Se ukens musikkvideoer fra Resa Saffa Park, Ungdomskulen, Ohnesorg, Therese Aune, Paul-Ronney Angel & Casino Steel, Monne, Heilung og nylig avdøde Finn Coren.

Vi ønsker velkommen til en ny utgave med Resa Saffa Park, Ungdomskulen, Ohnesorg, Therese Aune, Paul-Ronney Angel & Casino Steel – og Monne. Vi viser også to ferske og atmosfæriske videoer med kult-bandet Heilung, som har opparbeidet seg et betydelig internasjonalt publikum.

Vi tar ellers farvel med Finn Coren. Han gikk ut av tiden i forrige uke. Om du ikke er kjent med hans særegne og kvalitetssikre produksjon kan den være vel verdt å utforske. Både kunstnerisk, tematisk og litterært er dette nokså uten sidestykke i norsk populærmusikk.

Kort sagt: God fornøyelse!

RESA SAFFA PARK: Town Mouse

– Jeg ville at videoen skulle kjennes som en drøm der noe er litt feil, uten at man helt klarer å sette fingeren på hva. Sonje fant akkurat den følelsen, sier Resa Saffa Park.

Theresa Frostad Eggesbø er tilbake med ny musikk fra sitt alter ego, Resa Saffa Park. Med den ferske utgivelsen Kendra følger hun opp debutalbumet Silver Bead Eyes fra 2025. En del kjenner henne nok også som skuespiller i TV-serier som Skam og Ragnarok.

Theresa Frostad Eggesbø er født i Dubai. Hun har vært aktiv som musiker siden 2017, og studerte musikk ved LIPA i England. På Kendra fortsetter hun samarbeidet med produsent og låtskriver Bård Berg, og skaper det som omtales som pop noir. Albumet ble sluppet 6. november.

Sonje Brøndmo har skrevet, regissert og klippet videoen. Hun har bakgrunn som produsent i WAL, og debuterte som regissør med kortfilmen Skalldyr på Kortfilmfestivalen i Grimstad tidligere i år. Siden 2025 har hun vært deltager i talentprogrammet for unge regissører, Hver Sin Cinema, der hun har utviklet sin stemme ved hjelp av mentorene Hisham Zaman og Eskil Vogt.

– Inspirert av vintage-horror som Twin Peaks og The Shining, benyttet jeg meg av sjanger-elementer for å skape en allegorisk fremstilling av mennesket i konflikt, forteller Brøndmo.

– Sammen med koreografen og danseren Elias Backebjork visualiserte vi drakampen mellom de to karakterene, og skapte en dynamisk profil mellom det statiske og bevegelige.

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OHNESORG: Ny normal

Premiere! Fem år etter forrige utgivelse er Ohnesorg tilbake med sitt tredje album. Hjem inneholder elleve egenkomponerte låter, bundet sammen av spørsmålet om hva et hjem er – og hva som skjer når det blir truet, mistet eller må skapes på nytt.

Her møter vi Elida Høeg på vokal, Rudolf Terland Bjørnerem på akustisk gitar, Jenny Berger Myhre på klarinett og Martin Ulvin på kalebass og håndperkusjon. Julie Mehlum er kommet inn som nytt medlem på både trekkspill og vokal.

– «Ny normal» ble til høsten 2024 og vinteren 2025, da Trump vant sitt andre presidentvalg og brannene i California ødela store by- og skogsområder. Kanskje var det sånn før også, men på denne tida føltes verdens utvikling helt grenseløs.

– Ting vi så på som helt umulige for bare noen år sida var plutselig normalt. Vi måtte bare fortsette å leve i det, ta det dag for dag og kjenne grensene for hva vi kunne tåle flytte på seg.

– I tunge tider er det viktig med håp. Det har også vært lyspunkter i disse årene, og de vil fortsette å komme. Man kan få til ting sammen.

Det er Jenny Berger Myhre selv som står bak videoen, der Hanna Asefaw har hovedrollen. Hjem slippes på Plateselskapet No. 13 den 11. desember 2026.

THERESE AUNE: When I Enter

– Etter flere år med fokus på arbeid som komponist for podkaster og filmprosjekter, slipper jeg nå singelen «When I Enter». Den har jeg selv lagd en lyric video til, forteller Therese Aune.

