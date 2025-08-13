Porsgrunn Ska og Reggaefestival,

Lørdag 16. august blir parkeringsplassen utenfor Folkets Hus i Porsgrunn omgjort til en karibisk oase fylt av ska, reggae og god stemning. Bildet er fra Porsgrunn Ska- og Reggaefestival i fjor.(Foto: Ketil Hardy)

Porsgrunn Ska- og Reggaefestival: Fra betong til karibisk oase

13.08.2025
Guro Kleveland

Festivalen byr på blant andre Queen Omega, Ska’N’Ska, MT Hammed og Alex Rosén. – Det er DIY, det er internasjonalt, og det er fett.

Porsgrunn Ska- og Reggaefestival er en sjelden musikkblomst i landets, og Nordens, festivalflora. Lørdag 16. august fylles området rundt Folkets hus og utestedet Karjolen av heftige rytmer, beats og off-beats, fra tidlig på dagen til et lite stykke inn i søndagen.

Festivalen startet opp i 2023, da en liten gjeng lokale ildsjeler tok grep for en sjanger de mente fortjener en større plass i norsk festivalliv.

– Ideen oppsto på et vannhull i Skien, under en ska- og reggae-DJ-kveld, forteller Pål Berby, en av initiativtakerne og arrangørene bak festivalen.

– Det nåværende styret innså at det var altfor lite ska og reggae, både i verden generelt, og i Porsgrunn spesielt, så det ville vi gjøre noe med, fortsetter Pål Berby på e-post med Ballade.

– Planen var først å arrangere en DJ-kveld eller kanskje få inn et band…men det tok raskt litt av, og endte som en fullverdig festival. At den havnet i Porsgrunn handler både om at vi bor her, og at byen har den perfekte, intime bakgården til formålet, med Karjolen som naturlig tilknytningspunkt.

Pål Berby fra Karjolen og Porsgrunn Ska- og Reggaefestival. Bildet er tatt under fjorårets festival. (Foto: Ketil Hardy)

Medarrangør og kollega Renate Sande stemmer i, og understreker:
– Festivalen drives av folk med hjerte for sjangeren. Det er DIY, det er internasjonalt, og det er fett.

Årets festival byr på et knippe sterke band og artister innen sjangeren (eller strengt tatt sjangerne), med en geografisk spredning fra Grenland via Oslo til Sverige, Storbritannia og Trinidad/Tobago.

Queen Omega (Foto: Still fra video filmet i Mixing Lab Studio Jamaica av Irie Ites)

Sistnevnte er opphavsstedene til artisten Queen Omega, som omtales som et powerhouse og en superstjerne på den globale dancehall- og reggaescenen. I om lag 20 år har hun spilt på flere av verdens største reggae-festivaler, og albumet No Love fra 2023 ble en stor internasjonal suksess. Queen Omega kommer til Porsgrunn med bandet The Royal Souls, og dette er den eneste konserten her i Nord-Europa; etter Porsgrunn går ferden videre til Amsterdam og flere steder i Frankrike, Sveits og Øst-Europa.

De andre bandene festivalen har booket er svenske Ska’N’Ska («et superkult 10-manns skaband, med elementer av punk», forteller arrangørene), britiske Random Hand, MT Hammed fra Gamlebyen i Oslo og Slaps fra Grenland. I tillegg kjører Alex Rosén og Erik Næss noen lange og gode DJ-sett, både før og etter live-programmet.

Festivalpublikummet kommer fra nærområdet, Grenland og Telemark, forteller Berby, og legger til:
– Men vi får også besøk fra hele landet, vi er tross alt Norges eneste festival i denne sjangeren.

Publikumsstemning under ska- og reggaefestivalen i Porsgrunn august 2024. (Foto: Ketil Hardy)

Berby forteller at mange publikummere er dedikerte ska- og reggaefans som planlegger sommerferien sin rundt festivaldatoen, mens andre er nysgjerrige førstegangsgjester som vil ha en dag med god musikk og ny atmosfære.

Så hva kan en nysgjerrig førstegangspublikummer forvente som gjest på Porsgrunn Ska- og Reggaefestival?

– Du kan forvente en festival som har fokus på gode band, en unik atmosfære og en stemning du har aldri har opplevd på en parkeringsplass før, forteller Berby.
– Festivalen handler ikke om å få inn flest mulig folk, men om å gi alle en unik opplevelse. Vi gjør om en parkeringsplass av betong til en karibisk oase, med fokus på gode band, en varm atmosfære og ikke et kø-maraton. Publikum får en hel dag med ekte ska- og reggaerytmer fra hele verden. Programmet er tettpakket fra start til slutt, og med litt flaks får vi sol hele dagen, avrunder en optimistisk Berby.

Porsgrunn Ska- og Reggaefestival 2024. (Foto: Ketil Hardy)

Se info om festivalen i Ballades kalender, og på festivalens hjemmesider. Her er årets plakat, med line-up og spilletider:

Porsgrunn Ska- og Reggaefestival 2025. (Foto: Porsgrunn Ska- og Reggaefestival)

Ballade møtte nylig Sef Foyn fra Gamlebyen-bandet MT Hammed, som gleder seg stort til å spille på festivalen lørdag:

– Det er alltid jævla kult å spille i Porsgrunn! Jeg har spilt der i mange år, i ulike konstellasjoner, spesielt på RiP, og så spilte vi på ska-festivalen det første året. Porsgrunn er en knall by å spille i, en knall by for musikk. Du drar alltid fra Porsgrunn med ønske om å komme tilbake og spille.

MT Hammed har holdt det gående i cirka 35 år, men ga ut debutplata MT Hammed så sent som i 2023 på Fucking North Pole Records. Sef Foyn med skjegg midt i bildet. Lørdag 16. august spiller de på Porsgrunn Ska- og Reggaefestival. Plateselskapet omtaler bandet slik, så det er bare å glede seg: «MT Hammed er i seg selv en institusjon i hovedstadens rocka undergrunn. Det viltre ska-orkesteret trådte sine første scenemetre på ungdomskulturhuset Blitz’ på slutten av 80-tallet. De ble raskt et skattet og ettertraktet liveband i den nye rockescena som vokste fram. MT Hammed var supportband for ska-legender som Desmond Dekker, Bad Manners og The Specials. Bandets stil fremstår i dag som en ska/reggae variant med en punka snert, men fortsatt med et snev av den gamle sirkusfaktor og de samme allsangvennlige refrenger som gjorde bandet til favoritter på undergrunnsscenene.» (Foto: Pressefoto)

