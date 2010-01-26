Maste seg inn til helvete

Infernofestivalen maler påskehøytiden beksvart i sitt tiende år, og programmet er mildt sagt fullspekket og variert – spesielt om man ser på popfenomenet Owen Pallett.

Mayhem, The Kovenant og Death Angel er blant de reinspikka metallartistene som topper lineupen som i helga ble offentliggjort, men i programmet finner man også alternative sjangerhybrider: Shining og Monolithic stiller med en crossover av jazz og metal, Årabrot med sin cocktail av noise, og seksløperen Kvelertak med eksplosiv riffing med et hint av swing.

Den store overraskelsen

Det er mye å holde orden på, men den største overraskelsen er uansett kanadiske Owen Pallett. Fløyelsstemmen, som er kjent som fiolinisten i indiebandet Arcade Fire, skal i mars innta Infernofestivalen med sitt soloprosjekt – som tidligere gikk under navnet Final Fantasy. Med sin alternative pop er Pallett med andre ord en neonfarget flekk på en ravnsort festivalplakat.

Hva gjør Owen Pallett på Infernofestivalen, bookingansvarlig for Infernofestivalen, Jan-Martin Jensen?

— Ja, si det. Han hadde ekstremt lyst til å spille for oss – han maste seg inn, ler bookingsjefen, som viser til e-posten han mottok fra Palletts manager:

”I can imagine this question will show up.

If anybody asks why Final Fantasy is invited to this Festival, maybe you can say we are friends of Mayhem it explains everything”, framgår det i e-posten.

Storfan av Mayhem

Jensen forklarer at Pallett er god venn med og har samarbeidet med Atilla Csihar fra Mayhem. Han har dessuten varmet opp for band som Sunn O))) og Isis – og skal spille inn plate med sistnevnte bands gitarist og vokalist, Aaron Turner. I mars skal Pallett stå på samme scene (Victoria) som Attilas soloprosjekt, Void ov Voices.

— Han har gjort mye i den retninga, og er storfan av Mayhem, forklarer han.

”So you see our situation is special. I don’t believe in limits in music. Only quality decides. No matter from where. We played already with Sunn and Isis and it was an extreme (unexpected) success. The Isis support was unannounced in Paris. 600 pur metal fans. We sold any cd we had with us”, skriver manageren videre i sin forklaring om hvorfor akkurat Pallet passer på Infernofestivalen – hvor hun også skriver “Of course it would be an experiment but life is boring without”.

— Jeg fikk sendt over noen linker på ting han hadde gjort live, og tenkte at det kunne vært kult om han spilte her. Det er jævlig tøft. Vi overrasker publikum, hevder bookingsjefen, som synes Pallett passer på samme scene som Jarboe og Void ov Voices – som heller mer mot avantgarde enn metall.

Fiolinisten pensjonerte i desember i fjor sitt daværende artistnavn for å heller benytte sitt eget navn i soloprosjektet – Owen Pallett. Grunnen til dette er opphavsrett, da Final Fantasy er navnet på et RPG-spill med røtter tilbake til 1987.

Prisvinnende gjenforening

Bookingsjefen trekker dessuten ut The Kovenant som et gullkorn i programmet, som gjør gjenforening med samme besetning som da bandet spilte inn albumet Nexus Polaris, som i sin tid vant Spellemannprisen.

— De har holdt på i mange år og vært nede en stund uten å ha vært helt oppløst. Besetningen er en helt eksklusiv greie på Inferno, hevder bookingsjefen.

Programmet:

