P4 og Phonofile i tandem

Publisert
27.05.2002
Skrevet av
Hild Borchgrevink

P4 lover å satse mer på norsk musikk, og har undertegnet avtale med den norske musikkbasen Phonofile. Dermed får den riksdekkende kanalen tilgang på titusener av norske låtfiler.

— Vi ser frem til dette samarbeidet, sier daglig leder Erik Brataas i Phonofile i en pressemelding. – Vi har mengder av norsk kvalitetsmusikk å tilby, og P4 har kunnskaper om kringkasting som vi mangler.

— P4 gjør en solid innsats for norsk musikk og jeg synes det er svært positivt at P4 har satset mer på dette de siste årene. Nå håper jeg at sette samarbeidet føre til en ytterligere satsing, sier han.

Phonofile er en datase med norsk musikk for norsk musikkbransjese. Basen inneholder 40.000 musikkutt, innenfor alt fra popmusikk til folkemusikk. Både små og mellomstore norske plateselskap er med på denne basen, men flere av de internasjonale selskapene mangler.

— P4 har en klar norskprofil og Phonofile er et fint tilskudd til vårt mål om å ha en solid andel norsk musikk. Men vi skulle ønske at flere av de store internasjonale plateselskapene ville tilføre sitt norske repertoar, sier ansvarlig redaktør Rune Brynhildsen i P4 i den samme pressemeldingen. – Vi har hatt basen til utprøving en stund, og våre programmedarbeidere samarbeider nå med Phonofile om å bedre brukervennligheten for radio.

I løpet av sine drøye åtte år på lufta har P4 spilt stadig mere norsk musikk, heter det avslutningsvis. I dag skal andelen norsk musikk være oppe i rundt 24 prosent.

BransjeGenrePopulærmusikk