– Dette er en visuell tolkning av låta, bestående av håndtegnet tekst, tegninger og utklipp fra singelcoveret og den kommende plateutgivelsen.

– Teksten handler om relasjonell usikkerhet og beskriver en jeg-person som befinner seg i en konstant årvåken tilstand, og som legger lokk på uttrykk for egne tanker og behov for å bevare husfreden.

«When I Enter» er innspilt dels i eget studio, og dels på Flerbruket i Hemnes med Håkon Brunborg, Magnus Skavhaug Nergaard og Ivar Myrset Asheim.

Therese Aune sier at singelen befinner seg i et eksperimentelt poplandskap med stemmen og synthesizeren i sentrum. Hun albumdebuterte i 2012 med Billowing Shadows, Flickering Lights, og vant i 2020 Gullruten for musikken til TV-serien Nudes.

Therese Aune spiller ellers en splittkonsert med før nevnte Jenny Berger Myhre på Biermannsgården i Oslo den 26. november. Der er det kun plass til 35 mennesker.

UNGDOMSKULEN: King Kong

Ungdomskulen består av Kristian Stockhaus, Øyvind Solheim og Frode Kvinge Flatland. De beskriver seg selv som en Bergen-basert powertrio med lang fartstid, og som alltid har mye å melde.

Ungdomskulen debuterte med den internasjonalt anerkjente platen Cry-Baby i 2007, og har siden holdt det både kommersielt og undergrunn på samme tid. Bandet har hatt med musikk på EA Sports FIFA09, turnert over hele USA og Europa og spilte de fleste store festivalene i Norge. Men de er allikevel et relativt ukjent band.

– Videoen til «King Kong» er en slags clip show fra våre liv. Da Ungdomskulen startet å turnere, filmet vi så godt som alle konsertene vi holdt. Enten vi spilte på Roskildefestivalen eller i Haugesund var det alltid et kamera som lyste rødt.

Opptakene ble gjort i formatet mini-DV og lå lenge i en skoeske, men nå er de over hundre små kassettene blitt digitalisert og sett for første gang.

– «King Kong»-videoen er satt sammen av opptak som er gjort når vi ikke spiller konserter, men heller foretar oss generelle ablegøyer.

– Det er en låt som handler om å rasere verden rundt seg tross at man har gode intensjoner, sier videomaker Kristian.

PAUL-RONNEY ANGEL & CASINO STEEL: Thank God This Bar Is Closing

Sist uke hadde Paul-Ronney Angel slippfest for sitt andre soloalbum, Tales From A Lone Ranger. Det er oppfølgeren til London Texas Lockdown fra 2021. Mellom de to utgivelsene har han gitt ut flere enkeltlåter, inkludert denne duetten med Casino Steel.

Som Casino Steel flyttet Paul-Ronney Angel til London for å prøve lykken som musiker. Han ble med i bandet The Godfathers, og startet i 2003 sitt eget The Urban Voodoo Machine – beskrevet som «et elektrisk taterfølge».

Det er Gunnar Knutsen i Tumblewine Films som har funnet frem denne videoen i anledning det nye albumet. Han har selv filmet den på sagnomsuste Caven i Oslo, og den ble først vist da den kom ut i 2023.

– Jeg ville lage et mer strippet album i forhold til The Urban Voodoo Machine, som mer er et storband, sier Paul-Ronney Angel.

– Jeg skriver alle sangene mine med en akustisk gitar – og var heldig som fikk bruke Keith Richards’ 1964 Gibson Hummingbird under innspillingen.

«Thank God This Bar Is Closing» er et av sporene på det nye albumet, og nådde i sin tid andreplassen på U.K’s 365 Music Charts. Paul-Ronney Angel bor nå i Oslo.

MONNE: Eclipse (lyrics video)

«Eclipse» finner du på From the Ashes We Will Grow. Dette er det tredje albumet til Monne, alias Monne Stang Møller fra Halden. Det ble sluppet 6. november, og er oppfølgeren til Digging in My Soul (2019) og Jungle of Emotions (2021).

Monne har skrevet og komponert egen musikk siden hun var tretten. Den nye platen beskrives som «et album om det som vokser når det gamle brenner bort». Det utforsker menneskets evne til endring – hvordan motgang kan bli jordbunn for vekst, og hvordan det som går tapt kan gi plass til noe nytt.

