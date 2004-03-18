Elektronisk Fritt Fall med Ryfylke

Konsertserien Fritt Fall fortsetter i elektronisk utgave denne lørdagen. På Blå kan du denne formiddeagen få møte den freske støyduoen Ryfylke, som slipper debutalbumet «Boknafjord». I tillegg skal en gruppe unge musikere som kaller seg DSP>BLÅ levere «rått kjøtt fra lydverkstedet», assistert av Isak Andersen, Jon Halvor Bjørnseth og Bjarne Vinnsland. – Alt ligger til rette for at konserten kommer til å ønske velkommen avguder som knitrer, droner og annet støyspetakkel, sier arrangørene.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Fritt Fall er et tverrsjangerlig samarbeid mellom aktører fra jazz- og improvisasjonsmiljøet i Oslo, Ny Musikk, Drivhuset og platetikettene Apartment Records og SOFA. Konsertserien er støttet av Norsk Kulturråd, og har vært et spennende live-tilbud i hovedstaden i en tre års tid.

Lørdag 20. mars skal duoen Ryfylkke, som består av Stian Skagen og Sten Ove Toft, vise «alternativ bruk av høytaler-elementer og watt».

— Alt ligger til rette for at konserten kommer til å ønske velkommen avguder som knitrer, droner og annet støyspetakkel, sier arrangørene. – Ryfylke utstyrer seg for anledningen med no-input miksere, kontaktmikrofoner og en haug med elementer og inviterer til en uformell formiddag med akustisk kos, samvær og hygge ved Akerselva.

Det blir som sagt også lansering av albumet «Boknafjord», som inneholder fem spor, er pakket inn i lekkert silketrykk, og kan bestilles direkte fra duoens hjemmesider. Medlemmene i Ryfylke har tidligere spilt med navn som Massimo, Lasse Marhaug og Maja Ratkje, og begynte å opptre sammen som førsteårsstudenter ved Statens Kunst Akademi i Oslo høsten 2003. Tross kort fartstid har duoen alt spilt en rekke konserter.

Stian Skagen har ellers vært aktiv på scenen på Tou Scene i Stavanger, og har også lagd flere lydspor til eksperimentelle kortfilmer og dans. Sten Ove Toft har deltatt på en rekke album og samleplater med band og prosjekter som Waffelpung, Röyskatt, Nuvel, Norwegian Noise Orchestra, og er også med og arrangerer Safe as Milk festivalen i Haugesund, i tillegg til å drive det egne plateselskapet Roggbif Records. Han har spilt på Konserthuset i Oslo, Samtidsmusikkfestivalen Autunnale i Bergen, og var i september 2003 ute på sin første Norgesturnè. I 2002 lagde han sammen med Yngve Sortland i Waffelpung to bestillingsverk til Kulturnatt-arrangementet i Haugesund.

Selv har duoen forsøkt å beskrive seg på følgende vis: «Sammen er Ryfylke ett lurveleven av en duo. Spennvidden i lydbildet er stor, men ikke sprikende, i det man kan billedlig si er krysningen mellom sement og sex. Kald, suggerende monotonitet kan fort ende opp i en eksplosjonsartet og skremmende detaljert samt knasende heit elektronisk støy. Alt generert fra duoens tre laptoper og to no-input mixere.»

Ryfylkes svært så fysiske livesett byr ofte på egne filmer, og kan ofte minne mer om installasjoner enn regulære konserter. Konserten på Blå starter klokken 14, lørdag 20 .mars.

DSP>BLÅ skal samme sted tilby «elektroniske ferskvarer», i form av resultater fra intensivt verksted i NOTAMs studio forrige helg, med programmet DSP02 og en gjeng kreative deltakere, assistert av Isak Andersen, Bjarne Kvinnsland og Jon Halvor Bjørnseth. Lydene stammer i stor grad fra egne samples gjort på stedet, og etter kraftig bearbeiding i DSP og andre programmer bygges det både ferdig omponerte strekk og materiale til live improvisering ved hjelp av samplere og laptoper. Parallelt blir det også videoverksted med Anne Stine Jonsbråten ved Mediefabrikken i Akershus.

Trafo.no, som er et ressurssenter for unge mellom 16 og 22 år som uttrykker seg innen kortfilm, animasjon, noveller, lydkunst, grafisk design, webdesign, fotografi, dans, teater og annet, har vært samarbeidspartner til NOTAM og Drivhuset i forbindelse med gjennomføringen av DSP>BLÅ-prosjektet. Interesserte kan lese mer om Trafo og prosjektet på denne lenken.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Vertskap for Fritt Fall denne lørdagen er PNEK-leder Janne Stang Dahl og Drivhuset. Hele vårens konsertprogram for Fritt Fall-konseptet kan du studere nærmere på http://kunst.no/frittfall.