Autechre – Arkitektur og Elektronika
NoTAM har gjennom hele året holdt regelmessige, åpne kvelder om temaer knyttet til elektronisk kunst. Onsdag 27. november skal komponist Asbjørn Flø holde foredrag om den britiske duoen Autechre – under tittelen «Arkitektur og Elektronika».
I tillegg til de ettter hvert innarbeidede foredragene, har NoTAM i høst også vist en serie filmer som på forskjellig vis har elektronisk musikksom et bærende element. Således vil man 4. desember vise den siste installasjonen i NoTAM Film-serien for året: «Modulations – Cinema for the Ear», som omhandler den elektroniske musikkens utvikling. Her skal genre, temaer og fenomener som avant garde, tysk synth, Euro-disco, afrikansk electro-funk og elektronika stå i sentrum.
Som en solid oppvarming til dette kan NoTAM Forum i kveld by på foredraget «Arktitektur og Elektronika» av komponist Asbjørn Flø, som selv har jobbet mye med elektronisk musikk. Temaet er den britiske duoen Autechre, som i følge NoTAMs forhåndsomtale har utmerket seg som en av de aller viktigste figurene innenfor elektronika-genren det siste tiåret.
Autechre har bakgrunn fra det engelske tekno-miljøet på tidlig 90-tall, men har gradvis utviklet seg i retning elektroakustisk musikk. I dette foredraget vil Asbjørn Flø gå inn på deres konseptuelle tankegang og prosessuelle komposisjonsideer.
Asbjørn Flø er komponist med erfaring fra både elektronisk og akustisk musikk. I tillegg har han gjort mye scenemusikk og flere interaktive installasjoner, sist i samarbeid med NRK på installasjonen «Norge – et lydrike» som stod på Oslo S under Ultima festivalen.
NoTAM holder til i Nedregate 5 ved Blå i Oslo. Kveldens foredrag begynner som vanlig klokken 19, og er gratis og åpent for alle interesserte. 11.desember skjer så den aller siste NoTAM Forum-arrangementet for året, da Maja Ratkje og John Hegre skal holde et foredrag med eksempler fra den japanske støyscenen.