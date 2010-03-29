Blodspor i påskesnø

Vi spiller brutal jazz, sa Blodspor og vant Deathmatch. I påsken spiller de på Inferno. Ballade møtte bandet i studio under innspillingen av debutalbumet.

Den første utgaven av Blodspor-gjengen møttes i Danmark i 2000. Sin først låt laget bandet i en frisørsalong. Dagens utgave av den riffbaserte hardcore/metal/punk-hybriden har eksistert siden 2006. På merittlisten har Blodspor en EP fra 2007, og vel så interessant; de laget lydsporet til Kate Pendrys performance Demonology som ble framført i Stamsund i Lofoten på den internasjonale teaterfestivalen i 2008.

Kontakten med kontroversielle Pendry, som blant annet har stått bak det mye omtalte teaterstykket Pornography, ble til av det noe mer tilfeldige slaget. Blodspors gitarist er elektriker og gjorde en jobb hjemme hos Pendry. Han oppdaget at hun hørte på Dillinger Escape Plan, og introduserte henne for Blodspor. Det ledet til at hun ville ha bandet til å lage musikk til Demonology.

— Kate tok rollen som dirigent og prøvde å få oss til å lage rare lyder. Vi satt i et lite rom og å blåste på strengene med masse distortion. Det var en ganske trippy stemning i studio. Den ene låta ble til et langt epos med obskure lyder som ikke har noe med rock å gjøre, sier gitarist Kristoffer Neegard.

— For hennes del ble det en påkjenning tror jeg. Vi har ganske forskjellige arbeidsmetoder. Hun har holdt på med dette lenge og har etter hvert blitt ganske kjent for det hun holder på med. Hun er veldig profesjonell i måten hun jobber på.

— Det samme kan ikke sies som oss, legger vokalist Audun Mehl til.

— Når våre to verdener møttes ble det en liten klinsj på en måte. Hun var nok litt mer frustrert over oss en hun vil innrømme, sier Mehl.

Selv om Mehl og Neegård oppfattet den eksperimentorienterte prosessen med Pendry som vanskelig vil de ikke avvise å jobbe på lignende måter senere. En av låtene fra Pendry-sessions vil bli å finne på debutalbumet, og de oppfatter ikke Blodspor som konservative når det kommer til hva de kan og ikke kan gjøre. Hvis forholdene ligger til rette.

Og det gjør de akkurat nå. Seieren i konsert-cup’en Deathmatch ga Blodspor et stort nok økonomisk pusterom til å kjøpe studiotid, og bandets brutale jazz overbeviste samtidig Infernofestivalen nok til sette opp en spillejobb. Blodspor krever frie tøyler og ønsker ikke å bli plassert i båser som kan relatere dem til verken Slayer, Refused eller Machine Head, selv om Neegård erklærer seg som inspirert av sistnevnte.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Infernofestivalen kan ikke kalles black metal-dogmatiske i bookingen, men Neegård og Mehl redde for ikke å passe helt inn når de entrer festivalscenen i påsken.

— Inferno er åpne, og et band som Årabrot skal for eksempel spille på festivalen. Men jeg tror vi faller litt mellom to stoler. Vi tilhører ikke det ekstreme black metal-universet, og har litt mer hardcore-følelse over det vi driver med, sier Mehl.

Blodspor-vokalist Audun Mehl

Han mener det er mye av ”den klassiske black metal piggtråd greia” på Inferno.

— Men det er dritfett for oss å få sjansen. Det kommer bransjefolk fra utlandet og litt internasjonal presse. For et forholdsvis ungt og uerfarent band som vi faktisk er, er det jævlig kult å få sjansen. Noen har tydeligvis trua på oss, sier vokalisten.

Ballade møter Blodspor i Christian Wibes Pyramid Studio i Oslo. Det ligger et steinkast fra platebutikken Tiger og deres hardcore-inspirerte platemerke Fysisk Format. Det er allikevel det metal-orienterte universet, reflektert av katalogen til selskapet Relapse Records, som Blodspor i størst grad sogner til. På Relapse finner vi foruten norske Red Harvest, også utgivelser av allerede nevnte Dillinger Escape Plan og Paal Nilssen-Love-favoritten Pig Destroyer. Men Blodspor gjør foreløpig alt selv.

— Det hadde gjort ting enklere å ha noen i ryggen, men på en annen side har vi full kontroll. Integritet er viktig for oss, sier Neegård.

Det har ikke hindret at Wibe, med fortid i Animal Alpha, har hatt en viss innflytelse på innspillingsprosessen.

— Det er mange elementer som skal klaffe og han har forenklet en del ting. Christian har fått oss til å begrense oss litt, og han har et sykt bra øre som vi stoler på. Det er bra å få slike innspill, sier Mehl.

— Han har ikke satt fingeren på noe vi ikke er enige i, sier Neegård.

Wibe har hatt det gøy under innspillingen og betoner den gode stemningen som har preget prosessen.

— Det finnes mange måter å gjøre en innspilling på. Denne gangen er det energien og uttrykket som står i høysetet, og det handler om å fange mest mulig av det. Vi har prøvd å skape en livefeeling og vil at det skal sprute av musikken. Attituden står i høysetet, sier han.

Blodspor er inne i siste fase av innspillingen og jobber med å legge vokalsporene. Neegård gleder seg til å bli ferdig.

— Vi har brukt langt tid og vi har vært gjennom mange faser. Nå føler vi at vi begynner å lande på en stabil, rød tråd, og vi vet mer om det vi driver med nå enn vi gjorde for bare ett år siden. Det blir deilig å legge det gamle bak seg og spytte ut noe nytt, sier Mehl.

Metal-festivalen Inferno skjer for 10. gang i denne påsken. Konsertene foregår på Rockefeller, John Dee, Garage, Rock In, Blå, Victoria og Revolver i Oslo, og festivalen varer fra 31. mars til 3. april. Blant hovedattraksjonene finner vi Jarboe og Mahyem, foruten Blodspor er andre norske band programmet blant annet Monolithic, Shining, Kvelertak, Ragnarok, The Kovenant og Taake. Full bandliste og spilletider finnes på Infernos programsider.