Maktspredning eller -konsentrasjon?

Skulle ikke Regjeringen prioritere det frie feltet, spør Kulturrådets leder Yngve Slettholm.

I en kronikk i Aftenposten i går, hevder Yngve Slettholm at departementets rolle bør under lupen dersom man skal snakke om maktspredning i kulturlivet.

Han stiller spørsmål ved regjeringens prioriteringer i statsbudsjettet for 2014.

— Det er bemerkelsesverdig at det hverken i Solberg-regjeringens forslag eller gjennom stortingsbehandlingen ble kuttet en eneste krone til noen kunst- eller kulturinstitusjon som får bevilgning fra departementet selv. Alle kuttene ble gjort andre steder, først og fremst i «det frie feltet». Institusjonene fikk en samlet økning på nær 300 millioner kroner i 2014. Skulle ikke Regjeringen prioritere det frie feltet?

Illusorisk frihet

I Klassekampen i dag utdyper han kritikken, og formider at det er en illusorisk frihet når Kulturrådet får lov til å flytte penger friere mellom poster samtidig som denne friheten ledsages av kutt.

— Vi vil ikke kunne ta penger fra et område som har et stort udekket behov og gi til et annet som har et like stort udekket behov. Det er ikke en konstruktiv tilnærming, sier Slettholm til Klassekampen.

Kulturminister Thorhild Widvey svarte via Kulturdepartementets informasjonsavdeling:

– Slettholm har absolutt noen gode poenger som vi vil ta med oss videre. Vi har siden vi tiltrådte vært klare på at vi ønsker å styrke maktspredning og mangfold i kulturlivet. I denne sammenhengen må vi selvsagt også se på departementets rolle.