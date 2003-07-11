Flying Edward – fra MuO til Arvika

Bandprosjektet Flying Edward materialiserte seg for omtrent ett år siden, inspirert av 1800-talls barnepoesi, lydsnutter fra loftet i Den Norske Opera, Tom Waits, Radiohead og om enn uhørlig – Kraftwerk. Bandet ble, sammen med Don Juan Dracula og Alpine Those Myriads, plukket ut til Arvika-festivalen på Musikk Under Oslo. I Arvika presenteres de på en egen scene. Synthist og trommeansvarlig Hilmar Larsen kaller bandet et forsøk på å forenkle, med en sterk fokus på det vokale uttrykket.

Hilmar Larsen beskriver duoens begynnelse som popmusikk basert på melankolsk nonsens, eller nærmere bestemt, inspirert av barneboken ”Book Of Nonsense” fra midten av 1800-tallet. Et godt eksempel på dette er bandnavnet, hentet fra en historie om en gutt som likte å leke utendørs i ruskevær – med sin store røde paraply. Vinden tok ham og han blåste bort.

Den musikalske Flying Edward har bedre fotfeste, i en type elektronika-pop der målet er å gjøre veien mellom musikken og ideene bak den kortest mulig.

– Vi forsøker hele tiden å bruke få virkemidler for å få frem det vi vil, men det er vanskeligere enn man skulle tro, forteller en munter Hilmar Larsen backstage på et stekende hett Arvika der nærmere 20 000 publikummere forventes å benke seg foran de ulike scenene.

En vaktmestervenns funn i en søplecontainer skulle bli en av spirene til Flying Edward. – Jeg fikk en telefon om at vaktmesteren, som bare liker heavy, hadde funnet noe jeg kunne ha bruk for. En trommemaskin kalt AceTone fra 60-tallet ble, etter noen små justeringer, vår faste trommeslager, forteller Larsen.

Foruten Larsen og rytmeboksen består Flying Edward av Nils Jakob Langvik. Mens Larsen er en av grunnleggerne av Bogus Blimp, som med sin burleske rockecabarèt kan kalles storebrødrene til Kaizers Orchestra, har Langvik fartstid fra bandet DePresley, som spiller dystre, skranglete tolkninger av Elvis’ sanger.

— Foruten det som gir seg selv utifra hva vi spiller, har vi ingen klare roller når det kommer til å lage musikk til Flying Edward. Jeg spiller synth og trommemaskin, og Nils Jakob synger og spiller gitar. Du kan godt skrive at vi lager musikk med et akustisk uttrykk, med mange elektroniske hjelpemidler. Nils Jakob er loftsmester i Operaen, og har blant annet tatt opp korte lydsnutter fra noen av de utallige orkesterprøvene han har hørt der oppe fra. Ellers er vi glade i gamle ting, det står en gammel vindmaskin oppe hos Nils Jakob, men vi har ikke brukt den til noe ennå, sier Larsen, som også kan avsløre at bandet er turnèklare, med 60 000 statlige kroner i ryggen, derav 20 000 i turnéstipend.

— Dbut Records og Andreas Gilhuus, som er veldig interessert i å signere oss, har sendt inn flere søknader på våre vegne, blant annet til Fond for lyd og bilde. Kontrakten er ikke signert ennå, men med den responsen vi har fått på søknadene er vi rett og slett nødt for å turnere, sier en påtatt oppgitt Larsen

Men noen soloturnè er ikke aktuelt ennå – knappe 40 minutters låtmateriale holder rett og slett ikke. Derfor leter Flying Edward etter et annet band, som kan bidra med de ekstra minuttene som trengs for å kunne legge ut på turnè. – Vi kan ikke gjøre dette alene, så det hadde vært fint om et eller annet snålt band kunne hive seg på, sier Larsen.

I mellomtiden venter duoen spent på svar fra P3, som de har sendt inn en ny låt til. Larsen beskriver sangen som et lite innblikk i Flying Edwards’ mer positive side, til tonene av eklektisk latino-elektronika med Tom Waitske undertoner.

Men foreløpig er det Arvika som gjelder. Her kommer Flying Edward til å stille med en live-besetning på fem. Larsen og Langvik har hatt med forsterkninger fra Bogus Blimp-laget, i form av en sag og to enhånds synthesizere.

– Det er lydmannen i Bogus Blimp som spiller sag, mens den enhånds bass-synthen trakteres av bassisten i Blimp. Den siste synthen er en ren solo-synth som bare spiller melodi, forteller Larsen, som selv ikke aner hvorfor bandet ble plukket ut til denne festivalen. På spørsmål om hva publikummere som besøker den dedikerte Musikk Under Oslo-scenen kan forvente seg fredag, svarer Larsen ”noe skikkelig triste greier”, før han tilføyer:

— Men det letner litt utover i konserten. Da kommer det blant annet en undervanns bossanova-versjon av Kiss’ udødelige slager ”I Was Made For Loving You”, som ingen i bandet i utgangspunktet likte.

Vi gleder oss!