Seigmen leverte en knakende god gjenforeningskonsert i Dødens Dal i Trondheim. Tilreisende fra hele Norge og Europa fikk så absolutt det de hadde håpet på, nemlig et intenst, suggererende og vakkert tilbakeblikk på det som var Seigmen. Til tross for bare ni ukers øving, er det ingen tvil om at dette var et show de kunne gjentatt mange flere ganger. Nå kan opptredenen bli en del av en trippel Seigmen-DVD som skal dokumentere bandets karriere i sin helhet. Gitt at de klarer å samle mange nok navn på bestillingslisten.

Av Knut Steen

På www.seigmen.com kan man lese at bandet planlegger en stor og fet DVD-utgivelse, men at de ikke har penger til å realisere prosjektet. Derfor samles det nå inn forhåndsbestillinger direkte på nettsiden.

Innholdsmessig lover bandet mye:

”Vi ønsker at dette skal bli en utgivelse som virkelig går i dybden. Kameraene har vært tilstede under øvinger og forberedelser helt fram til konserten. Paralellt med forberedelsene har det blitt jobbet med en dokumentar som tar for seg Seigmen fra starten i 1989 til de splittet opp i 1999. Her fortelles historien av de som var på innsiden, og det blir dype og ærlige intervjuer med Seigmen og menneskene rundt. I tillegg har vi funnet fram unike private bilder og video-opptak fra bandets karriere.

De virkelig interesserte vil også finne mengder med bonusmateriell, bl.a. videoer, bilder, tidligere utilgjengelige opptak og mye mer. Mengden stoff vokser kontinuerlig ettersom arbeidet skrider frem. Dette blir derfor en dobbel DVD, muligens trippel.”

Skal man tro seigmen.com, har DVD-utgivelsen – som nå har fått arbeidstittelen ”Fra X til Dødens Dal” – vært planlagt siden oppløsningen i 1999. At bandet velger å gi ut en slik stor (og sikkert dyr) utgivelse nå, er forståelig. Opptak fra konserten i Dødens Dal vil utvilsomt løfte produksjonen flere hakk – for dette var litt av en opplevelse!

Tilreisende fra hele Norge og Europa fikk så absolutt det de hadde håpet på, nemlig et intenst, suggererende og vakkert tilbakeblikk på det som var Seigmen. Det eneste som manglet var den visuelle retro-følelsen, men pyttsann – Seigmen anno 2005 er i undertegnedes ører langt kvassere enn 1995-utgaven. Til tross for bare ni ukers øving, er det ingen tvil om at dette var et show de kunne gjentatt mange flere ganger.

Trioen Noralf Ronthi, Kim Ljung og Alex Møklebust er allerede over middels scenevarme igjennom jevn turnering med Zeromancer, men at de har klart å få fotografen Sverre Økshoff og operatenoren Marius Roth til å henge med i svingene etter bare ni ukers øving, er imponerende. Man glemmer kanskje ikke å sykle, men Seigmen gjorde så mye mer enn å ”klare seg” i Dødens Dal. Imponere, er vel et mer dekkende begrep.

Så får det heller være at Kim Ljungs løfter om ”pyro-show og smellerter” i bøtter og spann, ikke innfridde helt. Fire LCD-paneler, litt røyk og et par laserstråler har vi sett før. De som noensinne har bivånet er Rammstein-konsert løftet vel knapt på øyenbrynene av slikt. Men kanskje det er betryggende at Seigmen ikke trengte så mye av den sorten for å få 5000 mennesker med på allsang igjennom en hel konsert?

Om DVD-utgivelsen kommer til å bli like imponerende som konserten i Dødens dal, gjenstår å se. Hvis det blir noe av den i det hele tatt. Men skulle man ta stemningen i Trondheim som noen indikasjon på suksess, burde det absolutt være mulig. At oppslutningen var så god – selv utenfor Oslo-gryta – er enda mer oppmuntrende i så måte.

Som en liten bonus til de som vil være med på å realisere DVD-prosjektet igjennom forhåndsbestillinger, lover bandet et to ukers forsprang på platebutikkenes utgivelsesdato, og ”en skikkelig godbit som ikke vil bli tilgjengelig i butikkene”.

I mellomtiden henger ”det store spørsmålet” fremdeles i luften: Var Dødens Dal virkelig en engangsforeteelse, et siste gjensyn og farvel med Seigmen?