner mer informasjon på http://www.dansenshus.com.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

