Har DU kred?

Kredibilitet betyr troverdighet, men den velbrukte klisjeen kred har også et annet og mer udefinerbart innhold og lever sitt eget liv i og rundt norsk rock. Hva betyr det, hvem forvalter begrepet, og har by:Larm kred?

I dag er det selvsagt at rock blir tatt seriøst som kunstnerisk uttrykksform, men veien til troverdigheten, eller kredibilitetens, tinder har vært lang og broket i Norge. Per Ole Hagen er forhenværende musikksjef i NRK P1 og nå rettighetsforvalter i statskanalen. På 1980-tallet var han musikklærer og så behovet for å få kunnskap om rock inn i skoleverket. I 1986 forfattet han undervisningsheftet ”Pop og rock” til bruk i den videregående skolen og ungdomsskolen. I lanseringsintervjuet med Aftenposten sa Hagen:

— Se bare hva som skrives i musikkaviser som Puls, Nye Takter og Beat. De er mye mer opptatt av å slå hverandre i hodet med ord som «kredibilitet» enn å støtte opp om det som er bra!

Klar tale der. Selv om kulturkampen er over, og rocken nå har statusen som Hagen drømte om for 25 år siden, har begrepet kred overlevd. I dag er kred mest en forslitt og stivnet klisjé uten definert innhold, men det brukes allikevel som en slags markør i både språk og skrift.

Senest i Dagsavisens anmeldelse av by:Larm-aktuelle Bjørn Hellfuck og hans nye skive Innforjævlig, ført i pennen av Nye Takters Geir Rakvaag:

— Hadde han sunget om noe annet hadde han vært genierklært, kanskje nesten der oppe med John Olav Nilsen. Men et sentralt begrep i kredibel rock er gatetroverdighet, som Nilsen har mer enn nok av. Hellfuck høres derimot ut som han mest har sittet hjemme i stua og sett pornofilmer, skrev Rakvaag om Bjørn Hellfuck.

Hva betyr kred, Rakvaag?

— Fra mitt synspunkt handler det om å plassere noe i et kulturelt bilde framfor å si at noe er bra eller dårlig. Det er ikke slik at det å ha kred er en god ting og det å ikke ha kred er dårlig. All finkultur er ikke bra og all massekultur er ikke dårlig. Det er ingen som lenger vil hevde at all opera er bra og at all rock er dårlig. Kred er ikke et klart definert begrep.

Handler kred-begrepet om smak?

— Alt er i øyet til den som ser. Noen kan like Hellfuck og mene det er det mest smakfulle som finnes, mens jeg kanskje ikke synes det. Nilsen har et raffinement og en måte å si ting på som er flinkt og smart. For andre vil det virke vulgært og kanskje til og med frastøtende, sier Rakvaag.

Tidligere Ballade-journalist Øyvind Holen har nettopp innhentet en masse kred for sin utelivsreportasje om kred-mekkaet Youngstorget i Dagens Næringslivs magasin D2. Som populærmusikalsk talking head nr. 1 i Norge fant Ballade det naturlig å få kred-begrepet definert også av Holen.

— Rent språklig betyr det troverdighet, men i rocken heller det mer mot en betydning av ekte. Man må være ekte for å være kredibel og ikke drive skuespill. Det skal komme fra hjertet, og man skal ikke late som. Kred er ekte entusiaster uten baktanker. Kred er ufiltrerte følelser.

Kred er det den sosialrealistiske rockeversjonen av hiphopens keeping it real, mener Holen.

— Kredibel rock ble et begrep tidlig på 2000-tallet. Og det er like mye et skjellsord. The Strokes første skive ble kalt femi kred rock, sier han.

Christer Falck, platebransjens enfant terrible og programleder i TV3, kan tilby en annen definisjon av kred.

— Kred er å være blakk, men å mene veldig mye. Kred er sterke meninger, men det handler også om økonomi. Jo blakkere folk er jo mer kred. Tar pengene overhånd er du fucked i kred-verden, hevder Falck.

