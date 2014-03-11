Bransjen

Nytt for nettverkene

Publisert
11.03.2014
Skrevet av
Linn Carin Dirdal

Nye retningslinjer for de regionale kompetansenettverkene for rytmisk musikk skal være på plass i løpet av våren.

I budsjettproposisjonen for 2014 har kulturdepartementet gitt Kulturrådet i oppdrag å utvikle nye retningslinjer for de regionale kompetansenettverkene for rytmisk musikk.

– Nye retningslinjer vil foreligge før sommeren. Oppdraget til Norsk kulturråd om å utarbeide nye retningslinjer framgår av budsjettproposisjonen for 2014 og departementet vil følge opp saken i den ordinære styringsdialogen med Kulturrådet gjennom året, sier statssekretær Knut Olav Åmås på e-post til Ballade.

Kulturrådet har ikke påbegynt arbeidet, og det er per i dag uvisst hva endringene konkret vil innebære.

– Det vil være naturlig å gå i dialog med tilskuddsmottakerne når det gjelder utvikling av nye kriterier, sier Arnfinn Bjerkestrand, nestleder i Kulturrådet.

– Det kan være aktuelt å se på regional medfinansiering, og også dette som jeg har nevnt flere ganger før, nemlig ’hva er kunnskap?’. Men det er litt tidlig å si noe mer konkret før vi har begynt arbeidet.

Kulturrådet vil bli bedt om å utarbeide retningslinjer etter justeringene de har foreslått, forklarer statssekretær Knut Olav Åmås. Foto: Ilja C. Hendel

’Hemmelige’ betraktninger som utgangspunkt
Evalueringen som Kulturrådet leverte til departementet på bakgrunn av analyseselskapet Andantes kritiske rapport om nettverkene i 2012 vil ligge til grunn for videre arbeid, ifølge Bjerkestrand.



Ballade ba om innsyn i Kulturrådets betrakninger rundt evalueringen da den først forelå, men dokumentet var . Bjerkestrand ønsker heller ikke å kommentere innholdet av det han betrakter som kulturdepartementets eiendom.

– Norsk kulturråds vurdering skulle inngå som grunnlag i departementets budsjettarbeid, som er unntatt offentlighet, forklarer statssekretær Åmås.

– Norsk kulturråd har foreslått enkelte justeringer og presiseringer i ordningen og vil bli bedt om å utarbeide nye retningslinjer for ordningen i samsvar med dette.

– Konkret, hvilke «justeringer og presiseringer» er det snakk om?

– Kulturrådets vurdering er at nettverkene i hovedsak bør videreføres i sin nåværende form, men Kulturrådet ser det blant annet som viktig å klargjøre hensikten med ordningen slik at relevant kompetanse hos arrangører og utøvere kan økes, sier Åmås.

De regionale kompetansenettverkene for rytmisk musikk har i år, som i fjor, blitt bevilget statlig driftstilskudd på 5 490 000 kr.

– Kompetanse må defineres regionalt
Andante påpeker i sin rapport at det blant nettverkene er uklarhet rundt ’.



Åmås har ingen videre kommentar til hvem som bør definere begrepet, og Bjerkestrand har tidligere uttalt at det verken er staten eller Kulturrådets oppgave å gjøre dette. Det står han fortsatt ved.

Arnfinn Bjerkestrand åpner for dialog når retningslinjene skal endres. Foto: Kulturrådet

– For meg er kompetanse kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling. Dette må sentrene likevel definere selv ut i fra regionale behov, men det er kanskje viktig at de i større grad kan samordne de ulike regionale kompetansehevende tiltakene. Sentrene kan kanskje også i større grad henvende seg til det profesjonelle frilansfeltet.

Stille stemme
Modellen for de regionale kompetansenettverkene for rytmisk musikk ble utarbeidet av Samstemt!, en arbeidsgruppe etablert i 2004 bestående av Norsk Jazzforum, Fono, Folkorg, Ny Musikk, Gramart og Norsk Rockforbund (NRF).



Ifølge Line Endresen Normann, daglig leder i NRF, er Samstemt! et politisk samarbeid med fokus på felles prioriteringer og kampsaker, som leveres som felles innspill i forbindelse med statsbudsjettet.

– Utover disse felles innspillene som er diskutert og innsendt av organisasjonene i Samstemt! opererer hver organisasjon i det daglige for seg, med sine fokusområder og medlemmer. Dette innebærer at det ikke finnes noen talsperson for Samstemt! som på generelt grunnlag kan uttale seg, sier Endresen Normann.

Line Endresen Normann forklarer hvorfor Samstemt ikke vil uttale seg om modellen de en gang utarbeidet.

Samstemt! har dermed ingen kommentar til diskusjonen rundt kompetansenettverkene, men som daglig leder i konsertarrangørenes interesseorganisasjon er Endresen Normann nysgjerrig på den videre utviklingen av de regionale kompetansenettverkene, og understreker viktigheten av sterke lokale miljøer.

– Bjerkestrand, hva tenker du om at en organisasjon som gir innspill til forvaltning av store pengesummer aldri skal måtte kommentere sine vedtak?

– Hvordan interesseorganisasjoner organiserer sin lobbyvirksomhet har jeg ingen kommentar til. Men mitt mantra har alltid vært at man står sterkere sammen. Nå mer enn noen gang.

Det regionale kompetansenettverket for rytmisk musikk består av Vestlandets regionale kompetansenettverk (VRAK), Sørnorsk kompetansenettverk (SKN), Rytmisk kompetansenettverk i nord (RYK), Midtnorsk kompetansenettverk (MINK), Musikknettverk Østlandet (MØST) og Østafjellske kompetansesenter (ØKS).

