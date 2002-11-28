Analoge sympatisører: WintherStormer i Fritt Fall

Konsertserien Fritt Fall liker å omtale seg som «konsertserien som snur døgnet», og lanserer seg under slagordet «opplev topp improvisasjon og verkstedsprosjekter uten å måtte henge ute hele natta». Denne helgen blir det lørdagsmatiné på Blå med de eksperimentelle gruppene Båndvidda og WintherStormer. – Forvent improvisasjon både på rockens og samtidsmusikkens vilkår, sier Terje Winther om arrangementet.

Lørdag 30. november er Blå igjen åsted for en ny installasjon i konsertserien Fritt Fall på Blå i Oslo. Det er to prosjekter som skal vise seg frem fra klokken 14 av: Båndvidda, som består av Isak Anderssen (iBook, sampler, div. elektronikk m.m.) og Jon Halvor Bjørnseth (laptop, sampler, airFX og skrot), for anledningen forsterket med Trude Eick (waldhorn) og Mathilde Grooss Viddal (sopransax og bassklarinett). Og WintherStormer, som består av Terje Winther og Erik Stormer, begge med analoge synthesizere og diverse elektronikk.

WintherStormer har holdt på et par-tre år, og kan kanskje kalles Klaus Schulze og Tangerine Dreams slemme fettere. Musikken de spiller har sine historiske røtter i 1970-tallet, da en rekke band og enkeltmusikere vandret rundt i rockens hjørneområder og laget improvisert musikk i krysspunktet mellom elektronisk ulyd og rockemusikkens minimalisme.

— Vi kan vente oss repetitiv elektronikk, improvisasjon på rockens vilkår, improvisasjon på samtidsmusikkens vilkår, kjente lyder, ukjente ulyder – og først og fremst kommunikasjon med ukjent faktor, uttaler Terje Winther. – I både holdning og klang kan noen av de særeste utskuddene i rock- og samtidsmusikken møtes. Om det idémessige kan være noe forskjellig, kan det lydmessige ofte være ganske likt, så det finnes nok av felles punkter å ta tak i. Improvisasjon innen samtidsmusikk og rock er noe jeg kan.

Terje Winther, som er kjent for å ha en fot i både synth- og smatidsmusikkleirene, er i disse dagers aktuell med et bidrag til den svenske samleplaten «Plate nummer 6 i Serien Svenska Analogsympatisörer», som er en mailing-liste som ble startet opp i 1996. Dette prosjektet kan du lese mer om på disse sidene, der du også får anledning til å melde deg på listen og utveksle erfaringer med andre analog-entusiaster. Samtidig har Winther akkurat lagd ferdig en helt ny soloskive, som flere plateselskaper i skrivende stund driver og snuser på.

— Den ble mastret ferdig for et par-tre uker siden. Den vil inneholde noe av det samme som på konserten lørdag, der jeg og Erik Stormer stilter med to svære, anologe modulærsystemer på scenen. Instrumentene våre ser mest ut som gammeldagse telefonssystemer, med masser av ledninger og kabler som stikker ut overalt. Det er instrumenter man må jobbe esktyremt fysisk med. Erik Stormer har et godt øre og mye kunnskap om elektronikk, og vi har jobbet sammen et par år nå.

Båndvidda beskrives i forhåndsomtalen som et samtids-pop-impro-electronica-skramleband. Uforutsigbarhet og stor spennvidde er stikkord for dette lille ensemblet som – til tross for at de har base på Grünerløkka – kun har spilt konserter i Nord-Troms (hvor de gjorde en omfattende turné i mai/juni), samt en gig i Bærum. Nå er turen kommet til Blå, og Isak Anderssen og Jon Halvor Bjørnseth lover både digitale pikestemmer som synger om sommer, samt samplinger av barns musisering som grunnlag for mystiske og drømmeaktige lydbilder. Blåserne Trude Eick og Mathilde Groos Viddal gjør ved denne anledningen sin første gjesteopptreden med Båndvidda. Andressen er også kjent som utøver i kritikerroste Upper Rooms, mens Bjørnseth lenge har vært pådriver for musikkverkstedet Drivhuset og Bryt Lydmuren!-prosjektet. Upper Rooms har tidligere gitt ut albumene «Video Bambino» og «Canti populari», og slapp nylig EPen «Trans Balkan Express EP».

Konserten kommer til å vare i rundt to timer, og starter klokken fjorten.