Rakvaag er også inne på pengenes betydning i kred-begrepet.

— Jeg har ikke kred. Jeg hadde det kanskje for 20 år siden da jeg ikke fikk betalt for å skrive om artister ingen ville høre på, sier han.

Hvem forvalter kred -begrepet i Norge i dag har vi lyst til å spørre. Holen mener det er på tide å rydde i begrepet og foreslår en nasjonal kred-indeks, eller noen som kan sette seg ned å regne ut kred-en.

— Skjegg øker kred. Det finnes ikke noe mer ekte og ærlig enn skjegg, sier Holen om kred-ens utseende, før hans journalist-gen slår til og svarene kommer som spørsmål.

— Er kred en definitiv størrelse? Er det grenser for hvor mye kred som finnes? Kan en artist ta kred fra en annen? Kan man si at man har litt kred eller passe med kred. Er det et ja nei spørsmål, eller finnes det nyanser? Kan man ha kred på noen områder, men ikke på andre? Kan musikeren være kredibel, mens musikken ikke er det?

— Det er tømt for innhold og har blitt brukt så mye. De man liker gir man kred, de man ikke liker gir man ikke kred. Kred er en merkelapp man kan putte på det meste, men man kan aldri putte det på seg selv, sier Holen.

Falck er enig.

— Begynner man å si at noe er kred er man brått ukred før man vet ordet av det.

— Ingen med vett i behold vil bruke kred om seg selv. De som sier at de har kred har det definitivt ikke, sier Rakvaag.

Bent Sæther i Motorpsycho vil du aldri finne i en musikal på det Det Norske Teatret, mener Øyvind Holen. (Foto: Bjørn Bergli/Øyafestivalen)

Men tilbake til hvem som forvalter kred-begrepet. Rakvaag mener at by:Larm vil hevde at alt de har på programmet er kred fordi kred henger sammen med popularitet.

— Så lenge det stort sett dreier seg om ukjente artister er det lettere å hevde at man har kred, sier han.

Holen mener at by:Larm 2010 har mindre kred enn by:Larm 2002 fordi det er færre undergrunnsband nå.

— by:larm har fått en motfestival som by:Alarm, og så har Folkelarm kommet. Alternativer og motprogrammering spiser kred, mener Holen.

Falck hevder at mange tror at det er journalister som skaper kred, men er selv av den oppfatning at journalister ligger langt nede på kredgiverskalaen.

— Det er vår jobb i platebransjen å pakke inn kred. Det er viktig å bruke subtile uttrykk for at det man driver med er bra. Det handler først og fremst om å gjøre ting viktigere enn det de er. Det handler også om at jo mindre en gruppe er, jo mer indie og jo mer obskure, desto lettere er det å sette merkelappen kred på det.

De som forvalter kred-begrepet i Norge er ikke journalistene, men en liten håndfull bookingagenter, mener Falck.

— De som leser Pitchfork og booker for eksempel Antlers før noen visste hvem de var og før Voices har gitt dem distribusjon i Norge. Det er fem-seks personer som forvalter kred-begrepet – og så kommer journalistene og bloggere og noen hipstere som løper rundt i byen diltende etter.

I et forsøk på å ringe inn kred-begrepet ytterligere satt vi opp noen enkle sammenligninger for vurdering.

Har Operaen mer kred enn Rockefeller?

Holen: Ja. Operaen er mer tro mot sin linje i forhold til Rockefeller som man aldri vet hvor går.

Falck: Ja. Operaen kan velge på øverste hylle, mens Rockefeller er et samlebåndssted. Annenhver uke kan det komme noe stort, og så kommer plutselig Mew.

Rakvaag: Nei. Begge kan være forutsigbare og begge kan tilby store overraskelser.

Har by:Larm mer kred enn Øyafestivalen?

Holen: Nei. by:Larm er for opptatt av bransje til å ha kred. Øya er ekte entusiaster med kred.

Falck: Ja. Jeg føler at langt inni sjela til by:Larm ligger det ikke bare et ønske om å tjene penger. Øya vil tjene penger. Terningkast fem og fire.

