SILJA LID STRYSSE

Silja Lid Strysse på meisterkonsert under Landsfestivalen, i Førde.(Foto: Thomas Westling)

AktueltFolkemusikk

Dei tevla i gammaldansmusikk

Publisert
07.08.2023
Skrevet av
- Red.

Noregsmeisterskapen i gammaldansmusikk fann stad på Landsfestivalen i helga.

11 vinnarar er kåra i kvar sin kategori. Dei beste dansarane og musikarane innan gammaldansmusikk har vore samla i Førde for å tevle i Noregsmeisterskapen i gammaldansmusikk; Landsfestivalen i gammaldansmusikk i helga som gjekk. Det skriv Folkorg i ei pressemelding. Silja Lid Strysse vann klassa Super junior – Kompani Byre vart best i gruppespel, vinnar i lagspel durspel/trekkspel er Kongsberg trekkspillklubb, mellom fleire vinnarar. Alle resultata kan ein lese her.

I år vart Landsfestivalen arrangert av Indre Sunnfjord Spelemannslag.
– Det at Landsfestivalen i gammaldansmusikk vart arrangert for fyrste gong i 1986 nettopp i Førde, gjer det spesielt å få arrangementet attende i år som det er 100 år sidan Landslaget for Spelemenn vart stifta, seier Leon Årdal, leiar av hovudkomiteen. Landslaget for Spelemenn heiter no Folkorg.

Landsfestivalen i gammaldansmusikk er noregsmeisterskapen i gammaldans, og vert arrangert på ein ny stad i landet kvart år. Landsfestivalen i gammaldansmusikk er eit av dei tre årlege hovedarrangementa til Folkorg – organisasjon for folkemusikk og folkedans.

Kultur og likestillingsminister Abid Q. Raja

Regionreformen: Staten beholder hovedansvaret for kulturinstitusjonene

– Vi går ikke videre med forslag til regionreform på kulturområdet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Et særdeles utvidet Bergen Filharmoniske Orkester, med avtroppende dirigent Edward Gardner i spissen, fremførte Mahlers åttende symfoni under festspillene i 2024.

Kritikerprisene for 2023-2024 delt ut

23. september delte Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans ut sine priser for 2023-2024. Mottager(ne) i musikkategorien var ansvarlig...

Oddrun Hegge

Egil Storbekkens musikkpris til musiker, instrumentmaker og pedagog Oddrun Hegge

– Hun arbeider som instrumentmaker, spiller langeleik, underviser og er på ulike vis en komplett utøver som har satt spor...