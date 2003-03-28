Blodige blondiner, interaktive lydrom og sex i Kosovo

I dag arrangerer PNEK (Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst) workshop med åpen visning og presentasjon av prosjektet «Livingroom», som kombinerer lyd, installasjoner og projeksjoner i tre rom ved KiT galleri i Trondheim. «Livingroom» er en del av den større Bastardfestivalen, som i går åpnet med performancegruppen The Four, og en perfomance-installasjon av Ellen Johannessen. I dag står to performance-show av sjokkdronning Kate Pendry på programmet, hvorav hennes «Sex In The Warzone: Part 2» fremføres for aller første gang.

Av Knut Steen

— Idéen til både «Livingroom» og Bastard-festivalen er å viske ut grensene mellom kunstformene, og mellom kunsten og publikum, forteller lydskaper for «Livingroom», Trond Lossius.

— Deltakerne som bidrar til «Livingroom» har bakgrunn fra billedkunst, lyd og film. Forskjellig lyd- og billedmateriale, programkode, teknisk kunnskap og kunstnerisk erfaring inngår i en felles arbeidsprosess. Med «Livingroom» og Bastardfestivalen vil vi være med på å synliggjøre hvordan dagens kunstfelt først og fremst er tverrkunstnerisk, sier Lossius.

Medvirkende i «Livingroom» er Nils Claesson, Espen Gangvik, Kristin Bergaust, Jeremy Welsh, Reinert Mithassel, Kenneth Langås, Tinna Ludviksdottir, Per Jonas Lindstöm, Trond Lossius, Thorolf Thuestad, Trine E. Eidsmo, Robin Stöckert, Moritz Tredup og Andrea Sunder Plassman.

Lossius og Thorolf Thuestad kommer begge fra fra BEK (Bergen Elektroniske Kunstsenter), og er ansvarlige for lydmiljøene på «Livingroom». De to sitter akkurat nå og jobber intenst med lydarkitektur for de 16 høytalerne som er fordelt i tre rom.

— Vi vil lage et helhetlig komponert lydbilde for hele utstillingsområdet, som samtidig utforsker mulighetene for variasjon og nyanser mellom ulike områder i lokalet. Lydbildet skal bli en kontinuerlig strøm som «setter rommet» og kan gi stemningsmessige nøkler inn til opplevelse av de visuelle elementene. Flere elektroniske musikkinstallasjoner i samme lokale danner fort en slags «lydgrøt». Det prøver vi å unngå, samtidig som vi vil gi publikum mulighet til å selv velge sitt lydbilde i forhold til hvordan de plasserer seg i lokalet.

— Lydmaterialet vil for det meste være abstrakt, men også inneholde spor av lydmateriale som relaterer seg til øvrige deler av installasjonen, forteller Lossius.

— Lyden som brukes genereres fortløpende ved hjelp av fem datamaskiner koblet sammen i et nettverk. De fem maskinene er satt opp for å reagere med hverandre innenfor et visst mønster, og sende et til en viss grad beregnet, men allikevel tilfeldig lyd ut til 16 høyttalere som er plassert rundt i lokalet.

Så dette er ikke snakk om noen loop?

Nei, absolutt ikke – det én publikummer hører på ett sted i ett øyeblikk, vil etter all sannsynlighet ikke kunne høres igjen i løpet av hele utstillingen/workshopen. Hver enkelt kan lage sin egen «miks» av lyd ved å forflytte seg rundt i lokalet, sier Lossius.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

«Livingroom» åpner dørene for publikum klokken 1600 i dag.

Den desidert mest medieomtalte attraksjonen på Bastard-festivalen, er den britiske performancekunstneren og provokatøren Kate Pendry.

Pendry, som tidligere har blitt pepret med flasker for sin kontroversielle forestilling «Dead Diana» (se www.deaddiana.com) har også tidligere gjestet Bastardfestivalen.

I år er hun tilbake med «Sex in the Warzone del 1 og 2». I «Sex In The War Zone» gjenforteller Pendry reisen hun nylig gjorde til Sarajevo og Kosovo. Forestillingen inkluderer Pendrys sedvanlige bruk av live elektroniske lydlandskap og hennes unike variant av politisk ukorrekthet. Pendry tar publikum på en personlig reise gjennom Balkan i 2002, sju år etter krigens slutt. Fra London til Sarajevo, Dubrovnik, Montenegro og endelig til Kosovo. Bilder av krigen og dens etterdønninger gjenskapes gjennom Pendrys refleksjoner om seg selv som «krigsturist», samt om skammen og den erotiske spenningen hun opplevde i løpet av reisen. Eller som Pendry selv formulerer det i «Sex In The War Zone»:

«Bullet holes are kinky… and we had sex in Kosovo… and afterwards he cried, because he felt so guilty at having sex in Kosova. But I didn’t cry. To me it made sense.»

For dette stykket har Pendry også mottatt en nominasjon til «årets skuespiller» av homsemagasinet Blikk.

«Sex In The Warzone part 2: Serbia», som skal fremføres etter «part 1», får sin uroppføring under Bastardfestivalen. Her fullfører Pendry reisen hun startet på i «Sex In The Warzone». I denne fortsettelsen forteller Pendry om hvordan det var å spille den originale pro-Kosovoalbanske «Sex In The Warzone»-forestillingen i Beograd, Serbia i slutten av 2002. Hun møter mafiaen, korrupte politifolk, det homofile undergrunnsmiljøet og FN-personell… og hun trekker noen overraskende konklusjoner om sex og krigsturisme.

Pendry kommer også til å fremføre sin performance «Peepshow Marilyn: Gentlemen Prefer Dead Blondes»

Som Marilyn Monroe i dødsøyeblikket skal 16 fiskekroker trenge gjennom Pendrys hud for å dramatisere hennes egen og Marilyns smerte. Dette er en poetisk og ambient performance, en langvarig og levende installasjon som varer omtrent 3 timer. Musikken er spesialkomponert av Little Death Orchestra.

«Peepshow Marilyn: Gentlemen Prefer Dead Blondes» fremføres i morgen fra kl. 14.00 på Britannia Hotell.

Avslutningen på Bastardfestivalen står Verdensteateret for, med fremføringen «Tsalal» i morgen og søndag. Denne oppføringen er basert på en reise Verdensteatret gjorde I mai 2001. Turen gikk igjennom Ukraina, over Svartehavet og ned til Istanbul. Innsamlet materiale i form av lyd – og video-opptak, bilder og situasjoner fra reisen danner «landskapet» i «Tsalal». I forestillingen krysser Verdensteateret grensene mellom meningsbærende språk, musikk og støy.

Mer informasjon om Bastardfestivalen finnes på denne lenken.

«Livingroom» streamer også det som skjer i de tre rommene direkte, slik at den som har lyst til å følge med på noe av aktiviteten akkurat nå kan klikke her.

«Livingroom» er produsert av PNEK – Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst i samarbeid med TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter

«Livingroom» er et samarbeidsprosjekt mellom aktører fra BEK, TEKS, Atelier Nord, Kunstakademiet i Trondheim, Kunstakademiet i Bergen og Bastardfestivalen ved Teaterhuset Avantgarden, og er i tillegg støttet av Norsk kulturråd.