Rakvaag: De stiller veldig likt. De er kanskje litt for kredible for sitt eget beste. Begge skal ha ære for å presentere noe nytt og spennende, men kanskje de er litt selvhøytidelig av og til.

Har Øya mer kred enn Hove?

Holen: Ja. De som drar på Hove er ikke gamle nok til å ha skjegg enda.

Falck: Jeg vil gi firere til begge to. Jo større jo vanskeligere. Penger er den eneste motoren. Men Toffen har masse kred. Jeg vil gi fire pluss i favør Toffen. Han vet alt.

Rakvaag: Ja. Det vil jeg si. Hove blir litt krampaktig popstjerneaktig.

Har Mono mer kred enn Rockin?

Holen: Rockin har mer kred fordi de har ingen funky DJ og dansende sjekking. Mono er et sjekkested og kø for å komme inn. Kø er ikke kred. Med en gang det er kø mister man kredfolka. De gidder ikke stå i kø.

Falck: De selger øl begge steder. Øl er lik null kred hos meg.

Rakvaag: Rockin må ha mest kred siden jeg ikke visste om det. Mono har blitt veldig stedet å være de siste ti årene. Mono er ikke så hipt akkurat. De har mistet litt kred.

Har Turboneger mer kred enn Motorpsycho?

Holen: Nei. Du ser aldri Bent Sæther i en musikal på Det Norske Teatret. Motorpsycho holder seg til hardrock-livsstilen koste hva det koste vil. Men man kan ha for mye kred slik at det tipper over. Motorpsycho har kanskje litt for mye kred. Supersilentturneen (Motorpsycho og Supersilent skal på norgesturne sammen i mars, red.anm) kan bli en kredoverdose. Spørs om det norske folk er klar for så mye kred. Trommisen i Motorpsycho er jazzmann. Han burde spille mer med de kortklipte jazzgutta. Man får ikke mer kred enn det.

Falck: Nei. Absolutt ikke. Langt derifra. Turbo er et tøyseband. Turbo hadde kred opp til Apocalypse Dudes. Da var det over. Etter det har det vært melking. Dette blir melking vs kred. Motorpsycho har gjennomgående kred i hvert eneste fiber i kroppen i alle som har vært involvert. De har suksess og trekker folk, men man unner dem det. De er et band som kan gjøre akkurat hva de vil. De kan gjøre en diskoplate eller en ambientplate og de slipper unna. Popskivene på 2000-tallet var å tråkke over en barriere, men de slipper unna med det.

Rakvaag: Nei. Motorpsycho har mest kred. Turneen de skal gjøre med Supersilent blir nesten kredens svarte hull. Jeg så Motorpsycho med The Source en gang. Folk sprang på dør. Den totale utilgjengeligheten dratt til sitt ytterste. Det var the peak of kred.

Har Ballade kred?

Holen: Ballade er 50 % kred og 50 % statsansatt. Statsansatte har ikke kred. Musikkjournalistikk på skattebetalernes regning, har det kred eller har det ikke kred? Er det ekte? Eller gjør dere det fordi dere får lønn? groove.no har mer kred fordi det er ekte entusiasme. groove er indie, ballade er corporate rock journalism.

Falck: Tvers gjennom. Ingen leser dere. Det er litt som med Farojorunalen; man kan si hva man vil til dere, det er bare vennene mine som leser allikevel. Når dere blir sitert mister dere kred. Husk at Ballade er et lite organ for en liten pedoring kalt norsk platebransje og det er ikke ment at uinnvidde skal få vite hva som skjer inni her.

Rakvaag: Nei. Ikke påtagelig mye kred. Ballade er kanskje litt selvhøytidelig på en Øya-aktig måte. Det er litt lite spenstig humør og mye tung synsing.

Bjørn Hellfuck spiller på by:Larm denne uken:

Torsdag 20.30 Teltet

Fredag 20.30 SubScene

Fredag 01.30 Gamla