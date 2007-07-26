Månefestivalen er i rute – men Kadra kommer ikke

INTERVJU: Månefestivalen i Fredrikstads gamleby starter i morgen. Festivalsjef Jimmy Olsens utspill om å sette Kadra som hovednavn på plakaten skapte stor oppmerksomhet tidligere i år, men hun kommer ikke til Fredrikstad. Det gjør derimot artister som Motorpsycho, deLillos ’85 og The Nomads. – Vi ønsker fremdeles å sette politiske brennbare temaer i fokus på Månefestivalen, sier Jimmy Olsen til Ballade.

Av Bjørn Hammershaug

Månefestivalen fikk stor oppmerksomhet tidligere i år, da festivalsjef Jimmy Olsen lanserte norsk-somaliske Kadra Yusuf som symbolsk toppnavn på plakaten, på bakgrunn av en voldsepisode i Oslo sentrum. Hun kommer nok ikke til å stille opp under årets festival, og Olsen sier til Ballade at de valgte å legge saken død. Negativ medieomtale og signaler om at støtten var uønsket medførte at festivalen ikke gjorde noe mer med det hele.

Angrer ikke på kontroversielt utspill

Angrer du på ditt utspill etter alt oppstyret det førte med seg?

— Overhodet ikke. Jeg mener det var helt på sin plass å blåse litt hardt i den gangen. Det jeg har erfart er at såkalt ”folk flest” er veldig positive, men det virker som enkelte journalister har vondt for å ta ”dialekt”, sier Olsen med et smil om munnen.

— Jeg må innrømme at den backingen vi fikk etter utspillet var helt overveldende. Også blant store kulturpersonligheter. Jeg har vært i kontakt med mange som har uttalt helhjertet støtte, men som ikke tør å stå frem i frykt for hva som kan skje. Det er noe spesielt at svært medievante folk ikke tør å stå oppreist frem for svake grupper i samfunnet.

Sett i etterkant, ville du gjort noe annerledes i denne saken?

— Nei, men vi ble litt mistolket i media som fremstilte det som vi er i mot muslimer. Det er vi altså ikke, så vidt jeg vet er Kadra muslim selv. Det var i første rekke lederne vi var ute etter, og jeg mener fremdeles at de som sender ungjenter til omskjæring kan sammenlignes med landsforrædere under krigen. Det er et problem som må tas mye hardere, presiserer en engasjert Olsen.

Menneskebiblioteket

Hans engasjement for ulike grupper i samfunnet kommer likevel til syne under festivalen. Blant annet lanserer Månefestivalen et såkalt ”menneskebibliotek” som vil være åpent på Kongens torv i Gamlebyen.

I dette biblioteket er boksider byttet ut med ekte mennesker som forteller om sine virkelige liv. Boktitlene i Menneskebiblioteket representerer grupper det ofte knytter seg fordommer til, blant annet vil det være mulig å ”låne” en HIV-smittet, en homofil og en muslim.

Hensikten med dette tiltaket er å motarbeide fordommer ved å la folk få møte mennesker de normalt ikke ville møtt. De som ønsker å låne en menneskebok får med seg et lånekort som ramser opp de vanligste fordommene nettopp denne boken blir utsatt for, og som kan være utgangspunktet for en samtale.

Menneskebiblioteket har følgende sett regler å forholde seg til:

1. Pass godt på boka og lever den tilbake til avtalt tid

2. Spør om hva du vil, men gjør det med respekt.

3. Både bok og leser kan avbryte samtalen hvis den blir ubehagelig.

”Det er smertefullt å endre egne holdninger, men det er gjennom smerten vi lærer” er en av begrunnelsene for dette tiltaket. Olsen utdyper:

— Det er veldig mange festivaler i Norge, og de er stort sett koselige og hyggelige alle sammen. Men, de har gjerne ikke noe budskap utenfor det å presentere musikk. Jeg mener det er et behov for å være samfunnskritisk – og samfunnsengasjert. Rock og musikk har igjennom alle tider vært i opposisjon, og det er en tradisjon vi vil føre videre. I den forbindelse har vi for eksempel invitert Triztan Vindtorn – landets eneste surrealistiske samfunnskritiske poet.

— Vi ønsker fremdeles å sette politiske brennbare temaer i fokus på Månefestivalen, understreker Jimmy Olsen.

Han legger til at det ikke er nytt med sosialt engasjement og miljøprofil på Månefestivalen.

