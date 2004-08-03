Numusic: Invitasjon til kreativ workshop i elektronisk musikk og lyddesign

Den 19.-20. august arrangerer Ny Musikk Rogaland en to dagers workshop i elektronisk musikk og lyddesign. Workshoppen har et musikalsk hovedfokus der man bl.a. tar for seg praktiske aspekter og løsninger på eksperimentell og kreativ lydbehandling. Workshoppen ender i en framførelse lørdag 21. august under Numusics arrangement på Tou Scene. Årets Numusic-festival – som foregår fra 18. til 22. august – omfatter ellers opptredener med kunstnere fra Russland, New York, Storbritannia, Finland, Thailand, Frankrike og Østerrike, i tillegg til norske størrelser som Jens Bugge-Wesseltoft, Nils Petter Molvær og Arne Nordheim.

Workshoppen ledes av Asbjørn Flø i samarbeid med Pål Asle Pettersen og Dag Egil Njå fra Ny Musikk Rogaland. Asbjørn Flø har lang erfaring med både kreative og tekniske aspekter ved computermusikk bl.a. gjennom eget virke som komponiskt og sin tilknytning til NoTAM i Oslo. Forruten disse vil det bli holdt foredrag av framtredende aktører innen elektronisk musikk, bl.a. Arne Nordheim og Peter Votava (aka. Pure), som begge deltar under årets Numusic-festival.

Deltakerne har også anledning til å få med seg et seminar/debatt omkring musikk og teknologi som avholdes på lørdag, Tou Scene.

Workshoppen avholdes på Tou Scene, torsdag 19. august og fredag 20. august, 10:00-16:00, med framførelse lørdag, 21. august, 19:00. Workshoppen er gratis, og deltakerne får også fri adgang til Numusics arrangementer på Tou Scene, fredag og lørdag.

Deltakerne oppfordres til å ta med egen computer med programvare, men dette er ikke noen absolutt forutsetning. Workshoppen er rettet mot alle som jobber kreativt med elektronisk musikk eller lyd. Påmeldingsfrist for workshop er torsdag 12. august. Maks. antall deltakere er 12 personer, så arrangørene anbefaler alle interesserte om å ta kontakt så snart som mulig.

Påmelding skjer til Pål Asle Pettersen (mob. 482 94 081; e-post: palap@broadpark.no, eller Dag Egil Njå (mob. 950 84 556, e-post: dag.egil@chello.no.

De som ønsker å lese mer om Numusic’s Nu directions-konsept, kan ta en cyber-tur til www.numusic.no.

Her finner du også programmet til årets Numusic-festival, som går av stabelen fra 18. til 22. august, og som vil by på opptredener med bl.a. DJ Vadim & Yarah (Rus/Uk), et DJ-sett med Bent (UK), Plaid (uk), Bugge Wesseltoft, Kid606 (US), Taskforce (UK) og The Wire Magazine Soundsystem.

Årets musikk- og kunstprogram er det største Numusic har stått bak, og omfatter tilreisende kunstnere fra Russland, New York, Storbritannia, Finland, Thailand, Frankrike og Østerrike, i tillegg til en rekke norske innslag. Arne Nordheim vil åpne hele festivalen med et dypdykk i sine elektroniske lydverk fra sekstitallet.

Ballade vil for øvrig komme tilbake med en nærmere presentasjon av festivalen.