En kjærlighetserklæring til klubbmusikken

Mikal Telle og dansegulvkulturen i Bergen har vært en av drivkreftene i det moderne musikk-Norge. Ukas festival er en hyllest til røttene deres.

Denne ukas festival i Bergen kaller sin mønstring av danserytmer og mat for et naivt og inderlig forsøk på å skape vårt klubbparadis på jord.

– Vi vil samle mennesker til fest på dansegulvet og til nysgjerrighet og samtale over matbordet. På Hot mat og Hot!Hot!Hot! festivalen skal alle føle seg velkommen! sier Mikal Telle i en epost til Ballade.no.

Han samarbeider med klubbkuratorer landet over for årets Hot!.. Fra 15. august fylles bakgården og scenene på USF med over 120 internasjonale og lokale djs og kokker fra distriktet. Musikken er i elektroniske sjangre som bass, house, techno, jungle, amapiano, trance, dub og drum & bass – på sju forskjellige scener.

Noen av DJene/artistene er brasilianske DJ Marky, Fiedel, med flere jobber på Berghain i Berlin, Fabio & Grooverider fra London, Desire fra Los Angeles, 2Lanes fra Detroit, britiske Luke Solomon, og Tony Humphries. Nordiske rennomerte djs inkluderer Prins Thomas, Annie, Bjørn Torske, Calyx & TeeBee (UK/N), Vibeke Bruff, Minus Magnus og Anastasia Kristensen (DK).

Hot!.. har også et program i bakgården der man kan stikke innom gratis for mat og inntrykk av musikken.

Historien bak Hot!.. er at Mikal Telle arrangerte sine første raves i Fana og i Bergen sentrum tidlig på 90-tallet. I 1995 tok interessen for klubbmusikk nye veier gjennom platebutikken primitive records, som igjen ble til plateselskapet Tellé records. På begynnelsen av 2000 tallet startet Mikal Telle og Asle Brodin den månedlige kvelden Hot!Hot!Hot! med fast arrangement i Bergen og Stavanger. Asle har siden etablert Ekkofestivalen og kunstinstitusjonen Østre – og Mikal dannet Made, et kjent managementselskap.

I 2020 kom Telle tilbake til røttene og arrangerte første utgave av nyversjonen av festivalen, med et ønske å samle klubbmusikkmiljøet i Norge. For første gang i år kan han booke sterke internasjonale navn, skriver arrangøren på epost.