— Det har vi hatt i alle år, og miljøprofil var en av pilarene allerede da vi startet i 2001. En festival som Øya har brukt oss som eksempel i forhold til dette, men vi har nok kommet litt i bakgrunnen som den lille festivalen vi tross alt er.

Festivalregiment

Etter fem år på Værste, den nedlagte fabrikktomten i byen som nå huser byens fotballstadion og boligkomplekser, ble hele festivalen flyttet til Gamlebyen i 2006. Der ble festivalen gjenreist etter den økonomiske fiaskoen i 2005. Relokaliseringen innebærer også et mindre festivalområde og en mer intim festival med naturlige begrensninger på kapasiteten.

Det meldes om stor interesse for det som nå har etablert seg som en byfestival, og Jimmy Olsen rapporterer om et lovende billettsalg.

— Det ser faktisk veldig lyst, vi selger billetter som hakka møkk. Vi har allerede forhåndssolgt 1000 billetter, og med erfaring fra tidligere år tilsier det at vi kan selge ut alle billettene i år.

Det betyr et samlet salg på 10 500 billetter, eller 3500 pr. dag.

— Festivalen arrangeres på et lite hovedområde, men i tillegg har vi en rekke gratiskonserter og arrangementer utenfor selve hovedarenaen. Vi kan tilby både teater, gjøglere, poeter og sirkusartister, og hele Gamlebyen blir rigget om til festival. Området er mer konsentrert rundt Værste, og det medfører en langt enklere logistikk. Det er peanuts å rigge i forhold til tidliger, nå trenger vi ikke bygge en helt ny by, forteller Olsen.

Hva er nytt på festivalen i år i forhold til fjorårets debut i Gamlebyen?

— Vi var litt misfornøyd med utformingen av Kongens torv i fjor, som er selve midtpunktet i Gamlebyen. Det ble litt mye plastikk med hvite bordtelt. I år har vi brukt store ressurser på å gjøre om hele området, og har blant annet importert et middelaldertelt fra Tyskland. Området kunne like gjerne vært en regimentssamling fra 1600-tallet, uttrykker en stolt festivalsjef.

— Dessuten satser vi sterkt på økologisk mat og drikke. I samarbeid med fylkesmannen har vi funnet tilbake til en god, gammel rett som de færreste under 30 år har hørt om; vi introduserer hønsefrikassé som årets hovedrett.

Ikke aktuelt med knutepunkt

Nå skal snart en pop/rockfestival bli tildelt status som knutepunktfestival. Hvorfor har ikke dere søkt om å bli vurdert som knutepunktfestival?

— Slik jeg har forstått det medfører en slik status også at festivalen må avgi flertallet i styret til offentlig ansatte. Da er det ikke lenger en Månefestival, slik jeg ser det, sier Jimmy Olsen.

Fredrikstad Blad kaller festivalprogrammet ”sprikende – og spennende” og ga terningkast 5 for sammensetningen av artister. Er det en beskrivelse du mener passer for Månefestivalen?

— Det var veldig imponerende og helt korrekt beskrevet. Vi skal i tillegg til de mest kjente navnene også gi folk noe de ikke har hørt om tidligere. Vi skal fremdeles være litt sære og sørge for å gi vårt publikum en ny opplevelse.

Hvordan vil du selv beskrive årets programprofil?

— Vi har vel tilpasset oss verden litt. Månefestivalen har hatt ord på seg for å være litt sær, med mye ukjente up & coming band. Det har nok vært en noe feilaktig oppfatning, og vi har en like bred sammensetning som før. På fredagen har vi pop og rock med blant andre 99th Floor, Sondre Lerche og deLillos. Lørdagen er den store rockdagen, med The Nomads og Motorpsycho – som endelig er tilbake etter at de spilte som første band på festivalen i 2001. Det er jeg utrolig stolt av. Men favorittdagen min blir nok likevel søndag, da vi har en jazz/world-konsert med Knut Reiersrud, Mari Boine og Nils Petter Molvær. De andre i festivalen beskyldte meg for å drive festivalen til konkurs da jeg trumfet gjennom dette arrangementet, men nå viser det seg at det er denne dagen som selger aller best, knegger en fornøyd Jimmy Olsen, som har følgende melding til de som kommer til festivalen:

— Gamlebyen er et kulturminne der det bor mennesker. Det må alle ta hensyn til. Altså; ikke bruke åpen ild, ikke pisse i portromma og ellers være snille mot hverandre. Da blir det en hyggelig festival for alle!

Månefestivalen finner sted 27.-29. juli.