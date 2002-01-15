Ni tekster, en stemme

Musikerene Jan Bang og Erik Honore fortsetter sine utforskinger av premissene for musikalsk kreativitet og skapelsesprosesser. I disse dager slipper Pan M Records «Going Nine Ways From Wednesday», den andre platen i serien Panavizion. Med seg som samarbeidspartnere denne gangen har de Velvet Belly-vokalist Anne-Marie Almedal og poeten Nils Christian Moe-Repstad. Platen feires med en liveopptreden på Oslo-klubben Blå i kveld.

Ballade tok en kjapp samtale med Jan Bang om seriens utgangspunkt – og denne skiva i særdeleshet.

Bakgrunnen for prosjektet er å utfordre landets musikere til å gå utenom genrekonvensjonene og de vanligste innspillingsmetodene.

— Ideen startet med utgangspunkt i at det har vært mye jobbing med jazzmusikere både for Erik Honoré og for min del. Disse musikalske samarbeidene har ofte vært live og på jazzens premisser, med mye livearbeid og friimprovisasjon, mener Bang. – Vi ønsket å utfordre jazzmusikerne gjennom å få dem med på å gjøre improvisasjonsmusikk på den elektroniske musikkens behandlingsmåter. Her er det mer fokus på stemninger og atmosfærer, forteller sørlendingen.

–Utgangspunktet for dette har vært en konsert-serie på Kunstmuseet her i Kristiansand hvor vi har samarbeidet med en masse forskjellige musikere. Vi har blant annet invitert folk som Nils Petter Molvær, Eivind Aarseth, Jon Balke og Anne-Marie Almedal.

Den første platen i Panavizion-serien het «Birthwish» og hadde Arve Henriksen (Supersilent, med flere), Christian Wallumsrød som gjesteartister og samarbeidspartnere.

— Her brukte vi flygel og trompet som de eneste lydkildene. Disse ble behandlet elektronisk, samplet og omformet til vi kom frem til det endelige resulatet man finner på skiva.

Også denne gangen har duoen fått flott selskap, i form av lokale krefter ifra Kristiansand.

— Denne andre platen i serien er laget med Anne Marie Almedal og Nils Christian Moe-Repstad. Platen er spilt inn fra onsdag til søndag. Moe-Repstad kom med ni tekster og temaer som ble utgangspunktet for Almedals melodier. Vi tok og improviserte rundt hennes sanglinjer, og tok også tak i en annen melodi på toppen.

— Det representerer også ni veier til resultatet, forteller Bang. – Alt har blitt til der og da. Musikken er skapt uten noen redigering.

— Det var vårt ønske å se hva vi fikk til direkte der og da live. Vi ønsket å gjøre det hele limitert eller begrenset. Vi ville se hva du har i nuet og hvordan du reagerer på dette. Vi har bygget musikken på en musikk hel plate på en stemme. Det å bare ha en lydkilde føltes som et stort press på forhånd. I etterkant kan jeg si at det har vært sunt for oss som mennesker og musikere. Å ikke ha klart verken melodier gjorde oss veldig nervøse før vi gikk i gang. Det å klare å få dette til føltes utrolig deilig, påpeker han

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Valget av samarbeidspartnere forklarer Bang slik: – Moe-Repstad ble valgt fordi han er en av Norges fremste poeter og ung. Dessuten er han kristansander. Alle vi fire som har vært med denne gangen er det. Dette gir skiven et litt lokalt tilsnitt. Det var egentlig ganske naturlig å bringe de to sammen ettersom de har samarbeidet tidligere om et kunstnerprosjekt i forbindelse med en happening her i byen. Han skrev da tekst, mens hun lagde musikk. Hun lot masse fjær fly langs sørlandskysten, og han skrev inn sine tekster på store tavler.

Hvordan fremfører dere «Going Nine Ways…» live i kveld?

–Live vil vi ta noen utgangspunkt fra platen og også benytte stemmen til Almedal til å lage lokal loops og samples der og da. I tillegg vil Moe-Repstad lese tekster. Dette skjer separat f.eks ved at tekster leses i forkant av tre låter for at det skal flyte og føles naturlig, bemerker musikkprodusenten.

Og hvilke planer har Pan M for fremtiden?

— Akkurat nå holder vi på med planlegging av den tredje skiva i serien. Den vil ta utgangspunkt i tekster om hva som rører seg bak stakittgjerder i liten by. Erik skriver tekster. Platen har den foreløpige arbeidstittelen «Squaretown Stories». Denne gangen blir det bare oss to. Vi har samarbeidet masse rundt i verden med en rekke ulike vokalister om dette prosjektet; blant annet i Berlin hvor vi hadde med oss Joey Barron, som har samarbeidet med folk som Laurie Anderson og David Bowie, samt ECM-artistog Molvær-kollaboratør Robin Schulkowski.