Vikingfeberen fortsetter i Vestfold denne uka

Helt uavhengig av fotball-VM-resultater: Denne musikkfestivalen var tidlig på vikingbølgen. Midgardsblot har sine viking-temadager gående nå.

Hva kan ny forskning fortelle oss om vikingtiden – og hvordan påvirker historien fortsatt kunsten, kulturen og samfunnet rundt oss? Slike spørsmål setter forskere ord på i samarbeid med den pågående festivalen Midgardsblot, som finner sted i Borre i Vestfold i disse dager.

Fra onsdag av inviterer Midgard vikingsenter til Midgard Talks 2026, en internasjonal konferanse der forskere, museumsfolk og kunstnere fra flere land møtes for å dele nye perspektiver på vikingtiden.

Foredrag og samtaler om blant annet vikingskip, skaldediktning, glemte sagaer, arkeologiske smykkefunn, samisk middelalderhistorie, religion og hvordan vikingtiden fortsatt preger politikk, kunst og musikk står på programmet.

– Midgard Talks skal være en møteplass der forskning, kulturarv og kunst møtes. Når forskere og kunstnere deler kunnskap og perspektiver, får publikum et bredere bilde av vikingtiden enn de fleste kjenner fra før. Historien er ikke ferdig skrevet – den utvikler seg i takt med nye funn og nye spørsmål, sier museumskonservator og offentlig ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Vicky Katarina Mikalsen i pressemeldingen de har sendt ut.

Flere av foredragene tar utgangspunkt i den nyeste forskningen og ferske arkeologiske funn, blant annet et funn av et hesteanheng i Sande i Vestfold med en tilknytning til Borre. Samtidig løftes temaer som utfordrer etablerte forestillinger om både vikinger og samer i middelalderen, heter det i programmet.

Musikken de tilreisende kan høre, er blant annet ved Sólstafir, Songleikr, Saxon og Backstreet Girls. På fagprogrammet – ikke en del av programmet med forskerpresentasjonene, men med en musikers inngang i en tenkt historie – står også samtale med produsent Christoffer Juul (Heilung, mfl).

Konferansen handler ikke bare om forskning, som når nevnte Vicky Katarina Mikalsen og samtaler med koreograf Hallgrim Hansegård fra Frikar om danseforestillingen Völuspá, der norrøn mytologi tolkes gjennom dans, nysirkus og moderne scenekunst.

Gjennom hele konferansen deltar også Clare Mulley, spesialist i norrøn litteratur og ph.d. fra University of Oxford, som ekspertkommentator under tre foredrag om norrøn litteratur for å sette forskningen inn i en større sammenheng og åpne for fordypende samtaler.

Noen eksempler fra programmet:

Torsdag: Per Pippin Aspaas: The Sami noaidi – drums and trance in old Latin texts /

Solveig Isaksen: Co‑Creating the Norse Past: Heritage and Authenticity in the Norwegian Metal Scene /

Ines Garcia: Skaldic Poetry – the art of Viking verse

Fredag: Jameson Foster : The Mythic North: Nostalgia, Memory, and Enchantment in Contemporary Viking Soundscapes

Lørdag: Knut Paasche: Exploring Viking Ships, Gateways To the Past /

Are We Still Animists? From Performing Cosmology to Sacred Relations — Vicky Mikalsen + Hallgrim Hansegård