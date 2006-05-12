I drømmeland

Lucide drømmer er en tilstand et sted mellom drømmeland og våken tilstand, bevisste drømmer eller drømmer man til en viss grad kan kontrollere og styre. Etter 8 måneder som nybakt mor og lange perioder med lite sammenhengende søvn, havnet skuespiller og regissør Iris T. Korsnes nærmest i en slik konstant tilstand. Det ledet henne etterhvert inn mot tanken på å lage et stykke som omhandlet nettopp dette fenomenet. Lydkulissene er laget at Tore Ylvisaker, kjent fra Ulver Origami, Jungle Medics og Sadomaoistan. Han skal også lage musikken til den amerikanske filmen «Lords of Chaos», basert på den svartmetall-boken skrevet av Michael Moynihan og norske Didrik Søderlind.

Av Bjørn Hammershaug

Nå har hennes drøm blitt virkelighet og «The Dream» er en realitet. Med nykomponert musikk av Tore Ylvisaker vises stykket på teaterbåten M/S Innvik, i første omgang i perioden 19-21 mai. Her venter en enkel scene innredet som et soverom, hvor publikum kommer svært nær skuespilleren Iris T. Korsnes og hennes drømmer. Disse er dramatisert på film, tonesatt av Tore Ylvisaker, på en videovegg som utgjør en viktig del av handlingen på denne multimediaforestillingen. Ballade møtte skuespilleren og regissøren på Skuespillerforbundet, der de siste detaljene i disse dager blir finpusset.

Tar med publikum inn på soverommet

— Det blir en intim forestilling, kan Korsnes fortelle. – Publikum kommer inn i soverommet, og de vil nok oppleve at tematikken til drømmene er lett gjenkjennelige. Dermed vil de på en måte betrakte sin egen drøm, mens de selv er våkne.

«The Dream» følger den eneste medvirkende, Korsnes, gjennom en natt hvor hun våkner inne i sin egen drøm og begir seg ut på en dunkel reise som hun etterhvert innser hun til en viss grad kan styre selv. Et møte mellom to verdener altså, der musikken eller lydkulissene spiller en helt sentral rolle.

Dette arbeidet er ivaretatt av Tore Ylvisaker, en meget dreven artist med erfaring fra Origami, Jungle Medics, Sadomaoistan og Ulver – bare for å nevne noe. Han har etterhvert fått god erfaring med filmmusikk (Uno, Salto, Salmiakk og Kaffe).

— Musikken er svært viktig for «The Dream», understreker Korsnes. Den skal skape stemningen, underbygge, suggerere og hensette publikum inn i handlingen.

Det blir ikke litt kjedelig for publikum å sitte å se på at du ligger i en seng og drømmer?

Korsnes ler: – Stykket innholder både monologer, bevegelse og levende bilder, og det vil bli en stadig veksling mellom scene og video.

Friske ulveøyne

Hun leverte disse filmene til Ylvisaker, som leste gjennom manus og ellers fikk ganske så stor frihet til å gjøre som han selv ville. Og hvorfor ble nettopp han valgt? – Han er den beste til å lage lyd her i landet, er det kontante svaret.

Ballade vender blikket til høyre, der Tore Ylvisaker smiler noe beskjedent av den varme karakteristikken som kom ham til gode, og spør hvordan han arbeidet seg inn i dette materialet.

— Lyden er den tredje dimensjonen i film, og i symbiosen mellom musikk og bilde skulle jeg konstruere forskjellige stemningssekvenser, forteller Ylvisaker. Her skulle jo alt være veldig skummelt da, ler han. Men det var viktig å poengtere at dette er drømmer, så noen av sekvensene er for eksempel veldig overdrevent lydsatt, jeg har gitt mye lyd for å skape de rette inntrykkene.

Ylvisaker har ennå ikke sett The Dream i sin helhet, og ser frem til premieren den 19. mai. – Det har vært veldig sunt å få inn friske øyne, og Ylvisaker har ikke minst bidratt med det, skyter Korsnes inn.

Lords of Chaos

Ylvisaker er også involvert i et helt annet filmprosjekt i disse dager. Den amerikanske filmen «Lords of Chaos» blir nå endelig en realitet, etter år med utsettelser. Den omhandler det norske black metal-miljøet på 90-tallet, en epoke som involverer aktiviteter som kirkebrenning og drap. Regien er ved Hans Fjellestad (Moog, Frontier Life) og filmen er basert på boken av samme navn (skrevet av Michael Moynihan og Didrik Søderlind).

— Jeg har lest synopsis, og det ser ganske bra ut, enten blir filmen dødskul eller så blir den helt på trynet, sier Ylvisaker, som er opptatt av det som skjedde på den tiden, og mener at dramatikken i denne delen av norsk historie er som skapt for å filmatiseres.

Har du stilt deg spørsmål om dette er et prosjekt du ønsker å involvere deg i?

— Du mener av moralsk, etisk art, smiler Ylvisaker. – Nei, for meg handler dette kun om musikk. Man kan også knytte Wagner til Hitler, men musikken er like fet uansett. Musikken overkjører alt. Jeg har aldri vært en del av dette miljøet selv, men jeg kjenner mange som har vært det, og vet jo ikke hvor kult de synes det er å få rippet opp ungdomstiden sin.

Ulver med kammertoner

I august drar Ulver ved Ylvisaker og Kristoffer Rygg til Los Angeles for å gjøre ferdig musikken til denne filmen. Innen den tid skal en ny Ulver-plate ut på markedet. Ylvisaker kan fortelle at denne vil bli ganske nedtonet, med spor av kammermusikk i både preg og besetning. Den driftige musiker har tatt ett år fri for å studere de store komponistene og lese komposisjonsteknikk. – Det er slående at det faktisk ikke er så mye som er virkelig bra, sier han, men trekker frem Stravinskys Firebird som en av sine favoritter.

— Ulver holder også på med en nyinnspilling av «Nattens Madrigal», et prosjekt som aldri blir ferdig, humrer Ylvisaker. – Det er et uoverkommelig arbeid der vi har med noen fra Oslofilharmonien for å gjøre den på ny. Den høres jo helt jævlig ut, og det var akkurat slik den skulle være dengang, forteller Ylvisaker.

Og kan vi forvente noen konserter i forbindelse med disse kommende prosjektene?

— Ulver har aldri spilt live, og det kommer vi nok ikke til å gjøre heller. Det er kjedelig å stå på scenen, og det er kjedelig å gå på konsert. Jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av musikk. Det er bare noe som blir til. Det viktigste er å lære noe rent faglig av det man gjør, avrunder Tore Ylvisaker – som i disse dager altså er aktuell med musikken til oppsetningen «The Dream» på M/S Innvik.

Blant de ivolverte i dette prosjeket finner vi: Irene T. Korsnes som tidligere har jobbet i Pain Solution, Jib og Macabaret. Sceneregissør Lene Donald har erfaring fra blant annet Grenland Friteater og UKA i Trondheim. Filmfotograf Odd Bjørn Hofseth jobber for tiden med en dokumentarfilm om det norske black metal-miljøet.

The Dream er støttet av Norsk Kulturråd og Nordic Black Theatre.