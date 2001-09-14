Sondre Lerche synger ut

Atten år gamle Sondre Lerche er platehøstens stjerneskudd her hjemme. Debutalbumet «Faces Down» ble denne uken sluppet til strålende anmeldelser. På lørdag opptrer Lerche under Hit Awards, og legger deretter ut på en stor turné i regi av Rikskonsertene. – Det er et privilegium å kunne jobbe med musikk, sier den unge bergenseren til Ballade.

I forbindelse med den forestående turnéen, som starter 25. september, skriver Rikskonsertene på sine hjemmesider: ”Sondre Lerche har vakt stor oppsikt i norsk musikkliv det siste året. Med uventede vendinger og en stringent nerve strekker låtene hans seg utover den klassiske popmusikken. Sondre Lerche er en musiker med særpreg, i tekst og komposisjon så vel som i stemmebruk og utførelse.”

Det er en hyllest som svært mange nordmenn ser ut til å slutte seg til. Både blant presse, platebransje og publikum har det lenge vært store forventninger til Lerches debutalbum – ikke minst etter de fine EPene ”You Know So Well” og ”No One’s Gonna Come”. Og dermed starter Ballade like godt intervjuet, som for øvrig ble gjort i slutten av forrige uke, med å spørre om omverdenens forventninger er de samme som Lerches egne?

— Det blir kanskje to forskjellige ting. De ambisjonene som jeg selv har hatt, synes jeg i hvert fall er innfridd. Jeg har hatt albumet klart siden før jul, og føler at det absolutt er relevant fremdeles. Jeg synes platen utgjør en helhet som fungerer bra. Jeg hadde låter som jeg kanskje følte var sterkere i seg selv, men som jeg valgte å droppe ut fra en helhetstanke. Men samtidig var det også viktig for meg at hver enkelt låt skulle ha en helt egen farge og signatur, både lydmessig og komposisjonsmessig. Derfor jobbet vi også mye med dynamikken og arrangementene.

”Faces Down” ble innspilt i Bergen med Hans Petter Gundersen som produsent, og byr bl.a. på strykerarrangementer ved Sean O’Hagan fra det britiske kultbandet High Lamas. Deler av låtmaterialet går tilbake til da Lerche bare var seksten år.

— De to EPene er egentlig nyere enn albumet, selv om de kom i forkant. Ellers har jeg også gjort en god del nye innspillinger hjemme hos meg selv, som jeg gjerne vil gi ut etter hvert. Jeg kan egentlig godt tenke meg å pleie to parallelle platekarrierer, der den ene består av utgivelser som er ganske raffinerte og rikt arrangert, med strykere og sånne ting, mens den andre vil være mer lo fi-orientert.

Ballade spør om det ligger norske forbilder bak drømmen om en musikerkarriere.

– Bare delvis. Jeg hørte på a-Ha allerede i fireårsalderen. De var klart med på å vekke interessen min for musikk, og har fulgt meg lenge. I sin tid hørte jeg også ganske mye på Chocolate Overdose – spesielt de første par platene. I dag spiller jeg sammen med trommisen deres, så det viser vel i hvert fall at Bergen er en ganske liten by. Ellers har jeg i grunnen ikke følt noe spesielt slektskap til rockescenen i Bergen – eller Norge for øvrig. Jeg har holdt meg ganske mye for meg selv, og synes for øvrig det er hyggelig at det ikke lenger er slik at rocken betraktes som den eneste alternative musikken.

Synes du at folk har fått et dekkende bilde av deg som artist så langt?

— Det er ofte vanskelig å gi andre et bilde man synes er nyansert nok. Jeg prøver å tenke meg om to ganger, men ellers spekulerer jeg helst ikke på hvordan folk oppfatter meg. Det viktigste målet er å skrive så bra låter som mulig. Jeg er streng med låtskrivingen. Det tekstmessige er kanskje ikke like vektlagt som musikken på denne platen, men jeg har ambisjoner i forhold til det lyriske innholdet også. Jeg prøver å ha et bredt spekter av perspektiver også i tekstene, samtidig som jeg synes det kan være spennende å gå for de rent musikalske verdiene av ordene. Ellers er jeg en stor beundrer av folk som Elvis Costello og Hal David. Særlig den sistnevnte skriver fantastiske tekster, som virkelig kan være både hysterisk morsomme og romantisk triste.

Denne høsten skal Sondre Lerche altså legge ut på turne i regi av Rikskonsertene. Som følge på reisen får han den elektroniske duoen Floora, som består av DJ’ene Truls Andersen (DJ TrulsPuls) og Øystein Bekken (DJ NuTeQ), fire platespillere og to miksere. Nylig skrev de kontrakt med EMI Records.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Jeg ble kontaktet av Rikskonsertene, som ønsket seg en turné med en fersk, plateaktuell artist. Jeg syntes det var en veldig hyggelig forespørsel, og tror turneen kan bli en fin ramme for min musikk. Spesielt hyggelig er det at Floora blir med – jeg synes de er et spennende band å bli assosiert med. Det blir adskilte opptredener, der de åpner kveldene som DJ’er. Så inntar jeg scenen med bandet mitt, mens Floora helt til slutt gjør sitt andre sett for kvelden. Noen steder blir det lokale oppvarmingsband i tillegg.

Det blir det vel neppe under lørdagens Hit Awards-show, som ved siden av Spellemannsprisen er den norske platebransjens store utstilingsvindu. Og Sondre Lerche identifiserer seg ikke nødvendigvis med den type glitter og stas som er kjennetegnet for det direkteoverførte showet.

— Mange som er i salen under Hit Awards-showet deler nok ikke mitt syn på hva musikk bør og kan være. Desto mer eksotisk og interessant tror jeg det blir å opptre i en slik setting. Pop som begrep er mine øyne blitt litt besudlet, så det vil jeg gjerne være med på å danne en motvekt til. God popmusikk skal være fin, litt vanskelig og litt rar på en gang. Jeg kan bli veldig oppgitt over hva som befinner seg på listene om dagen, men da får man jo prøve å tilføre det som en synes mangler. Hit Awards kan synes som en ganske absurd setting for min del, men dette handler på mange måter om å prøve å ta kontroll over apparatet som kontrollerer musikken. Jeg synes jo at man skal være totalt kompromissløs som musiker, men samtidig er det lov å være litt smart også. Virgin viser for øvrig stor forståelse for hva jeg forsøker å gjøre, så jeg jobber godt på lag med plateselskapet mitt.

Helt til sist: Ser Sondre Lerche for seg en langvarig karriere som artist?

— Jeg håper jeg kan fortsette å være engasjert og kreativ i forhold til musikken. Om jeg ikke selv skulle føle at jeg holder på med noe viktig, ville det være helt poengløst å be et plateselskap bruke penger på meg. Det er uansett et privilegium å kunne jobbe med musikk.

Her er datoene for Rikskonsertturnéen med Floora:

25. september: Hulen, Bergen

26. september: Meieriet, Sogndal

27. september: Kroa, Volda

28. september: Tapperiet, Molde

29. september: Brannvakta, Hamar

02. oktober: John Dee, Oslo

03. oktober: Union Scene, Drammen

04. oktober: Luftslottet, Grimstad

05. oktober: Vaskeriet, Kristiansand

06. oktober: Folken, Stavanger

10. oktober: Blæst, Trondheim

11. oktober: Studentersamfunnet, Bodø

12 .oktober: Driv, Tromsø

13.oktober: Samfunnet, Alta

Ballade kommer for øvrig tilbake med et stort intervju med Floora i neste uke.