Stor markering for ytringsfrihet fredag kveld

Voldsepsioden som Kadra Yusuf ble utsatt for sist torsdag, har vært mye fremme i media den siste uken. Nå har to Osloborgere tatt initiativ til en fredelig markering for ytringsfrihet, og mot vold og kvinneundertrykkelse. På under en uke har de privatpersonene fått profilerte skikkelser som Bjarne Håkon Hanssen, Erna Solberg, Abid Q. Raja, Senaid Kobilica og Martine Aurdal til å stille seg i front for initiativet. Markeringen har sitt utspring fra nettstedet Underskog.no, og finner sted på Youngstorget i Oslo fredag kveld, klokken 18.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Det er et rent privat og idealistisk initiativ som organiserer markeringen i forbindelse med voldsepisoden mot Kadra forrige uke.

— Vi representerer ingen organisasjon eller noe bestemt livssyn, vi er samfunnsborgere som ønsker å si klart ifra at vi ikke kan akseptere vold som reaksjon på ytringer. Vi ønsker å samles for å markere vår avsky mot at, i dette tilfellet, en kvinne så rått og brutalt blir banket av 8 personer, sier initiativtagerne Jarl Flaten Bjørk og Arild Knutsen.

Bred markering for ytringsfriheten

Arrangørene håper med dette initiativet å få et bredest mulig lag av befolkningen til å makere

• at vi ikke aksepterer vold

• at vi ikke aksepterer kvinneundertrykking

• at vi hyller ytringsfriheten.

Siden ideen ble unnfanget, har markeringen stadig vokst i styrke. En rekke fremtredende politikere ønsker å støtte dette engasjementet for ytringsfriheten.

Listen over kjente samfunnsborgere som i kveld vil innta talerstolen på Youngstorget ser nå slik ut:

Bjarne Håkon Hanssen (AP), Erna Solberg (H), Unni Wikan (professor), Abid Q. Raja (advokat), Senaid Kobilica (Islamsk Råd), Sara Azmeh Rasmussen (Humanetisk Forbund), Martine Aurdal (Ny Tid) og Olaf Thommessen (Venstre).

I tillegg arbeides det i skrivende stund fremdeles med å få finansminister Kristin Halvorsen med.

Privat engasjement med raske resultater

Noe av det spesielle med denne markeringen, som både er tverrpolitisk og livsynsnøytral, er måten den har kommet i stand på.

Jarl Flaten Bjørk fikk ideen til markeringen sist fredag, da han hørte om overfallet på radio.

Gjennom bruk av nettstedet Underskog.no, samt jungeltelegrafen, har Bjørk og Arild Knutsen i løpet av en uke avdekket et imponerende bredt engasjement.

–Jeg aner ikke hvor mange som kommer fredag, men jeg tror det kan bli mange, sier Flaten Bjørk til Østlandsendingen..

– Vi opplever at det er et stort ønske blant vanlige folk om å få markere avstand til at folk blir overfalt på bakgrunn av meninger. Mange er kjempeprovosert, og vi vil skape en mulighet til å gi uttrykk for dette, sier Knutsen til Fri Tanke.

— Det er opp til appellantene hva de vil si på markeringen, deretter er det opp til debattantene å fortsette i media. Vi har et klart mål som arrangører – og det er å ta avstand fra vold og kvinneundertrykking, og å hylle ytringsfriheten.

— Samling på tvers av politiske og livssynsmessige grenser

Faste Ballade-lesere bør kjenne godt til striden som har blusset opp mellom Månefestivalen i Fredrikstad og Islamsk Råd. Nettopp derfor har det ifølge Knutsen vært viktig å få med seg

– Islamsk råd er blitt møtt med et voldsomt trykk i denne saken. Jeg så tidligere leder i Islamsk råd, Lena Larsen, bli tatt i verste mening hele tiden i en tv-debatt, og representanter for muslimene må stort sett møte i styrte debatter eller bli gjengitt av journalister.

— Vi synes de fortjener å komme til orde uten filter. Jeg er så lei av at når noe slikt skjer noe slik skjer får muslimer skylda. Det florerer med generaliserende kommentarer, men vi kan ikke generalisere mennesker på den måten.

– Det er klart at mange muslimer tar avstand fra dette angrepet, og nå ønsker vi at vi alle skal samles på tvers av politiske og livssynsmessige grenser for å ta avstand fra dette, sier Knutsen til Fri Tanke.

Fakkeltog i sentrum og østkanten

Senere på kvelden, klokken 22, blir det også arrangert fakkeltog fra Grønland T-banestasjon til Sofienbergparken via Kuba – med retur til Grønland via Trondheimsveien.

Her blir det appeller ved Bettina Thorvik (Grønland/Tøyen/Gamlebyen AP-lag), Elvis Chi Nwosu (ungdomshuset Riverside) og Martine Aurdal, redaktør, NyTid, samt sluttappell ved Liv Gulbrandsen, som er bystyrerepresentant for RV.

Bakgrunnen for dette fakkeltoget er de mange voldtektene og voldsepisodene mot kvinner i Oslo Sentrum, og spesielt i de østlige sentrumsnære bydelene.

Sist det var en slik voldsbølge mot kvinner på 90-tallet, kom det i gang en folkebevegelse som tok avstand mot at utrygghet skulle prege stemningen i lokalsamfunnet. Det er dette private engasjementet som man nå håper å gjenskape.

Bydelene i sentrum/indre øst er invitert til å delta, både gjennom de politiske partiene og ved å gjøre fakkeltoget kjent blant innbyggere og ansatte.

Organisasjoner, religiøse trossamfunn og idrettslag i bydelene oppfordres spesielt til å delta.

Intervjuet med Flaten Bjørk på Østlandsendingen finner interesserte her. Intervjuet med Knutsen i Fri Tanke kan leses her.

Ballade støtter begge markeringene, og vil gjerne oppfordre våre lesere til å stille tallrike opp på Youngstorget klokken 18.