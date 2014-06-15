Ny statssekretær

15.06.2014
- Red.

Bjørgulv Borgundvaag er ny statssekretær for kulturminister Thorhild Widvey.

Bjørgulv Borgundvaag har vært rådgiver for Høyres familie- og kulturfraksjon på Stortinget siden 2012, og de siste årene ledet Høyres lokallag i Grünerløkka bydel i Oslo

Han er utdannet sanger og pedagog fra Universitetet i Oslo, Norges musikkhøgskole og musikkhøgskolen i Hamburg, og har tidligere vært sanger i Operakoret ved Den norske Opera & Ballett og daglig leder i stiftelsen Oslo Domkor.

Borgundvaag ble utnevnt til statssekretær av Kongen i statsråd i dag, mens Knut Olav Åmås får avskjed i nåde for å tiltre som direktør for Fritt Ord.

 

 

KorVest

Mer til kor

Den nye regjeringen satser på kor, men vil heller gi midler til KorVest og Solistkoret enn å opprette en ordning...

Nettverkstråder

Nytt for nettverkene

Nye retningslinjer for de regionale kompetansenettverkene for rytmisk musikk skal være på plass i løpet av våren.

Norsk musikkråd logo

Vil ha Musikkrådet som forvalter

Flere norske korforbund ønsker at Musikkrådet forvalter Aktivitetsmidlene som Korforbundet i dag har ansvar for. Kulturrådet er bedt om å...

Yngve Slettholm

Maktspredning eller -konsentrasjon?

Skulle ikke Regjeringen prioritere det frie feltet, spør Kulturrådets leder Yngve Slettholm.

Vigdis Moe Skarstein

Utreder kunsterøkonomi

Kulturdepartementet ønsker å få utredet kunstnerpolitikkens virkemidler. Referansegruppen, som ledes av Vigdis Moe Skarstein, skal blant annet gjennomgå stipendordningene.

Flere saker

Bjørn Charles Dreyer

Ballade video spesial: Der alt liv begynte. Musikalsk dypdykk med Bjørn Charles Dreyer

Gitarist og komponist Bjørn Charles Dreyer har sluppet tre oppsiktsvekkende musikkvideoer, der alt er filmet under vann.

Det norske solistkor Foto: Bjørn Bertheussen

Diapason D’or til Det Norske Solistkor

Mottar den prestisjefylte utmerkelsen av det franske magasinet Diapason for albumet Bach – The Motets.

Den libanesiske oud spilleren og poeten Geko Fattal

Sår på Salt توریبل

Støttekonsert for Beirut på SALT i Oslo tirsdag 25. august, med blant andre den libanesiske oud-spilleren og poeten Geko Fattal.