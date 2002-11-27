Kunstmusikk

Autechre – Arkitektur og Elektronika

Publisert
27.11.2002
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

NoTAM har gjennom hele året holdt regelmessige, åpne kvelder om temaer knyttet til elektronisk kunst. Onsdag 27. november skal komponist Asbjørn Flø holde foredrag om den britiske duoen Autechre – under tittelen «Arkitektur og Elektronika».

I tillegg til de ettter hvert innarbeidede foredragene, har NoTAM i høst også vist en serie filmer som på forskjellig vis har elektronisk musikksom et bærende element. Således vil man 4. desember vise den siste installasjonen i NoTAM Film-serien for året: «Modulations – Cinema for the Ear», som omhandler den elektroniske musikkens utvikling. Her skal genre, temaer og fenomener som avant garde, tysk synth, Euro-disco, afrikansk electro-funk og elektronika stå i sentrum.

Som en solid oppvarming til dette kan NoTAM Forum i kveld by på foredraget «Arktitektur og Elektronika» av komponist Asbjørn Flø, som selv har jobbet mye med elektronisk musikk. Temaet er den britiske duoen Autechre, som i følge NoTAMs forhåndsomtale har utmerket seg som en av de aller viktigste figurene innenfor elektronika-genren det siste tiåret.

Autechre har bakgrunn fra det engelske tekno-miljøet på tidlig 90-tall, men har gradvis utviklet seg i retning elektroakustisk musikk. I dette foredraget vil Asbjørn Flø gå inn på deres konseptuelle tankegang og prosessuelle komposisjonsideer.

Asbjørn Flø er komponist med erfaring fra både elektronisk og akustisk musikk. I tillegg har han gjort mye scenemusikk og flere interaktive installasjoner, sist i samarbeid med NRK på installasjonen «Norge – et lydrike» som stod på Oslo S under Ultima festivalen.

NoTAM holder til i Nedregate 5 ved Blå i Oslo. Kveldens foredrag begynner som vanlig klokken 19, og er gratis og åpent for alle interesserte. 11.desember skjer så den aller siste NoTAM Forum-arrangementet for året, da Maja Ratkje og John Hegre skal holde et foredrag med eksempler fra den japanske støyscenen.

GenreKunstmusikkElektro AkustiskGenrePopulærmusikkTechno / House / Elektronika

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

