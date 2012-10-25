Populærmusikk

Ikke bare rock

Publisert
25.10.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Rockefestival med egen frisør.

Når Oslo Rock City Jamboree går av stabelen til helgen er det ikke bare musikken som står i fokus. Rock ‘n Roll Extravaganza er nøkkelordene, og festivalen lover «de aller fremste Rock`n Roll tatovører fra inn og utland, cool stripping, mengder av blod (!), hæsligheter og annen fest og moro».

Og egen frisør. På Rockefeller lørdag blir det nemlig mulig for rocka damer å få sitt hår stylet av byens egne rockabilly-frisør Billie Bangs.

Men en og annen konsert skal det også bli, lørdag kveld spiller blant andre psychobillybandene Mad Sin (DE) og Reverend Horton Heat (US) på Rockefeller. Fredag spiller de norske bandene The Cables, The Dead Beat og The Mobsmen på Gamla.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

