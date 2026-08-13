FRIKAR Antero Hein

VOLVENS SPÅDOM i moderne tolkning: Fra Frikars forestilling Voluspá. Frikars regissør Hallgrim Hansegård deltar på side-programmet om vikingtid under MIdgardsblot. Sideprogrammet heter Midgard Talks.(Foto: Antero Hein)

NotisMetal

Vikingfeberen fortsetter i Vestfold denne uka

Publisert
13.08.2026 15:58
Skrevet av
- Red.

Helt uavhengig av fotball-VM-resultater: Denne musikkfestivalen var tidlig på vikingbølgen. Midgardsblot har sine viking-temadager gående nå.

Hva kan ny forskning fortelle oss om vikingtiden – og hvordan påvirker historien fortsatt kunsten, kulturen og samfunnet rundt oss? Slike spørsmål setter forskere ord på i samarbeid med den pågående festivalen Midgardsblot, som finner sted i Borre i Vestfold i disse dager.

Fra onsdag av inviterer Midgard vikingsenter til Midgard Talks 2026, en internasjonal konferanse der forskere, museumsfolk og kunstnere fra flere land møtes for å dele nye perspektiver på vikingtiden.

Foredrag og samtaler om blant annet vikingskip, skaldediktning, glemte sagaer, arkeologiske smykkefunn, samisk middelalderhistorie, religion og hvordan vikingtiden fortsatt preger politikk, kunst og musikk står på programmet.
– Midgard Talks skal være en møteplass der forskning, kulturarv og kunst møtes. Når forskere og kunstnere deler kunnskap og perspektiver, får publikum et bredere bilde av vikingtiden enn de fleste kjenner fra før. Historien er ikke ferdig skrevet – den utvikler seg i takt med nye funn og nye spørsmål, sier museumskonservator og offentlig ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Vicky Katarina Mikalsen i pressemeldingen de har sendt ut.

Flere av foredragene tar utgangspunkt i den nyeste forskningen og ferske arkeologiske funn, blant annet et funn av et hesteanheng i Sande i Vestfold med en tilknytning til Borre. Samtidig løftes temaer som utfordrer etablerte forestillinger om både vikinger og samer i middelalderen, heter det i programmet.

Musikken de tilreisende kan høre, er blant annet ved Sólstafir, Songleikr, Saxon og Backstreet Girls. På fagprogrammet – ikke en del av programmet med forskerpresentasjonene, men med en musikers inngang i en tenkt historie – står også samtale med produsent Christoffer Juul (Heilung, mfl).

Konferansen handler ikke bare om forskning, som når nevnte Vicky Katarina Mikalsen og samtaler med koreograf Hallgrim Hansegård fra Frikar om danseforestillingen Völuspá, der norrøn mytologi tolkes gjennom dans, nysirkus og moderne scenekunst.

Gjennom hele konferansen deltar også Clare Mulley, spesialist i norrøn litteratur og ph.d. fra University of Oxford, som ekspertkommentator under tre foredrag om norrøn litteratur for å sette forskningen inn i en større sammenheng og åpne for fordypende samtaler.

Noen eksempler fra programmet:
Torsdag: Per Pippin Aspaas: The Sami noaidi – drums and trance in old Latin texts /
Solveig Isaksen: Co‑Creating the Norse Past: Heritage and Authenticity in the Norwegian Metal Scene / 
Ines Garcia: Skaldic Poetry – the art of Viking verse
Fredag: Jameson Foster : The Mythic North: Nostalgia, Memory, and Enchantment in Contemporary Viking Soundscapes
Lørdag: Knut Paasche: Exploring Viking Ships, Gateways To the Past /
Are We Still Animists? From Performing Cosmology to Sacred Relations — Vicky Mikalsen + Hallgrim Hansegård

FrikarMidgards TalksMidgardsblotVestfoldmuseeneVicky Katarina Mikalsen

Ledige stillinger

Scenekunst.no AS

Ansvarlig redaktør/daglig leder – 60 %

Oslo | 01/09/2026
Kvinnherad kulturskule

Pianopedagog – fast stilling

Vestland | 16/08/2026
Carte Blanche - Norges Nasjonale Dansekompani

Tekniker med spesialisering i lys

Vestland | 01/09/2026
Oslo Kammerakademi

Daglig leder (30 %)

Oslo | 01/09/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i komposisjon

Oslo | 01/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival

Festivalsjef

Buskerud | 16/08/2026
Arktisk Filharmoni

Cello, gruppeleder

Troms | 01/09/2026
Festspillene i Nord-Norge

Produksjonsleder

Troms | 15/08/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i sang

Oslo | 31/08/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i fele

Oslo | 01/09/2026
Se alle stillinger

Flere saker

Fargespill Foto: Øvind Toft

Fargespill i Bergen utvider med kontor i Oslo

Distriktskontoret skal ha 2,5 årsverk.

Khalid Salimi på sitt kontor på Melahuset.

Khalid Salimi: Gir Midtøsten større plass – og slutter som sjef for Melafestivalen

– Der ute, på gata, i kiosken på hjørnet, spilles det de bryr seg om. Melafestivalen vil fortsette å speile...

Kari Bremnes på scenen i

God påske fra Ballade

Her har vi samlet en rekke artikler, podkaster og videoer Ballade har publisert fra musikklivet i Norge den siste tiden,...