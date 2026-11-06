The Dogs: Let’s go to Porsgrunn

«Planen var egentlig å drøye denne låta helt til den neste skiva vår, men så begynte dominobrikkene plutselig å falle, en etter en, rundt om i hele Telemark, og da hadde vi bare ikke noe valg."

Det skriver The Dogs-vokalist og -låtskriver Kristopher Schau i en engasjert melding til Ballade. Bandet har nettopp sluppet den sylferske låten «Let’s go to Porsgrunn» som en reaksjon mot flere beslutninger som vil prege byen og området i tiden fremover.

Bandet har i en årrekke løftet det å spille i Porsgrunn som «en totalopplevelse», og Rockeklubben i Porsgrunn (RiP) som «landets beste konsertsted». RiP har da også to ganger blitt kåret til Årets helårsarrangør av Norske Kulturarrangører, senest i august i år.

Porsgrunn var et av de aller første stedene i landet The Dogs donerte sitt særegne merch til, nemlig et kumlokk med The Dogs’ egen logo og budskap på.

I 2018 begynte bandet å produsere disse hos Ulefos Jernværk i Telemark, og i februar 2019 ble et eksemplar av den tunge merchen ærverdig lagt ned i gata utenfor rockeklubben, med ordførerbesøk og korpsmusikk. – Jeg er blodfan av Porsgrunn, sa Schau til lokalavisa Porsgrunn Dagblad den gangen.

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Tidligere i høst ble det klart at Ulefos Jernværk er besluttet nedlagt, etter å ha vært i drift på Ulefoss siden 1657. Bedriften har holdt det gående i hele 369 år, og er Norges eldste fabrikk.

Beslutningen faller ikke i god jord hos The Dogs, med Kristopher Schau i spissen: «Først fikk dere galskapen på Ulefos i fanget. Nedlegginga av driften på jernverket…det er til å skyte seg i kukken av. Et grotesk valg i en grotesk tid, men selv om vi i The Dogs etter hvert nå må slutte å selge kumlokk på konsert som følge av dette (vi har fremdeles ca 20 igjen), så ble vi mest forbanna, ikke redde, av beslutninga,» kommenterer han.

Dette er imidlertid bare en del av bakgrunnen for at «Let’s go to Porsgrunn» er hastekjørt gjennom pressa, som Schau formulerer det. For en ulykke, eller «en avføring», i Schaus ord, kommer sjelden alene.

– Da det kom oss for øret at Hotel Vic, SELVESTE Hotel Vic skal bli en del av Strawberry-konsernet, først da kjente vi panikken komme, skriver Schau til Ballade.

– Altså, for oss i The Dogs så er det å spille i Porsgrunn en totalopplevelse. Det handler selvfølgelig mest om å spille på R.I.P, landets beste konsertsted, men det handler også om Hotel Vic. Å svinse den korte turen fra R.I.P etter soundcheck, via vårt eget meget kortreiste kumlokk som ligger nedfelt i gata, kanskje plukke med seg noe smågodt fra Coop Extra, for så å sjekke inn på Vic. Eller «Oasen» som vi kaller det. Det er DET som er turneen. Hvert år er det det som ER turneen, og nå skal altså Vic både pusses opp og innlemmes i Stordalen-universet? For all del, det kan gå bra, men bekymringen er stor. Oslo skjelver. Sjøl tar jeg ingen sjanser og har booket meg inn for 4 hele netter i forbindelse med konserten for å forsikre meg om at jeg får tatt et ordentlig farvel.

– Eneste løsninga for oss var i hvert fall å pelle oss inn i studio og hastekjøre denne låta gjennom pressa, kommenterer Kristopher Schau, og avslutter med en solidaritetserklæring til byen:

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Je suis Porsgrunn!

Je suis Porsgrunn!

Je suis Porsgrunn!

The Dogs spiller konserter på Sort & Blå Scene/Rockeklubben i Porsgrunn denne helgen 6. og 7. november; for de over 18 fredag og lørdag kveld, og for alle lørdag ettermiddag. Her finner du ellers turnéruten til bandet.