I hjertet av fortellingen står føniksen – det urgamle symbolet på død, gjenfødelse og håp. Albumet har Monne produsert sammen med Espen Jamne van Groningen, med utgangspunkt i eget hjemmestudio – Tømmerloftet – og i samarbeid med en rekke musikere.

Det inkluderer Freddy Holm, Eivind Kløverød, Imre August Kløverød, Sune Martinius Kløverød, Bjørn Einar Hanstveit, Magnus Buer Hansen, Rodrigo Villagra, Terje Størdal, Mats Raknerud, Ketil Kielland Lund, Gabriel Elfsberg og Markus Linge.

HEILUNG: Læknisgaldr

Maria Franz er opprinelig fra Horten. Hun er sanger, låtskriver, multiinstrumentalist og videoprodusent. Hun er mest kjent som frontfigur i den eksperimentelle neofolk-gruppen Heilung, men har også markert seg i prosjekter som Songleikr og Euzen. Her i Ballade er hun tidligere omtalt som en kunstner i skjæringspunktet mellom ritualer, scenekunst og musikk.

– Jeg hadde en sterk tilknytning til folkemusikk allerede som barn. Jeg ble fullstendig oppslukt, fortalte hun til Ballade-journalist Johanna Holt Kleive i mai i år.

– Jeg var ikke interessert i pop eller det vennene mine hørte på. Men da jeg oppdaget Garmarna og Hedningarna som 13–14-åring, eksploderte noe i meg, sier hun.

Snart ble det både folkemusikk og verdensmusikk – og en utdannelse som kulturprosjektleder ved Høgskolen i Lillehammer. Hun ble aktiv i laiv- og rollespillmiljøer, og opptrådte på viking- og middelalderfestivaler. Men også på blot og tilstelninger som utforsket musikalske ritualer.

Heilung betyr helbredelse eller tilfriskning. Nettopp det rituelle og det helende er sentralt for de to videoene vi presenterer i dag.

HEILUNG: Seidh

Kult-fenomenet Heilung ble startet i 2014 av tyske Kai Uwe Faust og danske Christopher Juul. I 2015 ble Maria Franz med i prosjektet. Samme år ga de ut debutalbumet Ofnir.

Trioen sier at de nyeste videoene deres utgjør en større historie om traumer. Heilung har også utforsket dette på lydsporet til spillet Senua’s Saga: Hellblade II. Her er musikken inspirert av islandske landskap – og utforsker temaer som traumer og helbredelse.

– I likhet med spillet vi opprinnelig var med på å lage lydsporet til, handler dette om årsaken til traumer i tankene våre, og viktigst av alt: Hvordan disse traumene kan helbredes.

Gornoss står for filming, klipping, lys og regi på begge videoene, som er filmet i Norge, Holland og på Island. Produsent er Maria Franz for Eudaimonia APS.

Albumet Sagas slippes 11. desember via Season of Mist. Les gjerne et større intervju med Maria Franz på denne lenken.

FINN COREN: Kom ikkje med heile sanningi

Finn Coren gikk ut av tiden 11. november 2026. Han var en stor favoritt for mange, men fikk aldri noe betydelig gjennombrudd i forhold til det platekjøpende publikum. Han ble vel også snytt for en Spellemannpris eller to. Desto mer pris satte han på de som faktisk fulgte ham og musikken.

Selv oppdaget jeg ham via singelen «My Life is My Art» i 1987. Han albumdebuterte med The Echoing Green i 1989. Den tittelen var hentet fra en tekst av den engelske dikteren, illustratøren og mystikeren William Blake, som Coren tonesatte på de ambisiøse albumene Spring (1997) og Spring: The Appendix (1998).

I det hele tatt må hele katalogen hans fra 90-tallet høres. Det gjelder ikke minst Love’s Loneliness, hyllesten til W. B. Yeats som han i 1990 ga ut med duoen A Full Moon In March. På 2000-tallet var Coren til dels alvorlig syk, men markerte seg likevel med flere plater i serien Nordiske lyrikere. Det inkluderte musikalske dypdykk i forfatterskapene til Olav H. Hauge, Jens Bjørneboe og Tor Jonsson.

Finn Coren ble 65 år gammel. Du kan lese minneordet til Ballade på denne lenken. Vi i Ballade video hedrer ham på denne måten, med den stemningsfulle videoen til Morten A. Mjønes fra 2015.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 324 av Ballade video. Du må mer enn gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.