The Dogs på RiP Rockeklubben i Porsgrunn

– Altså, for oss i The Dogs så er det å spille i Porsgrunn en totalopplevelse, sier Kristopher Schau. Her fra en av deres mange konserter på Rockeklubben i Porsgrunn, der de spiller både fredag 6. og lørdag 7. november. (Foto: Max Emanuelsen)

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The Dogs: Let’s go to Porsgrunn

Guro Kleveland
Publisert
06.11.2026 16:26
Skrevet av
Guro Kleveland

«Planen var egentlig å drøye denne låta helt til den neste skiva vår, men så begynte dominobrikkene plutselig å falle, en etter en, rundt om i hele Telemark, og da hadde vi bare ikke noe valg."

Det skriver The Dogs-vokalist og -låtskriver Kristopher Schau i en engasjert melding til Ballade. Bandet har nettopp sluppet den sylferske låten «Let’s go to Porsgrunn» som en reaksjon mot flere beslutninger som vil prege byen og området i tiden fremover.

Bandet har i en årrekke løftet det å spille i Porsgrunn som «en totalopplevelse», og Rockeklubben i Porsgrunn (RiP) som «landets beste konsertsted». RiP har da også to ganger blitt kåret til Årets helårsarrangør av Norske Kulturarrangører, senest i august i år.

Porsgrunn var et av de aller første stedene i landet The Dogs donerte sitt særegne merch til, nemlig et kumlokk med The Dogs’ egen logo og budskap på.

Kumlokk i Porsgrunn, The Dogs, Ulefos jernverk

Kumlokket fra The Dogs er godt plassert i gata utenfor Rockeklubben i Porsgrunn. (Foto: Privat)

I 2018 begynte bandet å produsere disse hos Ulefos Jernværk i Telemark, og i februar 2019 ble et eksemplar av den tunge merchen ærverdig lagt ned i gata utenfor rockeklubben, med ordførerbesøk og korpsmusikk. – Jeg er blodfan av Porsgrunn, sa Schau til lokalavisa Porsgrunn Dagblad den gangen.

LES OGSÅ Ballades reportasje fra Rockeklubben i Porsgrunns 30-årsfeiring, med blant annet fire eksklusive Motorpsycho-konserter i pandemitid.

Tidligere i høst ble det klart at Ulefos Jernværk er besluttet nedlagt, etter å ha vært i drift på Ulefoss siden 1657. Bedriften har holdt det gående i hele 369 år, og er Norges eldste fabrikk.

Beslutningen faller ikke i god jord hos The Dogs, med Kristopher Schau i spissen: «Først fikk dere galskapen på Ulefos i fanget. Nedlegginga av driften på jernverket…det er til å skyte seg i kukken av. Et grotesk valg i en grotesk tid, men selv om vi i The Dogs etter hvert nå må slutte å selge kumlokk på konsert som følge av dette (vi har fremdeles ca 20 igjen), så ble vi mest forbanna, ikke redde, av beslutninga,» kommenterer han.

Dette er imidlertid bare en del av bakgrunnen for at «Let’s go to Porsgrunn» er hastekjørt gjennom pressa, som Schau formulerer det. For en ulykke, eller «en avføring», i Schaus ord, kommer sjelden alene.

– Da det kom oss for øret at Hotel Vic, SELVESTE Hotel Vic skal bli en del av Strawberry-konsernet, først da kjente vi panikken komme, skriver Schau til Ballade.
– Altså, for oss i The Dogs så er det å spille i Porsgrunn en totalopplevelse. Det handler selvfølgelig mest om å spille på R.I.P, landets beste konsertsted, men det handler også om Hotel Vic. Å svinse den korte turen fra R.I.P etter soundcheck, via vårt eget meget kortreiste kumlokk som ligger nedfelt i gata, kanskje plukke med seg noe smågodt fra Coop Extra, for så å sjekke inn på Vic. Eller «Oasen» som vi kaller det. Det er DET som er turneen. Hvert år er det det som ER turneen, og nå skal altså Vic både pusses opp og innlemmes i Stordalen-universet? For all del, det kan gå bra, men bekymringen er stor. Oslo skjelver. Sjøl tar jeg ingen sjanser og har booket meg inn for 4 hele netter i forbindelse med konserten for å forsikre meg om at jeg får tatt et ordentlig farvel.

– Eneste løsninga for oss var i hvert fall å pelle oss inn i studio og hastekjøre denne låta gjennom pressa, kommenterer Kristopher Schau, og avslutter med en solidaritetserklæring til byen:

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Kulturfabrikken Sortland

Produsent

Nordland | 20/11/2026
Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden

Daglig leder

Trøndelag | 30/11/2026
Norsk Komponistforening

Politisk rådgiver, med kommunikasjonsoppgaver

Oslo | 27/11/2026
UiT Norges arktiske universitet

Instituttleder ved Musikkonservatoriet

Troms | 30/11/2026
Det Norske Solistkor

Sopran og bass

Oslo | 27/11/2026
Fargespill Bodø

Sangansvarlig/vokalinstruktør

Nordland | 15/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi

Oslo | 08/11/2026
Syddansk Musikkonservatorium

Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed

Utland | 01/12/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

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Norges musikkhøgskole (NMH)

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Oslo | 08/11/2026
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Je suis Porsgrunn!
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Je suis Porsgrunn!

The Dogs spiller konserter på Sort & Blå Scene/Rockeklubben i Porsgrunn denne helgen 6. og 7. november; for de over 18 fredag og lørdag kveld, og for alle lørdag ettermiddag. Her finner du ellers turnéruten til bandet. 

årets helårsarrangørKristopher SchauNorske kulturarrangørerRiPRockeklubben i PorsgrunnThe DogsUlefos Jærnverk

Ledige stillinger

Kulturfabrikken Sortland

Produsent

Nordland | 20/11/2026
Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden

Daglig leder

Trøndelag | 30/11/2026
Norsk Komponistforening

Politisk rådgiver, med kommunikasjonsoppgaver

Oslo | 27/11/2026
UiT Norges arktiske universitet

Instituttleder ved Musikkonservatoriet

Troms | 30/11/2026
Det Norske Solistkor

Sopran og bass

Oslo | 27/11/2026
Fargespill Bodø

Sangansvarlig/vokalinstruktør

Nordland | 15/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi

Oslo | 08/11/2026
Syddansk Musikkonservatorium

Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed

Utland | 01/12/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i akkordeon

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i orgel

Oslo | 08/11/2026
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