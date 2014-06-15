Bjørgulv Borgundvaag er ny statssekretær for kulturminister Thorhild Widvey.

Bjørgulv Borgundvaag har vært rådgiver for Høyres familie- og kulturfraksjon på Stortinget siden 2012, og de siste årene ledet Høyres lokallag i Grünerløkka bydel i Oslo

Han er utdannet sanger og pedagog fra Universitetet i Oslo, Norges musikkhøgskole og musikkhøgskolen i Hamburg, og har tidligere vært sanger i Operakoret ved Den norske Opera & Ballett og daglig leder i stiftelsen Oslo Domkor.

Borgundvaag ble utnevnt til statssekretær av Kongen i statsråd i dag, mens Knut Olav Åmås får avskjed i nåde for å tiltre som direktør for Fritt Ord.