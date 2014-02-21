Utreder kunsterøkonomi

Kulturdepartementet har satt ned en referansegruppe som skal undersøke muligheter for kunstnernes entreprenørskap, vurdere regelverket for selvstendig næringsdrivende kunstnere samt gjennomgå stipendordningene.

Formålet er å undersøke hvordan man kan styrke kunstnernes muligheter til å leve av kunstnerisk virksomhet, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

Utredningen ledes av Vigdis Moe Skarstein. Hun kommer fra stillingen som Nasjonalbibliotekar og har blant annet vært leder av Norsk kulturråd 2001-2009 og kulturdirektør i Trondheim.Michelle Tisdel, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, vil være utredningslederens sekretær i arbeidet.

Referansegruppen vil bestå av følgende personer:

• Ellen Aslaksen, forsker og FoU-leder i Norsk Kulturrådet

• Stein Bjelland, kulturentreprenør

• Anne Katrine Dolven, kunstner

• Esperanza Rosales, gallerist og leder av prosjekt for samlere

• Jo Strømgren, koreograf, regissør og danser

• Knut Schreiner, musiker, skribent og student

• Randi Eek Thorsen, styreleder i Sparebankstiftelsen DNB

Referansegruppen vil bli supplert med et medlem foreslått av Nærings- og fiskeridepartementet.

Rapporten vil leveres Kulturdepartementet 1. desember 2014, og blir sendt på høring til relevante fagmiljøer og interesseorganisasjoner.

Utredningen følger opp Levekårsundersøkelsen fra 2006.