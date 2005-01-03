«Memento Mori» med musikk av Bjørn Kruse

Danseforestillingen «Memento Mori» har premére på Dansens Hus, Prøvesalen, Det Norske Teater den 12. februar 2005. Forestillingen byr på komponert musikk ved Bjørn Kruse – med koreografi ved Sølvi Edvardsen. Den musikalske fremføringen står cellist Aage Kvalbein og fiolinisten Stig Nilsson for. «Memento Mori» markerer også Edvardsens 25-års jubileum som koreograf.

I danseprosjektet «Memento Mori» sammenføres ung og gammel. I en scenisk vev av dans bevegelse, tekst, stemme, musikk og lyd møtes stjernelaget Edith Roger, Ellen Kjellberg, Monna Tandberg og Loan Tp Hoang med et aldersspenn på 55 år.

Koreograf Sølvi Edvardsen ønsker å sette fokus på livet – hvor verdifullt livet er fra begynnelse til slutt, sirkler som skal sluttes, og at livets egentlige kvalitet ikke bare bygges på personlig erfaring, men også den arv som føres videre i generasjoner.

Dansens Hus omtaler Sølvi Edvardsen som én av våre mest betydningsfulle koreografer, som trives med dansere som er villige til å gå nye veier sammen med henne.

— Sølvis dype respekt for livet fra begynnelse til slutt, opplever hun som vanskelig forenelig med samfunnets utvikling. I dagens samfunn har det evige unge en skjønnhet som vi forføres av. Den naturlige delen av livet som det å eldes og bli gammel, får liten oppmerksomhet og har liten verdi og respekt, heter det i pressemeldingen Ballade har mottatt.

Nettopp fordi hun er representant for en kunstform hvor alder er svært utslagsgivende, og pensjonsalderen for dansere er 42 år, er det viktig for Sølvi Edvardsen å benytte dansekunsten som uttrykksform for å forske i det fysiske språket hos eldre utøvere. Dette i troen på at det lekende mennesket er uten alder, og at kvalitet ikke går ut på dato.

Sølvi Edvardsen har fått med seg et stjernelag av kunstnere i arbeidet med denne produksjonen. Anerkjente scenekunstnere som Edith Roger, Ellen Kjellberg og Monna Tandberg fører hun sammen med unge Loan Tp Hoang som var med i hennes helaftens «Black Bride» i 2002. «Memento Mori» er annet ledd i en triologi av produksjoner, inkludert nettopp «Black Bride».

At Edith Roger og Ellen Kjellberg har tatt imot utfordringen å være med i prosjektet, anser Sølvi som en stor gave. Det er årtier siden disse store dansekunstnerne stod på scenen. Første gang disse to personlighetene danset sammen, var da Edith danset tittelrollen i Medea på Den Norske Opera for 50 år siden, og Ellen var barnet hun drepte. Ellen var den gang 7 år. Sammen med Monna Tandberg utgjør dette trekløveret store kapasiteter innen dans og teater, og blir naturlige eksponenter for det språket koreografen benytter.

Fremragende musikere som fiolinisten Stig Nilsson og cellisten Aage Kvalbein er ansvarlige for fremførelsen av musikken som er et variert utvalg for denne besetning. Komponisten Bjørn Kruse har på bestilling komponert «Memento Mori» for Stig Nilsson. I tillegg bidrar den anerkjente glasskunstneren Ulla-Mari Brantenberg med sin jazzrelaterte stemme og lydeffekter ved bruk av glass. Hennes glassinnstallasjoner blir også en del av scenografien hvor det transparente glasset er tidens hukommelse.

«Memento Mori» omtales som en intim forestilling uten store effekter, hvor Sølvi Edvardsen ønsker å nærme seg det dypt menneskelige på en naken, ribbet måte.

Koreografens samarbeidspartner gjennom mange år, scenograf og kostymedesigner Mona Irene Grimstad, gir det sceniske bilde et moderne, rått uttrykk i glass, strikket tekstil, plexiglass og metall. Lysdesign er ved Inger Johanne Byhring, og dette er tredje gang hun og Edvardsen samarbeider. Tidligere produksjoner er «Sort Vase» under Ultimafestivalen 1998 og «Domene for damer» 1999.

Med «Memento Mori» markerer Sølvi Edvardsen dessuten sitt 25-års jubileum som koreograf. Hun har en meget stor produksjon bak seg. I tillegg til 15-års fartstid i Collage Dansekompani hvor hun mottok Kritikerprisen for «Kimen» i 1984, har hun gjort produksjoner for Nasjonalballetten; den siste «Tabu» fra 1998 med Vertavokvartetten, Oslo Danse Ensemble, Carte Blanche bl.a «Link» deres satsning i forbindelse med OL 1994 og «Snehvit» 2002.

Hun har videre gjort flere Tv-produksjoner for Sommerkonserten i Holmenkollen, bl.a «Skarven» fra 1996, og dessuten koreografert innslag til store begivenheter som åpningen av Gardermoen Lufthavn og Festspillene i Bergen. Våren 2000 skapte hun «Bolero» med Oslo Filharmoniske Orkester i Konserthuset. I tillegg har hun vært med i produksjoner ved flere av våre teatre, og gjort mange store enkeltprosjekter. I 2002 koreograferte hun på oppdrag fra UD «Beyond Borders» i forbindelse med 50-årsfeiringen av Norges bistandsarbeid i India, med premiere i Dehli. Forestillingen gjestet også hovedscenen ved Det Norske Teatret og Danseteateret Carte Blanche, Bergen 2003.

En tidligere produksjon, «Leaning» fra «3og2 saman» i 2001, var et ledd i dette samarbeidsprosjektet, og har vært en spesielt viktig produksjon som stadig turnerer. Sist sommeren 2004 ved Festival Theatre Danse i Roquebrune Cap Martin, Frankrike.

Forestillingen er bl.a støttet av Kulturrådet, Fond for utøvende kunstnere, Fond for lyd og bilde, musikk og scene, Komponistfondet.