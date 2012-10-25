Ikke bare rock

Rockefestival med egen frisør.

Når Oslo Rock City Jamboree går av stabelen til helgen er det ikke bare musikken som står i fokus. Rock ‘n Roll Extravaganza er nøkkelordene, og festivalen lover «de aller fremste Rock`n Roll tatovører fra inn og utland, cool stripping, mengder av blod (!), hæsligheter og annen fest og moro».

Og egen frisør. På Rockefeller lørdag blir det nemlig mulig for rocka damer å få sitt hår stylet av byens egne rockabilly-frisør Billie Bangs.

Men en og annen konsert skal det også bli, lørdag kveld spiller blant andre psychobillybandene Mad Sin (DE) og Reverend Horton Heat (US) på Rockefeller. Fredag spiller de norske bandene The Cables, The Dead Beat og The Mobsmen på Gamla.